Nova serija HBO-a na ekrane vraća 'Ono'. Ni u ludilu je kod kuće ne smijete gledati sami!

Serija je nevjerojatna. Prva epizoda je jeziva. Tim je riječima podršku novoj seriji "Ono: Dobro došli u Derry" dao sam idejni tvorac jednog od najstrašnijih horor likova u povijesti književnosti i filma Stephen King. Ujedno je i izvrsno opisao seriju koja na male ekrane ponovno dovodi "Ono", nadnaravno biće iz istoimenog Kingova romana iz 1986.



Iako je "Ono" najpoznatije po obliku klauna Pennywisea, to je tek jedna od njegovih maski jer je zapravo riječ o biću koje se hrani strahom, posebno dječjim, i zato se pojavljuje u obliku toga čega se netko najviše boji.