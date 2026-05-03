Kome treba boja? "Crno-bijeli svijet" u galeriji Modulor okuplja 44 autora

U sklopu galerijskog programa ULUPUH u gostima, izložba "Crno-bijeli svijet" otvara se 6. svibnja u galeriji Modulor, gdje će posjetiteljima predstaviti radove 44 autora kroz različite interpretacije crno-bijelog izraza. Izložba obuhvaća područja grafičkog i produkt dizajna, tekstila, nakita i fotografije.

Kako navode iz Centra za kulturu Trešnjevka, projekt okuplja autore iz različitih sekcija ULUPUH-a, ali i gostujuće umjetnike čiji je rad kompatibilan s temom. Inicijativa je potekla iz Sekcije za produkt dizajn, a s vremenom je prerasla u interdisciplinarni projekt koji povezuje umjetnost, dizajn, modu i arhitekturu. Cilj izložbe je potaknuti kritičko promišljanje društvenih, estetskih i simboličkih krajnosti suvremenog svijeta.

Polazište izložbe čini univerzalni kontrast crne i bijele, koji autori koriste kao istovremeno ograničenje i snažan kreativni okvir. Kroz različite discipline istražuju odnos tih dviju krajnosti, stavljajući naglasak na ritam, teksturu, svjetlo i formu. U odsustvu boje, ističu organizatori, upravo ti elementi dolaze do izražaja, otvarajući prostor za slojevita vizualna rješenja i nova značenja.

Izložba se bavi i temom polarizacije, propitujući koliko stvarnost doista odgovara modelu binarnih podjela. Naslov "Crno-bijeli svijet" referira se na istoimeni album grupe "Prljavo kazalište", čime dodatno naglašava ideju svijeta obilježenog suprotnostima, moralnim dilemama i suprotstavljenim vrijednostima.

Autorica izložbe je Ada Kezić, dok kustoski potpisuje Ksenija Foretić. Umjetnici su pozvani da kroz vlastite medije istraže značenja pojmova "crno" i "bijelo" – kao vizualnih, simboličkih i konceptualnih kategorija. Izložba ostaje otvorena do 20. svibnja.

