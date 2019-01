Ovi dokumentarni filmovi nominirani su za Oscara i BAFTA-u, a uskoro ih gledamo na ZagrebDoxu

U programe ovogodišnjeg ZagrebDoxa uvršteno je čak šest dokumentarnih filmova u utrci za prestižne nagrade Oscar i BAFTA. Ravno s liste nominiranih za nagradu Oscar u kategoriji najboljeg dugometražnog dokumentarnog filma na ovogodišnji festival stižu Free Solo, Okrug Hale jutros, večeras (Hale County This Morning, This Evening) i već najavljeni U procijepu (Minding the Gap), a priključuje im se i jedan kratkometražni naslov – Crna ovca (Black Sheep). Za Oscara se natječe i prošlogodišnji pobjednik ZagrebDoxa O očevima i sinovima (Of Fathers and Sons) redatelja Talala Derkija.

Free Solo (red. Elizabeth Chai Vasarhelyi i Jimmy Chin) novi je dokumentarni film National Geographica koji prati penjača Alexa Honnolda i njegovu misiju da prvi osvoji – bez užeta i zaštitne opreme – 900 m visoku okomitu stijenu El Capitan u Nacionalnom parku Yosemite, što je bio jedan od najvećih podviga u povijesti penjanja. Prije nominacija za nagrade Oscar i BAFTA Free Solo proglašen je najboljim dokumentarcem na 43. Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu, a na ZagrebDoxu ga gledamo u službenom programu Biografski dox.

Foto: Promo

Još dva zanimljiva američka naslova dijele listu kandidata za Oscara i program ZagrebDoxa. Riječ je o zanimljivom filmu RaMella Rossa Okrug Hale jutros, večeras (Hale County This Morning, This Evening), koji prikazuje intimne i jednostavne trenutke iz života stanovnika afroameričke zajednice u Okrugu Hale u Alabami pružajući emotivni doživljaj povijesnog Juga, i već najavljenom doku-hitu sa Sundancea o skejterima na životnoj prekretnici, U procijepu (Minding the Gap), koji je dosad osvojio 48 nagrada na svjetskim festivalima. Oba filma bit će prikazana u festivalskoj međunarodnoj konkurenciji, u koju je uvršten i kratkometražni predstavnik kandidata za Oscare Crna ovca (Black Sheep), redatelja Eda Perkinsa, koji dokida granice između dokumentarizma i fikcije kako bi postavio teška i aktualna pitanja o rasi i identitetu. Tko odlučuje što nas čini takvima kakvi jesmo? I koje smo kompromise spremni učiniti da bismo se uklopili?

Uz Oscara, Free Solo nominiran je i za Nagradu BAFTA s još dva dokumentarca uvrštena u ovogodišnji program ZagrebDoxa: Nisu imali kada odrasti (They Shall Not Grow Old) Petera Jacksona i Tri identična stranca (Three Identical Strangers) Tima Wardlea.

Povodom stogodišnjice završetka Prvoga svjetskog rata poznati redatelj Peter Jackson producirao je i režirao Nisu imali kada odrasti (They Shall Not Grow Old), dokumentarac o jednom od najvećih ratnih sukoba u povijesti, koristeći restaurirane, tonski rekonstruirane i dosad neobjavljene arhivske snimke iz Carskog ratnog muzeja u Londonu te BBC-jeve audiozapise. Novo dokumentarno ostvarenje Petera Jacksona ne propustite u službenom programu Majstori doxa.

Foto: Promo

Tri identična stranca Tima Wardlea gledamo u međunarodnoj konkurenciji. Film se bavi jednom od najnevjerojatnijih priča s američkih naslovnica, a dogodila se početkom 1980-ih godina. Trojica braće, jednojajčani blizanci, odvojeni su nakon rođenja i posvojeni u različite obitelji, a posve su se slučajno sreli u dobi od 19 godina. Njihovo ponovno okupljanje pokreće lanac događanja koji otkriva neobičnu tajnu koja nadilazi njihove živote.