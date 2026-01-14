Vraća li se napokon Harry Styles? Diljem svijeta osvanuli billboardi s porukom 'We belong together', fanovi u šoku

Neposredno prije početka nove 2026. godine, Harry Styles potpuno je raspametio fanove. Naime, 27. prosinca 2025. na njegovom službenom YouTube kanalu - bez ikakvog objašnjenja - objavljen je nešto više od osam minuta dug video pod nazivom "Forever, Forever", koji je snimljen u srpnju 2023. godine u talijanskom gradu Reggio Emilia, na njegovom posljednjem koncertu turneje "Love On Tour".

U posljednjim sekundama tog videozapisa preko cijelog ekrana pojavljuje se poruka "WE BELONG TOGEHTHER", a prije nekoliko dana postala je aktivna i stranica webelongtogether.co, za koju fanovi (s pravom) sumnjaju da ima veze s jednim od najpopularnijih, ako ne i najpopularnijim pop pjevačem današnjice.

Stranica webelongtogether.co prikazuje gomilu fanova na Harryjevom koncertu, a ukoliko kliknete na ekran, veza će vas odvesti na WhatsApp, do broja +1 586-533-5477, odnosno direktnog kontakta s HSHQ (Harry Styles Headquarters). Vaša poruka njima već je spremna i - pogodili ste - riječ je, ponovno, o rečenici "We belong toghether".

Za sve obožavatelje Harryja Stylesa ovo je bio sasvim dovoljan šok, no uslijedio je još jedan. Naime, u ponedjeljak, 12. siječnja, u gradovima diljem svijeta - New Yorku, Manchesteru, São Paulu i Berlinu - počeli su nicati billboardi s porukom "We belong together", a u kutu se nalazi još jedna obećavajuća poruka - "See you very soon". Sve, dakle, upućuje na to da bivši član planetarno poznatog benda One Direction sprema novi album, kojeg fanovi zasad nazivaju HS4, i turneju, a iako smo već navikli na njegovo samozatajno oglašavanje, uspio nas je još jednom izuti iz cipela. Obožavatelji diljem svijeta već danima na svojim društvenim mrežama objavljuju reakcije na Harryjevo iznenadno "pojavljivanje" u javnosti, a iako popularni pjevač još ništa nije službeno potvrdio, fanovi su vrlo brzo zaključili: Harry Styles se vratio!

A man walks past a plastered poster stating "We belong together," which fans of former One Direction singer Harry Styles believe is part of a series of cryptic posters appearing in major cities around the world teasing his return after years of not releasing new music, along a street in the SoHo neighborhood of New York City, U.S., January 13, 2026. REUTERS/Shannon Stapleton Photo: SHANNON STAPLETON/REUTERS Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS

Ukoliko niste obožavatelji Harryja Stylesa, vjerojatno vam nije jasno zašto je Harryjev povratak toliko uzburkao njegovu bazu fanova. Naime, Styles svoj je posljednji album "Harry's House" objavio u svibnju 2022. godine, a nakon završetka turneje "Love On Tour" u 2023. potpuno je nestao iz javnosti. U posljednje vrijeme, međutim, povremeno ga viđamo s njegovom djevojkom, američkom glumicom Zoë Kravitz, no ono što još uvijek s nestrpljenjem očekujemo jest Harryjev novi glazbeni materijal, a posebice zbog toga što Harry svakim novim albumom svijetu servira nešto potpuno novo, nešto što od njega još nismo čuli.

Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan, Harry Styles i Louis Tomlinson Foto: 'CARLO ALLEGRI'

Iako je Harry od raspada One Directiona stvorio najveću karijeru od svih bivših članova benda, njegovu personu zauvijek ćemo povezivati s preostalim 1D članovima - Louisom Tomlinsonom, Niallom Horanom, Zaynom Malikom i preminulim Liamom Payneom. Ono što je posebno zanimljivo jest da su preostali živući članovi u 2026. pripremaju nove projekte. Naime, Louisov novi album "How Did I Get Here?" izlazi za samo osam dana, Zayn je svojim Instagram storyjem potaknuo spekulacije o novoj turneji, dok je Niall, koji je najavio svoj najzreliji album dosad, na Instagramu objavio: "2025. bila je godina razmišljanja i stvaranja glazbe koju volim. Tako sam uzbuđen što će 2026. svi čuti što sam radio", napisao je u novogodišnjoj objavi.

Po svemu sudeći, za 1D fanove ovo će biti uzbudljiva godina. Zavežite pojaseve jer polijećemo, a za sve one koji nisu dio baze fanova - provjerite mentalno stanje svojih prijatelja Directionera, koji se već spremaju na borbu za ulaznice za nadolazeće koncerte svjetski poznatih dječaka (koji više, definitivno, nisu dječaci).