Počinje festival vizualne umjetnosti i filma Lovely Days u Bolu

Festival se otvara 12. kolovoza predstavljanjem radova međunarodno priznatog umjetnika Igora Grubića, u Galeriji Centra za kulturu Bol.

Bit će prikazan poetsko-dokumentarni film Igora Grubića “Spomenik” te izložen rad “366 rituala oslobađanja”. Film “Spomenik” čini niz devet meditativnih portreta masivnih betonskih spomenika podignutih za vrijeme Jugoslavije, a film preispituje svrhu spomenika u današnjici.

Druge večeri, 13. kolovoza, na prijedlog kuratorice Zorane Đaković, bit će prikazana tri filma beogradske umjetnice Katarine Zdjelar - "Schoum" video rad koji dokumentira pokušaj dešifriranja stihova mega hita iz osamdesetih, "Shout" britanskog benda Tears for Fears od strane onih koji ne znaju engleski jezik.

Rad "My Lifetime (Malaika)" prikazuje nacionalni simfonijski orkestar Gane snimljen tokom 2011/2012. godine, a "AAA (Mein Hertz)", snimljen u jednom kadru i prikazuje mladu ženu koja istovremeno izvodi četiri kompozicije.

Nakon filmova Katarine Zdjelar bit će prikazan i tv portret umjetnice Individualni kolektivizam koji je snimio Igor Grubić.

Splitska umjetnica Neli Ružić predstavit će se treće večeri festivala, 14. kolovoza, s dva autoričina kratka eksperimentalna filma “Nigdina“ i "Do konca“, uz prikazivanje vertikalne video instalacije „Ana".

Posljednjeg dana festivala 15. kolovoza bit će prikazana tri rada autora različitih generacija – Želimira Žilnika, Olivera Resslera i grupe Škart, čiji radovi aktualiziraju pitanja odnosa društva prema različitim procesima trasformacije i tranzicije postsocijalističih država.

Bit će prikazan rad Želimira Žilnika "Dosije: Stečajna masa", s temom neuspjele privatizacije dvije zrenjaninske tvrtke, a bit će tu i rad umjetničke grupe Škart "Akcija NAZAD“.

Na kraju će biti prikazan rad "Socialism Failed, Capitalism is Bankrupt, What Comes Next?" Olivera Resslera, video u kojem se autor fokusira na političku i ekonomsku situaciju u Republici Armeniji, jednu od država nasljednica Sovjetskog Saveza.

To ljetno umjetničko događanje koje godinama okuplja važna imena domaće i inozemne umjetničke scene održava se prema ideji vizualne umjetnice Renate Poljak, koja je direktorica i osnivačica festivala.

Festival ima podršku Centra za kulturu Općine Bol i priređuje se u sklopu kulturne manifestacije 33. Bolsko lito.