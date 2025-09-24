Pokreće se balkanski Oscar: ovo su nominirani Hrvati

Filmska i TV akademija Jadranske regije, koju su ove godine osnovali Sarajevo Film Festival, Festival autorskog filma Beograd i Zagreb Film Festival, objavila je nominacije za Adriatic Film Awards (AFA). Po uzoru na europske filmske nagrade i američki Oscar, ove nagrade odavat će priznanje najznačajnijim filmskim ostvarenjima i TV serijama iz regije.
U kategoriji najboljeg filma u prvom izdanju nagrada nominiran je "Fiume o Morte!" Igora Bezinovića, koji je nominiran i za najboljeg redatelja i najbolji scenarij, a u kategorijama najboljih glavnih uloga u filmu konkuriraju naša Lana Barić za ulogu u "Šlageru" Nevija Marasovića i Leon Lučev za "Radnička klasa ide u pakao" Mladena Đorđevića. Za najbolji debitantski film konkuriraju čak dva domaća naslova - "Zečji nasip" Čejen Černić Čanak te "Proslava" Brune Ankovića.
U kategorijama najboljih TV serija ponovno su jaki Hrvati: nominirani su naši "Bijeli put", "Dnevnik velikog Perice" i "Sram", za najbolje glumice konkuriraju Iva Babić i Gita Haydar, a za najboljeg glumca Živko Anočić i Franjo Dijak.Adriatic Film Awards - nominirani po kategorijama
Adriatic Film Awards nadovezuju se na tradiciju nagrade „Srce Sarajeva za TV serije“, proširujući je novim konceptom koji uključuje filmska ostvarenja. Tako se uspostavlja jedinstvena regionalna platforma posvećena promoviranju i afirmaciji istaknutih filmskih i televizijskih ostvarenja te njihovih autora/ica.
Na natječaj su se mogli prijaviti producenti i nositelji prava igranih i dokumentarnih filmova te TV serija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova*, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije. O nominacijama je odlučio strukovni žiri filmskih i televizijskih profesionalaca putem elektroničkoga glasanja.
Taj isti žiri će novim glasanjem odabrati i dobitnike nagrada Adriatic Film Awards, koji će biti proglašeni na svečanoj ceremoniji 25. listopada 2025. u Porto Montenegru u Tivtu, glavnom partneru događaja. U strukovnom žiriju je 560 članova iz različitih zemalja i profesija filmske industrije.
AFA nagrade 2025. za filmove i TV serije dodjeljuju se u 10 kategorija:
I. NAJBOLJI FILM
78 DANA (Srbija, Bosna i Hercegovina)
BLUM – GOSPODARI SVOJE BUDUĆNOSTI (Bosna i Hercegovina)
FIUME O MORTE! (Hrvatska, Italija, Slovenija)
KAJ TI JE DEKLICA (Slovenija, Italija, Hrvatska, Srbija)
RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO (Srbija, Hrvatska, Grčka, Bugarska, Crna Gora, Rumunjska)
II. NAJBOLJA GLAVNA GLUMICA
Lana Barić - ŠLAGER
Diana Kolenc - OPAZOVANJE
Tamara Krcunović - RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO
Dina Mušanović - GYM
Jara Sofija Ostan - KAJ TI JE DEKLICA
III. NAJBOLJI GLAVNI GLUMAC
Pavle Čemerikić - 78 DANA
Filip Đurić - ZA DANAS TOLIKO
Leon Lučev - RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO
Krešimir Mikić - ČAO BELA
Bernard Tomić - PROSLAVA
IV. ZVIJEZDA U USPONU
Lidija Kordić - RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO
Domagoj Nižić - DRAŽEN
Jara Sofija Ostan - KAJ TI JE DEKLICA
Lazar Tasić - SABLJA
Viktorija Vasiljević – 78 DANA
V. NAJBOLJA REŽIJA
Igor Bezinović - FIUME O MORTE!
Urška Djukić - KAJ TI JE DEKLICA
Mladen Đorđević - RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO
Emilija Gašić - 78 DANA
Jasmila Žbanić - BLUM – GOSPODARI SVOJE BUDUĆNOSTI
VI. NAJBOLJI SCENARIJ
Igor Bezinović - FIUME O MORTE!
Urška Djukić, Maria Bohr - KAJ TI JE DEKLICA
Mladen Đorđević - RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO
Emilija Gašić - 78 DANA
Silvestar Kolbas - NAŠA DJECA
VII. NAJBOLJI DEBITANTSKI FILM
Bruno Anković - PROSLAVA
Čejen Černić Čanak - ZEČJI NASIP
Urška Djukić - KAJ TI JE DEKLICA
Emilija Gašić - 78 DANA
TV SERIJE
VIII. NAJBOLJA TV SERIJA
BIJELI PUT (Hrvatska)
DNEVNIK VELIKOG PERICE (Hrvatska)
NOBELOVAC (Srbija)
SABLJA (Srbija, Bugarska)
SRAM (Hrvatska)
IX. NAJBOLJA GLAVNA GLUMICA U TV SERIJI
Selma Alispahić - NOBELOVAC
Iva Babić - DNEVNIK VELIKOG PERICE
Milica Gojković - SABLJA
Gita Haydar - SRAM
Nina Violić - BIJELI PUT
X. NAJBOLJI GLAVNI GLUMAC U TV SERIJI
Živko Anočić - DNEVNIK VELIKOG PERICE
Franjo Dijak - BIJELI PUT
Gordan Kičić - MAMA I TATA SE IGRAJU RATA 3
Dragan Mićanović - SABLJA
Tihomir Stanić - NOBELOVAC