Predstavi "Dan kad sam se pretvorio u pticu" najviše nagrada Assiteja

Dodijeljene su nagrade 28. susreta profesionalnih kazališta za djecu i mlade Hrvatskog centra Assitej u Čakovcu, a nagradu za najbolju predstavu u cjelini osvojila je predstava "Dan kad sam se pretvorio u pticu" Gradskog kazališta lutaka Rijeka.

U obrazloženju ističu dinamičnu atmosferu predstave, kreativnu scenografiju i poruku predstave.

Žiri u sastavu Igor Ružić, Hrvoje Korbar i Matko Botić dodjelio je nagradu za najbolju predstavu u cjelini predstavi "Dan kad sam se pretvorio u pticu" GKL Rijeka i redateljice Tamare Kučinović, a u obrazloženju nagrade ističe se da predstava ima "kvalitetan predložak, kreativnu razradu i potentnu izvedbu".

Žiri također ističe i mogućnosti koje predstava otvara u opreci između tradicionalnih tehnika i materijala s jedne i virtualne svakodnevice s druge strane te jednostavnost poruke po kojoj prihvaćanje sebe donosi i prihvaćanje drugih.

Predstava "Dan kad sam se pretvorio u pticu" odnijela je i niz drugih nagrada. Redateljica Tamara Kučinović dobila je nagradu za najbolju režiju, Volha Milovič za najbolji vizualni identitet, Ivana Đula i Luka Vrbanić za najbolju glazbu. Nagrada za oblikovanje svjetla pripala je Dariju Družeti, također za predstavu "Dan kad sam se pretvorio u pticu".

Za najbolje glumačko ostvarenje nagrađena je Lidija Kraljić za uloge u predstavi "Moris" UO LOFT dok je nagrada za najbolje glumačko ostvarenje u muškoj ulozi pripala Juri Ruži za ulogu Morisa u istoj predstavi.

Posebna nagrada za kolektivnu glumačku igru pripala je glumačkom ansamblu predstave "Misto di raste lavandulilili" zadarskog Kazališta lutaka.

Nagrada za najbolji dramski tekst nije dodijeljena jer nije postojao izvorni dramski tekst koji bi zaslužio isticanje nagradom.

Dječji žiri ovogodišnjeg festivala kojeg su činili Asja Pintarić, Tia Šarkanj, Karla Kraljić, Matej Peras, Lara Brajić i Roko Štefan svoju nagradu za najbolju predstavu u cjelini dodijelio je predstavi "Tajni život splitskih lutaka" GKL Split.

Sve odluke žiri je donio jednoglasno.