Filmovi o sportašima Johnu McEnroeu i Alexu Honnoldu, ženama Marie Colvin i Kate Nash...

Filmovi uvršteni u službeni program Biografski dox gledateljima daju zanimljiv uvid u živote iznimnih pojedinaca čija postignuća, hrabrost ili aktivizam inspiriraju ljude diljem svijeta. Ove godine pobliže upoznajemo dva sportska genija. Legendu tenisa Johna McEnroea izbliza prati jedan posve drugačiji sportski dokumentarac, a penjač Alex Honnold protagonist je filma o jednom od najopasnijih podviga u povijesti sportskog penjanja. Dva filma u fokusu imaju hrabre žene. Ratna izvjestiteljica Marie Colvin predstavljena je u dokumentarcu koji prati njezinu posljednju izvjestiteljsku misiju, a jedan od naslova otkrit će što se dogodilo s nekadašnjom pop-senzacijom Kate Nash. Program donosi i film o indijskom nobelovcu i neumornom aktivistu za prava djece Kailashu Satyarthiju.

U carstvu savršenstva (In the Realm of Perfection) francuskog autora Juliena Farauta živopisni je pogled izbliza na tenisku legendu Johna McEnroea na vrhuncu njegove karijere u osamdesetima. To je istodobno i zanimljiva studija sporta, ljudskog tijela i pokreta. Kadrovi izbliza, snimljeni iz različitih perspektiva, usporene snimke i 16-mm zapisi preuzeti iz Nacionalnog sportskog arhiva, ali i zanimljiv postupak vizualne analize finalnog meča na French Openu 1984. godine između Johna McEnroea i Ivana Lendla, grade jedinstven dokumentarni portret tog svadljivog genija.

Britanski dokumentarac U posljednjem trenutku (Under the Wire) u režiji Chrisa Martina priča je o posljednjoj, fatalnoj misiji cijenjene britanske reporterke i ratne izvjestiteljice Sunday Timesa Marie Colvin, ali i svjedočanstvo strahota koje prolaze hrabri novinari diljem svijeta u potrazi za istinom. U veljači 2012. godine Marie Colvin stigla je u Siriju u pratnji fotografa Paula Conroyja kako bi izvještavala o sudbinama civila zatočenih u Homsu pod opsadom sirijske vojske. Marie se nikad nije vratila s misije, a ovaj dokumentarac, koji se temelji na istoimenoj knjizi Paula Conroyja, priča je o njezinim posljednjim danima.

Cijena neplaćenog (The Price of Free) redatelja Dereka Doneena i producenta Davisa Guggenheima (Čekajući Supermana, Neugodna istina), nagrađen kao najbolji američki dokumentarac na Sundanceu 2018. godine, daje uzbudljiv uvid u nastojanja jednog čovjeka da iskorijeni dječji rad. Film prati Kailasha Satyarthija, aktivista za prava djece, i njegov tim u nizu akcija diljem svijeta. Kao mladić, Satyarthi je napustio obećavajuću karijeru inženjera i osnovao Bachao Andolan – pokret za spas djetinjstva. Procjenjuje se da je tijekom nekoliko desetljeća u Indiji spasio 87 tisuća djece. On je i začetnik jednog od najvećih pokreta civilnog društva, Global March Against Child Labor, preko kojeg su zahtijevali donošenje međunarodnog zakona protiv najgorih oblika dječjeg rada, i dobitnik Nobelove nagrade za mir 2014. godine, koju dijeli s Malalom Yousafzai.

Kate Nash, podcijenjena djevojka (Kate Nash: Underestimate the Girl) u režiji Amy Goldstein intimni je portret Kate Nash, nekadašnje pop-senzacije koja se odrekla novca i slave kako bi otvoreno progovorila o nejednakosti u glazbenoj industriji. S 18 godina Kate je dominirala glazbenim top-ljestvicama, putovala je svijetom na turnejama, a njene pjesme dosezale su platinaste naklade. Kad je nekoliko godina kasnije odlučila stvarati glazbu pod vlastitim uvjetima, ostala je bez svega i stigla do ruba beskućništva i živčanog sloma. Film prati Kate Nash tijekom nekoliko godina dok pokušava održati kreativnu neovisnost i istovremeno platiti režije. Putem crowdfunding kampanje prikuplja sredstva za snimanje novog albuma, seli se u Los Angeles i započinje karijeru u TV seriji Glow.

U programu Biografski dox ove godine gledamo i već najavljenog aktualnog kandidata za nagradu Oscar u kategoriji dokumentarnog filma, Free Solo u režiji Elizabeth Chai Vasarhelyi i Jimmy China. Autori prate penjača Alexa Honnolda i njegovu misiju da bez užeta i zaštitne opreme prvi osvoji visoku okomitu stijenu El Capitan u Nacionalnom parku Yosemite. Free Solo je osvojio nagradu publike na 43. Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu i nominiran je za nagradu BAFTA.