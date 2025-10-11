Naši Portali
Premijera

Mjuzikl "Ubojita balada" u režiji Nine Kleflin u varaždinskom HNK

Autor
Milena Zajović
11.10.2025.
u 16:53

U predstavi pjevaju i glume Hana Hegedušić, Lovro Rimac, Robert Španić i mlada Dea Presečki koja je izjavila da je u varaždinskom kazalištu četvrtu sezonu te se njezini izazovi iz godine u godinu sve više nadograđuju

Na Sceni Rogoz Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu u petak je premijerno izveden komorni mjuzikl 'Ubojita balada' Juliane Nash i Julie Jordan, u režiji Nine Kleflin.

Bila je to prva ovosezonska premijera varaždinskog kazališta koja je Scenu Rogoz donijela snažnu priču o ljubavi, slobodi i strasti, uz energičnu glazbu, koncertno iskustvo i spoj koji pomiče granice mjuzikla.

Prema riječima redateljice, komorni mjuzikl nova je forma koja se ne radi tako često u svijetu.

"To je, može se gotovo reći, jedna mala opera, tu se ništa ne govori, ali se jako puno događa. To je jedan pravi triler, posebno napet, zanimljiv, uzbudljiv, o ljubavnom trokutu koji završi loše, ubojstvom. Mislim da će se za ovu priču ljudi moći lako vezati”, kazala je Kleflin.

U mjuziklu pjevaju i glume Hana Hegedušić, Lovro Rimac, Robert Španić i mlada Dea Presečki koja je izjavila da je u varaždinskom kazalištu četvrtu sezonu te se njezini izazovi iz godine u godinu sve više nadograđuju.

"Kada sam saznala da naša intendantica planira s Ninom Kleflin napraviti komorni mjuzikl, mislim da su mi se ostvarili svi snovi. Obožavam mjuzikle i već nekoliko godina žudim za tim da radim jedan takav mjuzikl i ne znam kojom srećom se ovo dogodilo”, rekla je Presečki.

Zahvalivši svim kolegama s kojima je radio na mjuziklu, Lovro Rimac istaknuo je da redateljica Kleflin ima 'veliku toplinu u svom radu'.

"To se stvarno ne viđa često na toj razini, da nas sve toliko prihvati i uvede nas u priču, što je bilo jako važno. Od prve probe osjetile su se atmosfere ovog komada i neizmjerno sam zahvalan na tome”, kazao je Rimac.

Prijevod je napravila Anja Maksić Japundžić, glazbeni voditelj je David Vuković, scenograf Stefano Katunar, kostimografkinja Ana Mikulić, a koreograf Igor Barberić. Mjuzikl će biti reprizno izveden 11., 13. i 14. listopada.

