Dan Ratova zvijezda 2026. pravi je spektakl: veliki povratak Dartha Vadera, novi film i epsko finale serije

Ponedjeljak, 4. svibnja 2026., za milijune obožavatelja diljem svijeta bit će vrhunac višednevnih događanja koji potvrđuju da fenomen "Ratova zvijezda" ulazi u novu, dinamičnu fazu. Globalno poznati "May the 4th" – neslužbeni praznik nastao iz igre riječi s legendarnom rečenicom "May the Force be with you" – ove godine prerasta u jednu od najambicioznijih proslava dosad, uz niz novih sadržaja, velikih premijera i spektakularnih događanja.

Iako se čini kao pomno osmišljen marketinški koncept, korijeni Dana Ratova zvijezda sežu u 1979. godinu, kada je britanska Konzervativna stranka u novinskom oglasu čestitala Margaret Thatcher pobjedu na izborima porukom "May the Fourth be with you, Maggie". Od tada do danas, datum 4. svibnja prerastao je u globalni pop-kulturni fenomen koji okuplja fanove kroz projekcije, konvencije, tematske zabave i digitalne kampanje.

Ova godina posebno se izdvaja zahvaljujući količini novih audiovizualnih sadržaja. U središtu pažnje nalazi se finale animirane serije "Star Wars: Maul – Shadow Lord", koje će biti emitirano upravo na Dan Ratova zvijezda. Samo nekoliko tjedana kasnije, 22. svibnja, u kina stiže dugoočekivani film "The Mandalorian & Grogu", prvi veliki kino naslov iz franšize nakon dulje pauze, koji popularne likove s Disney+ platforme seli na veliko platno.

Posebno mjesto u proslavi ponovno zauzimaju američki tematski parkovi poput Disneyland Parka u Kaliforniji, koji je za 4. maj osmislio čitav niz atrakcija, ali globalna dimenzija Dana Ratova zvijezda očituje se i izvan fizičkih lokacija. Digitalne platforme, uključujući Disney+, svake godine nude ekskluzivne sadržaje, posebne kolekcije i premijere. U Europi i ostatku svijeta proslave uključuju kino-marafone, izložbe, cosplay okupljanja i tematske događaje u kulturnim institucijama.

Tradicionalno, proslava se nastavlja i 5. svibnja, poznatog kao "Revenge of the Fifth", dana posvećenog tamnoj strani Sile i najpoznatijim negativcima franšize. Uz najavljene projekte poput druge sezone serije "Ahsoka" i novih animiranih naslova, "Ratovi zvijezda" dobicaju novi zamah, nastavljaju širiti univerzum i privlačiti nove generacije gledatelja.

