Pogledajte tko je sve došao na otvorenje i što nas čeka već danas

Projekcijom filma DJ Ahmet, neizmjerno duhovitog i vizualno atraktivnog prikaza odrastanja u režiji makedonskog redatelja Georgija M. Unkovskog, u prepunom CineStaru Branimir 10. studenog je svečano je otvoreno 23. izdanje Zagreb Film Festivala.

Festival je službeno otvorio zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba Luka Korlaet. Uz predstavnike festivala, direktora Borisa T. Matića, izvršnu direktoricu Lanu Matić, programsku direktoricu Selmu Mehadžić i dio filmske ekipe Dj Ahmeta, glumce Arifa Jakupa i Doru Akan Zlatanovu, otvorenje su svojim prisustvom uveličali i predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić, ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra Christopher Marcich te brojna druga poznata lica iz hrvatskog kulturnog i javnog života.

“Tijekom narednih sedam dana, ovdje u CineStaru Branimir te u kinu Kinoteka, MSU-u i KIC-u, prikazat ćemo 120 filmova, a bogati program Industrije odvijat će se na niz lokacija u gradu i okupiti oko 150 filmskih profesionalaca”, izjavio je direktor Zagreb Film Festivala Boris T. Matić, dok je programska direktorica Selma Mehadžić dodala kako će “izbor filmova iz programa ZFF putuje gostovati u čak 20 gradova čija su kina članovi nezavisne kino mreže”.

“Podržavamo autore i autorice koji svojim radom šire toleranciju, ljudskost i uključivost. Nadamo se da će naš festival biti i ostati siguran prostor koji slavi te filmove i hrabre glasove koji ih stvaraju”, istaknula je.

Dio ovogodišnjeg programa bit će dostupan i online, na službenoj festivalskoj stranici, a drugu godinu zaredom filmovi iz Natjecateljskog kratkometražnog programa, uključujući naslove iz nacionalnog programa Kockice, konkuriraju za nagradu koja im omogućuje ulazak među kandidate za nagradu Europske filmske akademije, što Zagreb Film Festival svrstava u prestižno društvo europskih festivala među kojima su i Venecija, Locarno te Cannes.

Na otvorenju je dodijeljena i Nagrada Albert Kapović koju Hrvatska udruga producenata svake godine dodjeljuje u spomen na utemeljitelja Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC). Nagrada se dodjeljuje osobama koje su se tijekom godine istaknule u polju filmske umjetnosti ili značajno pridonijele kvaliteti i promociji hrvatskog filma. U ime povjerenstva HRUP-a, osnivačica produkcijske kuće Švenk Nina Petrović nagradu je uručila filmskim producentima Vanji Jambrović i Tiboru Keseru kao priznanje za njihovu iznimnu producentsku ulogu u realizaciji višestruko nagrađivanog dokumentarno-igranog ostvarenja Fiume o morte! (2025.) redatelja Igora Bezinovića, jednog od najznačajnijih filmova godine.

U narednom tjednu, od utorka do nedjelje, odnosno subotnjeg svečanog zatvaranja, uz Zlatnim lavom nagrađen obiteljski triptih Otac majka sestra brat legendarnog američkog indie redatelja Jima Jarmuscha, zagrebačkoj publici predstavit će se 120 dugometražnih i kratkometražnih ostvarenja iz cijelog svijeta. Za glavne festivalske nagrade, Zlatna kolica, natječe se devet dugometražnih ostvarenja, 12 kratkometražnih međunarodnih te osam domaćih kratkometražnih iz programa Kockice.

Nagrada Zlatni bicikl dodijelit će se najboljem filmu iz programa Ponovno s nama, nagrada PLUS mladog žirija najboljem filmu koji na inovativan i odvažan način istražuje teme odrastanja, dok će glasovi zagrebačke publike biti pribrojeni glasovima publika regionalnih festivala u izboru za najbolji film iz programa Mreža festivala Jadranske regije.

Utorak na ZFF-u

Nakon otvorenja projekcijom DJ Ahmeta, program glavne dugometražne konkurencije nastavlja se u 10.30 i 18.30 sati hrvatskom premijerom “upečatljivo atmosferične” (Variety) povijesne drame Bog neće pomoći redateljice i scenaristice Hane Jušić. Jušić se na ZFF vraća devet godina nakon što je njezin dugometražni prvijenac Ne gledaj mi u pijat (2016.) osvojio posebno priznanje. Film je premijerno prikazan u Locarnu gdje su glumice Manuela Martelli i Ana Marija Veselčić nagrađene za najbolje glumačko ostvarenje, a osvojio je i specijalnu nagradu za promicanje rodne ravnopravnosti u Sarajevu. Poslije večernje projekcije (18.30) održat će se i Q&A na kojem će redateljica i gostujuća filmska ekipa publici otkriti detalje o snimanju filma. Razgovor će voditi filmski kritičar Nino Kovačić.

