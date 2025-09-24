Naši Portali
Adriatic Film Awards

Pokreće se balkanski Oscar: ovo su nominirani Hrvati

Autor
Milena Zajović
24.09.2025.
u 12:30

Po uzoru na europske filmske nagrade i američki Oscar, ove nagrade odavat će priznanje najznačajnijim filmskim ostvarenjima i TV serijama iz regije

Filmska i TV akademija Jadranske regije, koju su ove godine osnovali Sarajevo Film Festival, Festival autorskog filma Beograd i Zagreb Film Festival, objavila je nominacije za Adriatic Film Awards (AFA). Po uzoru na europske filmske nagrade i američki Oscar, ove nagrade odavat će priznanje najznačajnijim filmskim ostvarenjima i TV serijama iz regije.

U kategoriji najboljeg filma u prvom izdanju nagrada nominiran je "Fiume o Morte!" Igora Bezinovića, koji je nominiran i za najboljeg redatelja i najbolji scenarij, a u kategorijama najboljih glavnih uloga u filmu konkuriraju naša Lana Barić za ulogu u "Šlageru" Nevija Marasovića i Leon Lučev za "Radnička klasa ide u pakao" Mladena Đorđevića. Za najbolji debitantski film konkuriraju čak dva domaća naslova - "Zečji nasip" Čejen Černić Čanak te "Proslava" Brune Ankovića.

U kategorijama najboljih TV serija ponovno su jaki Hrvati: nominirani su naši "Bijeli put", "Dnevnik velikog Perice" i "Sram", za najbolje glumice konkuriraju Iva Babić i Gita Haydar, a za najboljeg glumca Živko Anočić i Franjo Dijak.

Adriatic Film Awards - nominirani po kategorijama
1/11

Adriatic Film Awards nadovezuju se na tradiciju nagrade „Srce Sarajeva za TV serije“, proširujući je novim konceptom koji uključuje filmska ostvarenja. Tako se uspostavlja jedinstvena regionalna platforma posvećena promoviranju i afirmaciji istaknutih filmskih i televizijskih ostvarenja te njihovih autora/ica. 

Na natječaj su se mogli prijaviti producenti i nositelji prava igranih i dokumentarnih filmova te TV serija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova*, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije. O nominacijama je odlučio strukovni žiri filmskih i televizijskih profesionalaca putem elektroničkoga glasanja.

Taj isti žiri će novim glasanjem odabrati i dobitnike nagrada Adriatic Film Awards, koji će biti proglašeni na svečanoj ceremoniji 25. listopada 2025. u Porto Montenegru u Tivtu, glavnom partneru događaja. U strukovnom žiriju je 560 članova iz različitih zemalja i profesija filmske industrije. 

AFA nagrade 2025. za filmove i TV serije dodjeljuju se u 10 kategorija:

I. NAJBOLJI FILM
78 DANA (Srbija, Bosna i Hercegovina)
BLUM – GOSPODARI SVOJE BUDUĆNOSTI (Bosna i Hercegovina)
FIUME O MORTE! (Hrvatska, Italija, Slovenija)
KAJ TI JE DEKLICA (Slovenija, Italija, Hrvatska, Srbija)
RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO (Srbija, Hrvatska, Grčka, Bugarska, Crna Gora, Rumunjska)

II. NAJBOLJA GLAVNA GLUMICA
Lana Barić - ŠLAGER
Diana Kolenc - OPAZOVANJE
Tamara Krcunović - RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO
Dina Mušanović - GYM
Jara Sofija Ostan - KAJ TI JE DEKLICA

III. NAJBOLJI GLAVNI GLUMAC
Pavle Čemerikić - 78 DANA
Filip Đurić - ZA DANAS TOLIKO
Leon Lučev - RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO
Krešimir Mikić - ČAO BELA
Bernard Tomić - PROSLAVA

IV. ZVIJEZDA U USPONU
Lidija Kordić - RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO
Domagoj Nižić - DRAŽEN
Jara Sofija Ostan - KAJ TI JE DEKLICA
Lazar Tasić - SABLJA
Viktorija Vasiljević – 78 DANA

V. NAJBOLJA REŽIJA
Igor Bezinović - FIUME O MORTE!
Urška Djukić - KAJ TI JE DEKLICA
Mladen Đorđević - RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO
Emilija Gašić - 78 DANA
Jasmila Žbanić - BLUM – GOSPODARI SVOJE BUDUĆNOSTI

VI. NAJBOLJI SCENARIJ
Igor Bezinović - FIUME O MORTE!
Urška Djukić, Maria Bohr - KAJ TI JE DEKLICA
Mladen Đorđević - RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO
Emilija Gašić - 78 DANA
Silvestar Kolbas - NAŠA DJECA

VII. NAJBOLJI DEBITANTSKI FILM
Bruno Anković - PROSLAVA
Čejen Černić Čanak - ZEČJI NASIP
Urška Djukić - KAJ TI JE DEKLICA
Emilija Gašić - 78 DANA

TV SERIJE
VIII. NAJBOLJA TV SERIJA
BIJELI PUT (Hrvatska)
DNEVNIK VELIKOG PERICE (Hrvatska)
NOBELOVAC (Srbija)
SABLJA (Srbija, Bugarska)
SRAM (Hrvatska)

IX. NAJBOLJA GLAVNA GLUMICA U TV SERIJI
Selma Alispahić - NOBELOVAC
Iva Babić - DNEVNIK VELIKOG PERICE
Milica Gojković - SABLJA
Gita Haydar - SRAM
Nina Violić - BIJELI PUT

X. NAJBOLJI GLAVNI GLUMAC U TV SERIJI
Živko Anočić - DNEVNIK VELIKOG PERICE
Franjo Dijak - BIJELI PUT
Gordan Kičić - MAMA I TATA SE IGRAJU RATA 3
Dragan Mićanović - SABLJA
Tihomir Stanić - NOBELOVAC

Adriatic Film Awards

