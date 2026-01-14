Slavi se rođendan umjetnosti: Cjelovečernje zvučno putovanje u zagrebačkoj Kleti

Kada je francuski umjetnik Robert Filliou 1963. godine proglasio da je umjetnost rođena točno milijun godina ranije, vjerojatno nije slutio da će se ta ideja pretvoriti u globalni fenomen "Vječne mreže", prema kojoj svaka zemlja i svaki grad organizira vlastitu proslavu, uz jedini uvjet dijeljenja programa s drugima. Ove subote, 17. siječnja, Zagreb se ponovno upisuje na kartu svjetskih metropola koje slave rođendan umjetnosti. U organizaciji udruge KONTEJNER i Trećeg programa Hrvatskoga radija, Studio-galerija KLET postat će središte zvučnog istraživanja s početkom u 20 sati.

Program otvara i zatvara Babilonska (Nina Maštruko), DJ-ica poznata po ekscentričnim spojevima jazza, hip-hopa i psihodeličnih zvučnih pejzaža prožetih snažnim basom. Njezini setovi, koji sežu do bučnih riffova iz „dubina pakla“, služit će kao savršen okvir za središnji nastup večeri. U 21:15 sati pozornicu preuzima tonota (Ivona Eterović). Ova cijenjena producentica i glazbenica izvest će improvizacijski live set u kojem koristi unaprijed pripremljene trake, loopove i gitaru kako bi komunicirala s prostorom i publikom. Njezin je nastup organski proces u kojem situacija uživo postaje ključni stvaralački alat.

Hrvatski radio već dva desetljeća sudjeluje u ovom projektu, a ove godine Treći program HR-a od 21 sat do ponoći donosi javljanja uživo iz Zagreba, ali i Ljubljane, Beča, Madrida, Berlina te, po prvi put, s britanskog eksperimentalnog radija "Beware! The Radio“. Urednica zagrebačkog programa je Adriana Kramarić, dok će prijenos na valovima Trećeg programa komentirati Iva Lovrec Štefanović.

Ulaz na cjelokupni program je besplatan. Organizatori pozivaju sve ljubitelje suvremenog zvuka i eksperimentalne umjetnosti da se pridruže proslavi i postanu dio "Vječne mreže" koja ove subote povezuje Europu. Za one koji ne uspiju doći do Ilice 73, osiguran je prijenos uživo na Facebook stranici HRT – Dramski program Hrvatskoga radija.