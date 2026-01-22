Naši Portali
98. dodjela

Pratimo nominacije za Oscare: Hrvatski animator Dalibor Barić nažalost nije zaradio nominaciju

imdb
VL
Autor
Tia Špero
22.01.2026.
u 13:56

Službene nominacije u svim kategorijama za 98. dodjelu Oscara otkrivaju glumci Danielle Brooks i Lewis Pullman u 14.30 sati po našem vremenu. Donosimo vam popis svih nominiranih po kategorijama

Filmska sezona nagrada doseže svoj vrhunac, a danas s početkom u 14.30 sati glumci Danielle Brooks i Lewis Pullman otkrivaju tko ulazi u službenu utrku za 98. dodjelu Oscara. Donosimo vam popis svih nominiranih po kategorijama. U predviđanjima za najveći broj nominacija za sada vode satirična akcija "Jedna bitka za drugom" Paula Thomasa Andersona te vampirski blues horor "Sinners" Ryana Cooglera. U igri su i "Frankenstein" Guillerma del Tora te "Hamnet" Chloé Zhao, ali svaka sezona donese i pokoje iznenađenje. 

Nažalost, iako su se u razmatranju za Oscara ove godine našla čak dva filma Dalibora Barića - "Svi operateri su trenutno zauzeti" i eksperimentalno AI ostvarenje "Dream on/Dream off", naš animator nije zaradio nominaciju. 

Najbolji glumac u sporednoj ulozi

Benicio del Toro, “One Battle After Another”
Jacob Elordi, “Frankenstein”
Delroy Lindo, “Sinners”
Sean Penn, “One Battle After Another”
Stellan Skarsgård, “Sentimental Value”

Najbolji casting

“Hamnet”
“Marty Supreme”
“One Battle after Another”
“The Secret Agent”
“Sinners”

Najbolja kostimografija

“Frankenstein”
“Avatar Fire and Ash”
“Marty Supreme”
“Hamnet” 
“Sinners” 

Najbolja glazba

“Bugonia” 
“Frankenstein” 
“Hamnet” 
“One Battle After Another” 
“Sinners” 

Najbolja šminka i frizura

“Frankenstein”
“Kokuho”
"Smashing Machine"
"Sinners"
"The Ugly Stepsister"

Najbolji kratki igrani film

“Butcher’s Stain”
“A Friend of Dorothy”
“Jane Austen’s Period Drama”
“The Singers”
“Two People Exchanging Saliva”

Najbolja glumica u sporednoj ulozi

Elle Fanning, “Sentimental Value”
Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”
Amy Madigan, “Weapons”
Wunmi Mosaku, “Sinners”

Najbolji adaptirani scenarij

“Bugonia” Will Tracy
“Frankenstein” Guillermo del Toro
“Hamnet” Chloé Zhao and Maggie O’Farrell
“One Battle After Another” Paul Thomas Anderson
“Train Dreams” Clint Bentley and Greg Kwedar

Najbolji originalni scenarij

“Blue Moon”
“It Was Just an Accident”
“Marty Supreme”
“Sentimental Value”
“Sinners”

Najbolji kratki animirani film 
“Butterfly”
“Forevergreen”
“The Girl Who Cried Pearls”
“Retirement Plan”
“The Three Sisters”

Najbolja pjesma

“Dear Me” iz “Diane Warren: Relentless”
“Golden” iz “KPop Demon Hunters”
“I Lied To You” iz “Sinners”
“Sweet Dreams Of Joy” iz “Viva Verdi!”
“Train Dreams” iz “Train Dreams”

Najbolji dugometražni dokumentarac

“The Alabama Solution”
“Come See Me in the Good Light”
“Cutting through Rocks”
“Mr. Nobody against Putin”
“The Perfect Neighbor”
 

Najbolji kratki dokumentarac

“All the Empty Rooms”
“Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”
“Children No More: “Were and Are Gone””
“The Devil Is Busy”
“Perfectly a Strangeness”

Najbolji međunarodni film

Brazil, “The Secret Agent” 
Francuska, “It Was Just an Accident” 
Norveška, “Sentimental Value”
Španjolska, “Sirât” 
Tunis, “The Voice of Hind Rajab”

Najbolji dugometražni animirani film

“Arco” (Neon)
“KPop Demon Hunters” (Netflix) 
“Little Amélie or the Character of Rain” (GKids)
“Zootopia 2” (Walt Disney Pictures)
 

Najbolja scenografija

“Frankenstein”
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“One Battle After Another”
“Sinners”

Najbolja montaža

“F1”
“Marty Supreme”
“One Battle After Another”
“Sentimental Value”
“Sinners”

Najbolji zvuk

“F1”
“Frankenstein”
“One Battle After Another”
“Sinners”
“Sirat”

Najbolji vizualni efekti

“Avatar: Fire and Ash”
“F1”
“Jurassic World Rebirth”
“The Lost Bus”
“Sinners”

Najbolja fotografija

“Frankenstein”
“Marty Supreme”
“One Battle After Another”
“Sinners”
“Train Dreams”

Najbolji glumac u glavnoj ulozi

Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”
Ethan Hawke, “Blue Moon”
Michael B. Jordan, “Sinners”
Wagner Moura, “The Secret Agent”

Najbolja glumica u glavnoj ulozi

Jessie Buckley, “Hamnet”
Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”
Kate Hudson, “Song Sung Blue”
Renate Reinsve, “Sentimental Value”
Emma Stone, “Bugonia”

Najbolja režija

Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”
Jafar Panahi, “It Was Just an Accident”
Ryan Coogler, “Sinners”
Joachim Trier, “Sentimental Value”
Chloé Zhao, “Hamnet”
Josh Safdie, “Marty Supreme”
 

Najbolji film

“Bugonia”
“F1”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“One Battle After Another”
“The Secret Agent”
“Sentimental Value”
“Sinners”
“Train Dreams”

