Ekskluzivan razgovor s tvorcima jezivog hita

Nova serija HBO-a na ekrane vraća 'Ono'. Ni u ludilu je kod kuće ne smijete gledati sami!

Autor
Stela Lechpammer
11.11.2025.
u 10:33

Autori serije "Ono: Dobro došli u Derry", Andy i Barbara Muschietti, htjeli su već od prvog prizora stvoriti atmosferu neizvjesnosti, u kojoj nitko nije posve siguran, i u tome su uspjeli. U pitanju je serija koja nam ponovno dovodi "Ono", nadnaravno biće, jednog od najstrašnijih horor likova u povijesti književnosti iz istoimenog romana Stephena Kinga iz 1986. godine

Serija je nevjerojatna. Prva epizoda je jeziva. Tim je riječima podršku novoj seriji "Ono: Dobro došli u Derry" dao sam idejni tvorac jednog od najstrašnijih horor likova u povijesti književnosti i filma Stephen King. Ujedno je i izvrsno opisao seriju koja na male ekrane ponovno dovodi "Ono", nadnaravno biće iz istoimenog Kingova romana iz 1986.

Iako je "Ono" najpoznatije po obliku klauna Pennywisea, to je tek jedna od njegovih maski jer je zapravo riječ o biću koje se hrani strahom, posebno dječjim, i zato se pojavljuje u obliku toga čega se netko najviše boji.

