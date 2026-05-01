Galerija "Martin Borković"

Slika savršenog duhovnog grada: Alem Biočić predstavio radove pune teološkog značenja

Zagrebačka nadbiskupija
Autor
Milena Zajović
01.05.2026.
u 12:52

Voditelj Galerije „Martin Borković“ mons. Antun Sente ml. posebno je izdvojio sliku „Nebeski Jeruzalem“

U Galeriji „Martin Borković“ pri Nacionalnom svetištu svetoga Josipa u Karlovcu u srijedu je otvorena izložba „Pejzaž i vedute prožete svjetlom“ akademskog slikara Alema Biočića, u organizaciji Udruge „Biskup Martin Borković“, priopćeno je u četvrtak iz bazilike.

Uz autora, u programu otvorenja sudjelovali su rektor Nacionalnog svetišta i bazilike svetog Josipa mons. Antun Sente ml. te povjesničar umjetnosti Stanko Špoljarić, koji je u svom obraćanju istaknuo kako umjetnik, čak i kada polazi od imaginacije, uvijek crpi iz prostora u kojem živi i stvara.

Špoljarić je Biočića opisao kao pejzažista posebnog tipa, naglasivši da su njegova ranija djela ukorijenjena u klasičnoj estetici, ali istodobno nose suvremeni senzibilitet – sposobnost da prepoznati trenutak ljepote pretoči u trajnu likovnu formu. Takav pristup, dodao je, proizlazi iz žive tradicije koja nije ograničena pravilima, već se očituje kao autentičan slikarski izraz.

Govoreći o aktualnoj izložbi, istaknuo je kako ona donosi vedute iz uzdignutih, gotovo panoramskih vizura, u kojima se stvaraju prizori prožeti osjećajem živosti i pulsirajuće ljepote. Tijekom postavljanja izložbe, kako je rekao, posebno je do izražaja došla dinamika centripetalnih i centrifugalnih sila, odnosno napetost između približavanja i udaljavanja od središta slike, gdje se, prema njegovim riječima, i događa sama umjetnost.

Upozorio je i na jasno prisutnu strukturu slikarske gradnje, u kojoj središnji motiv često počiva na odnosu horizontalnog i vertikalnog, što može poprimiti i teološko značenje, pri čemu geometrija ostaje organski dio slike.

Špoljarić je zaključio kako Biočićevi pejzaži, u bogatom koloritu, nadilaze prikaz prirode te postaju odraz umjetnikova unutarnjeg svijeta, svojevrsni autoportreti u kojima se očituju emocije, psihologija i trajno traganje za identitetom i originalnošću.

Voditelj Galerije „Martin Borković“ mons. Antun Sente ml. posebno je izdvojio sliku „Nebeski Jeruzalem“, opisavši je kao prikaz savršenog duhovnog grada.

Izložba „Pejzaž i vedute prožete svjetlom“ može se razgledati nakon misnih slavlja do kraja svibnja.

Ključne riječi
izložba likovnost slikar vjera Zagrebačka nadbiskupija Alem Biočić

2
Rezultat dugogodišnjih istraživanja

Konačno možemo vidjeti kako su zbilja izgledali slavni hrvatski plemići! Rekonstruirani su i izloženi u Nehaju

Iako originalni portreti većinom nisu sačuvani ili su nedostupni, znanstvenici su uspjeli rekonstruirati likove 18 kneginja i knezova čiji su prikazi sačuvani na slikama i reljefima. Bit će izloženi na izložbi "Portreti kneginja i knezova Frankopan" koja se danas otvara u Senju. Autor joj je Tomislav Beronić, hrvatski književnik, glagoljaš i istraživač, prior Družbe čuvara baštine “Frankopani” i Zmaj od Glagoljice

izložba '60 sekundi Dalmatinke'

Dalmacija je metafora modne piste na kojoj svi imaju pravo ocjenjivati izgled i intelekt žene

Mia Petričević u Galeriji Kranjčar otvorila je izložbu "60 sekundi Dalmatinke". Osmišljena je kao interaktivno iskustvo koje istražuje težinu svakodnevnih uvreda, predrasuda i komentara s kojima se žene susreću. Iz prizme identiteta, ljepote i ponašanja, ističe kako stalna izloženost verbalnim komentarima i društvenim pritiscima oblikuje, iskrivljuje i na određeni način narušava ženski identitet, dok društvo takve obrasce često prihvaća kao nešto "normalno", pa čak i "dobro" za žene