U 13 i u 21 sat u CineStaru Branimir slijede projekcije urnebesne romantične komedije Zauzdan britanskog redatelja Harryja Lightona o tihom i nenametljivom Colinu (Harry Melling), koji u potrazi za srodnom dušom upoznaje enigmatičnog motorista Raya (Alexander Skarsgård). Film je premijerno prikazan u programu Izvjestan pogled u Cannesu.

Posjetitelje koji nisu uspjeli uloviti kartu za otvorenje u CineStaru Branimir u 18 sati čeka još jedna projekcija filma Dj Ahmet u režiji makedonskog redatelja Georgija M. Unkovskog. Ova na Sundanceu nagrađena priča o odrastanju prati muzikalnog 15-godišnjaka Ahmeta koji na lokalnom plesnom festivalu pokušava zadiviti Ayu, djevojku “obećanu” drugome. Glazbu potpisuje poznati hrvatski skladateljski duo, Alen i Nenad Sinkauz, a film konkurira i za nagradu PLUS mladog žirija.

U Sarajevu nagrađena za najbolju režiju, urnebesna parodija romantičnih komedija Sorella di Clausura ZFF-ove laureatkinje Ivane Mladenović (Ivana Grozna, Zlatna kolica 2019.) prikazuje se u CineStaru Branimir u 20.30 sati. Mladenović će u sklopu programa Industrije u četvrtak u Dokukinu KIC održati i masterclass na kojem će govoriti o svom autorskom stilu te radu s neprofesionalnim glumcima.

Program Velikih 5 u 18 sati u kinu Kinoteka kreće s novom adaptacijom klasika svjetske književnosti Stranac Alberta Camusa u režiji Françoisa Ozona. Kritika se već slaže oko toga da slavni francuski redatelj na ekran smjelo pretače svu egzistencijalnu stravu i birokratski apsurd priče o apatičnome Meursaultu (Benjamin Voisin) protiv kojega se pokreće sudski proces zbog ubojstva.

Nakon Stranca, kino Kinoteka ugošćuje i prvi ovogodišnji blok filmova iz Natjecateljskog kratkometražnog programakoji počinje u 21.30 sati. Nacionalni program Kockice donosi filmove Nine Damjanović Ljubi, jesmo dobro? i Krune Trninića Inicijalni, dok se od stranih autora zagrebačkoj publici u utorak predstavljaju Alina Panasenko (Preludij), Dian Weys (Lešinari) i Gerardo del Razo (Obiteljska nedjelja).

Za one koji se ne mogu zasititi kratkometražnog programa, u sklopu Festivala pod reflektorom, u KIC-u se u 19.30 sati prikazuje selekcija filmova s Međunarodnog festivala kratkometražnog filma Vienna Shorts, a ulaz je slobodan.

Ovjenčan Velikom nagradom žirija u Cannesu, film Sentimentalna vrijednost norveškog redatelja Joachima Triera bit će premijerno prikazan u 18 sati u kinu Muzeja suvremene umjetnosti. Ova intimna obiteljska priča o redatelju Gustavu Borgu (Stellan Skarsgård) čija kći Nora (Renate Reinsve; Najgora osoba na svijetu, ZFF 2021.) odbija ulogu u njegovu novom filmu, norveški je kandidat za Oscara, a na 23. ZFF-u prikazuje se u programu Ponovno s nama.

Nakon Sentimentalne vrijednosti, u MSU-u se u 20.30 sati prikazuje film iz programa Mreže festivala Jadranske regije Za Adamovo dobro belgijske redateljice Laure Wandal. Radnja ove napete drame, uspoređivane i s poetikom braće Dardenne, odvija se u bolnici gdje se glavna medicinska sestra Lucy (Léa Drucker) nađe u ulozi posrednice između očajne majke i nepopustljive socijalne radnice.

Program Industrije u utorak donosi okrugli stol o filmskoj industriji u malim EU zemljama Mala tržišta, velike priče(12-13.30, Frankopanska 22) na kojem će govoriti Chris Marcich (HAVC), Martina Petrović (DKE – Ured MEDIA), Jakob Isak Nielsen (Sveučilište Aarhus, Danska) i Lars Bjørn Hansen (SF Studios Production, Danska). Događanje organizira Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u suradnji s Akademijom dramske umjetnosti i Zagreb Film Festivalom. Ulaz je slobodan uz prethodnu registraciju.

Masterclass: djeca i naturščici pred kamerom poznate sarajevske redateljice, scenaristice i montažerke Une Gunjak održat će se u Dokukinu KIC od 16 do 18 sati, a na njemu će Gunjak govoriti o svojim značajnim projektima, s naglaskom na radu s djecom glumcima i naturščicima. Nakon razgovora, koji moderira Ana Marija Marinov, publika će moći pogledati i njezin kratki, višestruko nagrađivani film Kokoška (2014.). Događanje je otvoreno za javnost, a masterclass se održava na hrvatskom jeziku.

Zagreb Film Festival održava se uz podršku Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, Hrvatskog audiovizualnog centra, Kreativne Europe – potprograma MEDIA, Zaklade Kultura nova i Turističke zajednice grada Zagreba.