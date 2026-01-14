Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 154
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Besplatni koncert

Slavi se rođendan umjetnosti: Cjelovečernje zvučno putovanje u zagrebačkoj Kleti

Luka Pešun
Autor
Milena Zajović
14.01.2026.
u 15:03

Povodom euroradijske proslave Rođendana umjetnosti, KONTEJNER i Treći program Hrvatskoga radija 17. siječnja pripremaju besplatan program uz nastupe tonote i Babilonske.

Kada je francuski umjetnik Robert Filliou 1963. godine proglasio da je umjetnost rođena točno milijun godina ranije, vjerojatno nije slutio da će se ta ideja pretvoriti u globalni fenomen "Vječne mreže", prema kojoj svaka zemlja i svaki grad organizira vlastitu proslavu, uz jedini uvjet dijeljenja programa s drugima. Ove subote, 17. siječnja, Zagreb se ponovno upisuje na kartu svjetskih metropola koje slave rođendan umjetnosti. U organizaciji udruge KONTEJNER i Trećeg programa Hrvatskoga radija, Studio-galerija KLET postat će središte zvučnog istraživanja s početkom u 20 sati.

Program otvara i zatvara Babilonska (Nina Maštruko), DJ-ica poznata po ekscentričnim spojevima jazza, hip-hopa i psihodeličnih zvučnih pejzaža prožetih snažnim basom. Njezini setovi, koji sežu do bučnih riffova iz „dubina pakla“, služit će kao savršen okvir za središnji nastup večeri. U 21:15 sati pozornicu preuzima tonota (Ivona Eterović). Ova cijenjena producentica i glazbenica izvest će improvizacijski live set u kojem koristi unaprijed pripremljene trake, loopove i gitaru kako bi komunicirala s prostorom i publikom. Njezin je nastup organski proces u kojem situacija uživo postaje ključni stvaralački alat.

Hrvatski radio već dva desetljeća sudjeluje u ovom projektu, a ove godine Treći program HR-a od 21 sat do ponoći donosi javljanja uživo iz Zagreba, ali i Ljubljane, Beča, Madrida, Berlina te, po prvi put, s britanskog eksperimentalnog radija "Beware! The Radio“. Urednica zagrebačkog programa je Adriana Kramarić, dok će prijenos na valovima Trećeg programa komentirati Iva Lovrec Štefanović.

Ulaz na cjelokupni program je besplatan. Organizatori pozivaju sve ljubitelje suvremenog zvuka i eksperimentalne umjetnosti da se pridruže proslavi i postanu dio "Vječne mreže" koja ove subote povezuje Europu. Za one koji ne uspiju doći do Ilice 73, osiguran je prijenos uživo na Facebook stranici HRT – Dramski program Hrvatskoga radija.

Ključne riječi
Kontejner Ivona Eterović nina maštruko izlazak besplatno muzika nastup koncert glazba eksperimentalna glazba klet treći program hrvatskog radija HR3 hr 3 rođendan umjetnosti Babilonska tonota

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!