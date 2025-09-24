Pokreće se balkanski Oscar: ovo su nominirani Hrvati

Filmska i TV akademija Jadranske regije, koju su ove godine osnovali Sarajevo Film Festival, Festival autorskog filma Beograd i Zagreb Film Festival, objavila je nominacije za Adriatic Film Awards (AFA). Po uzoru na europske filmske nagrade i američki Oscar, ove nagrade odavat će priznanje najznačajnijim filmskim ostvarenjima i TV serijama iz regije.

U kategoriji najboljeg filma u prvom izdanju nagrada nominiran je "Fiume o Morte!" Igora Bezinovića, koji je nominiran i za najboljeg redatelja i najbolji scenarij, a u kategorijama najboljih glavnih uloga u filmu konkuriraju naša Lana Barić za ulogu u "Šlageru" Nevija Marasovića i Leon Lučev za "Radnička klasa ide u pakao" Mladena Đorđevića. Za najbolji debitantski film konkuriraju čak dva domaća naslova - "Zečji nasip" Čejen Černić Čanak te "Proslava" Brune Ankovića.

U kategorijama najboljih TV serija ponovno su jaki Hrvati: nominirani su naši "Bijeli put", "Dnevnik velikog Perice" i "Sram", za najbolje glumice konkuriraju Iva Babić i Gita Haydar, a za najboljeg glumca Živko Anočić i Franjo Dijak.

Adriatic Film Awards - nominirani po kategorijama

Adriatic Film Awards nadovezuju se na tradiciju nagrade „Srce Sarajeva za TV serije“, proširujući je novim konceptom koji uključuje filmska ostvarenja. Tako se uspostavlja jedinstvena regionalna platforma posvećena promoviranju i afirmaciji istaknutih filmskih i televizijskih ostvarenja te njihovih autora/ica.

Na natječaj su se mogli prijaviti producenti i nositelji prava igranih i dokumentarnih filmova te TV serija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova*, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije. O nominacijama je odlučio strukovni žiri filmskih i televizijskih profesionalaca putem elektroničkoga glasanja.

Taj isti žiri će novim glasanjem odabrati i dobitnike nagrada Adriatic Film Awards, koji će biti proglašeni na svečanoj ceremoniji 25. listopada 2025. u Porto Montenegru u Tivtu, glavnom partneru događaja. U strukovnom žiriju je 560 članova iz različitih zemalja i profesija filmske industrije.

AFA nagrade 2025. za filmove i TV serije dodjeljuju se u 10 kategorija:

I. NAJBOLJI FILM

78 DANA (Srbija, Bosna i Hercegovina)

BLUM – GOSPODARI SVOJE BUDUĆNOSTI (Bosna i Hercegovina)

FIUME O MORTE! (Hrvatska, Italija, Slovenija)

KAJ TI JE DEKLICA (Slovenija, Italija, Hrvatska, Srbija)

RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO (Srbija, Hrvatska, Grčka, Bugarska, Crna Gora, Rumunjska)

II. NAJBOLJA GLAVNA GLUMICA

Lana Barić - ŠLAGER

Diana Kolenc - OPAZOVANJE

Tamara Krcunović - RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO

Dina Mušanović - GYM

Jara Sofija Ostan - KAJ TI JE DEKLICA

III. NAJBOLJI GLAVNI GLUMAC

Pavle Čemerikić - 78 DANA

Filip Đurić - ZA DANAS TOLIKO

Leon Lučev - RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO

Krešimir Mikić - ČAO BELA

Bernard Tomić - PROSLAVA

IV. ZVIJEZDA U USPONU

Lidija Kordić - RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO

Domagoj Nižić - DRAŽEN

Jara Sofija Ostan - KAJ TI JE DEKLICA

Lazar Tasić - SABLJA

Viktorija Vasiljević – 78 DANA

V. NAJBOLJA REŽIJA

Igor Bezinović - FIUME O MORTE!

Urška Djukić - KAJ TI JE DEKLICA

Mladen Đorđević - RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO

Emilija Gašić - 78 DANA

Jasmila Žbanić - BLUM – GOSPODARI SVOJE BUDUĆNOSTI

VI. NAJBOLJI SCENARIJ

Igor Bezinović - FIUME O MORTE!

Urška Djukić, Maria Bohr - KAJ TI JE DEKLICA

Mladen Đorđević - RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO

Emilija Gašić - 78 DANA

Silvestar Kolbas - NAŠA DJECA

VII. NAJBOLJI DEBITANTSKI FILM

Bruno Anković - PROSLAVA

Čejen Černić Čanak - ZEČJI NASIP

Urška Djukić - KAJ TI JE DEKLICA

Emilija Gašić - 78 DANA

TV SERIJE

VIII. NAJBOLJA TV SERIJA

BIJELI PUT (Hrvatska)

DNEVNIK VELIKOG PERICE (Hrvatska)

NOBELOVAC (Srbija)

SABLJA (Srbija, Bugarska)

SRAM (Hrvatska)

IX. NAJBOLJA GLAVNA GLUMICA U TV SERIJI

Selma Alispahić - NOBELOVAC

Iva Babić - DNEVNIK VELIKOG PERICE

Milica Gojković - SABLJA

Gita Haydar - SRAM

Nina Violić - BIJELI PUT

X. NAJBOLJI GLAVNI GLUMAC U TV SERIJI

Živko Anočić - DNEVNIK VELIKOG PERICE

Franjo Dijak - BIJELI PUT

Gordan Kičić - MAMA I TATA SE IGRAJU RATA 3

Dragan Mićanović - SABLJA

Tihomir Stanić - NOBELOVAC