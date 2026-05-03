Neobična karijera

Umrla zvijezda serija M*A*S*H i Starsky & Hutch, bila je i prva boksačka sutkinja!

Autor
Milena Zajović
03.05.2026.
u 14:08

Gwen Farrell Adair pamtimo sa velikih i malih ekrana, a poduzetnički duh naslijedila je od majke Lovie Yancey, osnivačice lanca brze hrane Fatburger. I sama je vodila jednu od franšiza, kombinirajući menadžerske obveze s angažmanima u glumi i sportu

Gwen Farrell Adair, američka glumica najpoznatija po ulogama u kultnim serijama M*A*S*H i Starsky & Hutch, preminula je u 94. godini . Vijest o njezinoj smrti potvrdio je sin Keith Farrell, navodeći da je umrla prirodnom smrću u svom domu u Sherman Oaksu u Kaliforniji.

Rođena kao Gwendolyn Yancey u Austinu u Teksasu, Adair je iza sebe ostavila iznimno raznoliku i nekonvencionalnu karijeru. Iako ju publika ponajprije pamti kao jedno od prepoznatljivih lica medicinskog osoblja u seriji M*A*S*H, njezin profesionalni put obuhvaćao je i sport, poduzetništvo i pionirske iskorake u izrazito muškim domenama.

Na televiziji se prvi put pojavila početkom sedamdesetih godina, upravo u M*A*S*H-u, gdje je tijekom jedanaest sezona ostvarila niz epizodnih uloga. Pojavila se u 26 epizoda, tumačeći različite medicinske sestre, ali i anesteziologinju, te je sudjelovala i u slavnoj završnoj epizodi "Goodbye, Farewell, and Amen". Osim toga, igrala je i u seriji Starsky & Hutch te u filmovima poput kultne distopije "Soylent Green" i "Coffy", dok je manje, nekreditirane uloge ostvarila i u velikim produkcijama poput "The Towering Inferno" i "Earthquake".

Njezin životni put paralelno je bujao izvan filmskih setova: nakon udaje za policijskog detektiva Franka Adaira, uključila se u svijet profesionalnog boksa, gdje je najprije radila kao menadžerica, a potom ostvarila povijesni iskorak. Godine 1980. postala je jedna od prvih žena u Kaliforniji s licencom za boksačku sutkinju, a kasnije i prva žena koja je sudila meč za svjetsku titulu. Tijekom karijere sudila je više od 700 borbi i stekla veliko poštovanje unutar sporta, zbog čega je uvrštena u Svjetsku boksačku kuću slavnih.

Poduzetnički duh naslijedila je od majke Lovie Yancey, osnivačice lanca brze hrane Fatburger. I sama je vodila jednu od franšiza, kombinirajući menadžerske obveze s angažmanima u glumi i sportu.

Njezina obitelj opisala ju je kao osobu iznimne snage, karaktera i tihe otpornosti, ističući da je, uz sve profesionalne uspjehe, bila i važan oslonac najbližima. "Njezin put bio je sve samo ne običan", poručili su, dodajući da iza sebe ostavlja nasljeđe koje nadilazi granice profesije i vremena.

