Pogledajte koji zanimljivi dokumentarci stižu na 15. ZagrebDox

Na međunarodnom festivalu dokumentarnog filma ZagrebDoxu bit će prikazano i šest filmova koji su bili uvršteni u programe uglednih međunarodnih filmskih festivala poput Sundancea te festivala u Berlinu i Trstu, izvijestili su sa ZagrebDoxa. Sa Sundancea i Berlinala u ZagrebDoxovu regionalnu konkurenciju dolazi "Veerin čarobni život" (The Magic Life Of V) redatelja Tonislava Hristova. To je film o dvadesetpetogodišnjoj Veeri koja se pokušava riješiti trauma iz djetinjstva preko LARP-a (Live Action Role-Playing) i tako postaje V, glavna junakinja svoje priče koja sad može učiniti ono što Veera ne može – susresti se i suočiti s ocem.

Netom nakon prikazivanja u službenim programima Međunarodnog filmskog festivala u Berlinu, zagrebačka publika će u regionalnoj konkurenciji moći pogledati kosovski film "U sredini" (In Between) Samira Karahode i "Kamene govornike" (The Stone Speakers) Igora Drljače, koji je nastao u koprodukciji Kanade i Bosne i Hercegovine.

Kako se ističe u najavi, film "U sredini" prati braću i sinove koji žive u inozemstvu i grade identične kuće kako bi izrazili jednakost i solidarnost u obitelji. Karahoda pritom otvara šire društveno pitanje i pita se kako izgleda život onih koji su iz ekonomskih razloga otišli i sad se pokušavaju uklopiti u kulturu koja nije njihova. "U sredini" je prvi kosovski film koji je ušao u službenu konkurenciju Berlinala, a regionalnu premijeru imat će na ZagrebDoxu.

"Kameni govornici" prikazuju razvoj alternativnog turizma u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini, državi čije je društvo još duboko podijeljeno, a ekonomija se nikad nije oporavila od posljedica rata. Međugorje, slana jezera u Tuzli, Andrićgrad u Višegradu i piramide u Visokom najpoznatije su takve turističke atrakcije i izvor zarade lokalnom stanovništvu. To su mjesta na kojima se miješaju povijest, religija, politika i folklor stvarajući nove pripovijesti o Bosni. Film je premijerno prikazan na festivalu u Torontu.

S filmskog festivala u Trstu na ZagrebDox stižu tri naslova. U programu Majstori doxa bit će prikazani filmovi "Bodljikava žica" (Border Fence) Nikolausa Geyrhaltera i "Putinovi svjedoci" (Putin’s Witnesses) Vitalija Manskog, a u regionalnoj konkurenciji "Mađarska 2018." (Hungary 2018) Eszter Hajdú.

U "Bodljikavoj žici" Geyrhalter progovara o aktualnoj temi izbjeglica. Film dokumentira prostor alpske granice Brenner, gdje je 2016. godine austrijska vlada najavila izgradnju granične ograde predviđajući skretanje izbjegličkih putova u Italiju nakon zatvaranja balkanske rute. Redatelj Brenner prikazuje kao poprište promjene unutarnje europske politike, kroz precizne snimke i duge razgovore s policajcima, mještanima, planinarima, poljoprivrednicima, gostioničarima. Stanovnici se podjednako boje ograde i priljeva izbjeglica u njihovu domovinu. Taj mali prostor otkriva svu šarolikost političkih stavova o temi koja utječe na cijelu Europu. Film je nagrađen na festivalu Diagonale u Grazu, a prikazan je i na IDFA-i.

Novi dokumentarac Vitalija Manskog "Putinovi svjedoci" prati događaje koji počinju 31. prosinca 1999. godine kad je Jeljcin kao prvi demokratski izabran predsjednik Rusije vlast predao Vladimiru Putinu. U to je vrijeme Manski radio kao urednik dokumentarnog programa ruske državne televizije i imao pristup ruskom predsjedniku i njegovu političkom usponu. Redatelj se s odmakom od gotovo dvadeset godina vraća svom arhivskom materijalu propitujući vlastitu ulogu u trenutku povijesne prekretnice. Film je dosad prikazan na brojnim međunarodnim festivalima, uključujući i IDFA-u, a osvojio je nagrade u Stockholmu, Camdenu i Karlovim Varima.

Film "Mađarska 2018." vodi nas iza kulisa demokracije politički devastirane Mađarske. Dvadeset i osam godina nakon pada komunizma i uoči novih predsjedničkih izbora Mađarska je 2018. godine stigla na političko raskrižje. Kako se ističe u najavi, film "Mađarska 2018." više je od prikaza političke bitke, to je film o porastu nacionalizama i desničarskog ekstremizma u Europi. Film je prikazan u konkurenciji dugometražnog filma na IDFA-i.

>>Pogledajte video: TV kronika ZagrebDox