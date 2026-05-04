Njihov zvuk opisuju kao 'crno-bijeli film sa soundtrackom 21. stoljeća': Mavi Kan stiže u Boogaloo

Mavi Kan vraća se pred zagrebačku publiku velikim koncertom u četvrtak, 7. svibnja 2026. u klubu Boogaloo, gdje će s početkom u 21 sat predstaviti svoj novi album "Future Sound of Sevdah".

Bend čiju okosnicu čine vrhunski glazbenici sa zagrebačkom adresom i snažnim bosanskim korijenima, od svog pojavljivanja 2007. i hvaljenog albuma "OrnaMental" kontinuirano ruši granice između tradicionalnog i modernog. Njihov prepoznatljiv zvuk, često opisan kao "crno-bijeli film sa soundtrackom 21. stoljeća", donosi jedinstvenu fuziju sevdaha, autorskog štiha, jazza, world musica i suvremenih aranžmana.

U Boogaloou će, uz presjek najznačajnijih pjesama iz dosadašnje karijere, premijerno izvesti i skladbe s novog albuma, uključujući i recentni singl "Tražiš me opet". Publiku na koncertu u Boogaloou očekuje koncert koji donosi prepoznatljivu kombinaciju vrhunskog muziciranja, sugestivnih aranžmana i snažne emocije, u kojoj posebno dolaze do izražaja kristalni vokal Sakin Modronje i virtuozna violina Brune Urlića. Uz njih, na pozornici će nastupiti i Bruna Matić na bubnjevima, Robin Knežević na basu te Petar Ćulibrk na klaviru, čineći uigrani sastav koji garantira večer ispunjenu odličnom atmosferom i iskrenom energijom.

U sklopu projekta, u četverodijelnom serijalu "Future Sound of Sevdah", Mavi Kan su tijekom posljednjih godina predstavili članove benda i prikazali proces snimanja novog materijala u svom kućnom studiju. Razrađivali su uloge u bendu, pojašnjavali upotrebu kontrabasa i gudača te prvi put posegnuli za autorskom pjesmom "Dan po dan" Brune Urlića. U svakoj od dokumentarističkih epizoda prikazivali su proces nastanka jedne pjesme ili obradu postojeće skladbe. Gotove pjesme objavljivali su na mjesečnoj razini, u formi kratkih dokumentarnih klipova u trajanju od približno pet minuta.