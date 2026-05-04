#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
nakon šest godina stanke

Kandžijin posljednji album 'Trostruki salto' od sada dostupan i na vinilu

Zagreb: U Tvornici kulture održana je dodjela nagrade "Rock&Off"
Marko Seper/PIXSELL
Autor
Hrvoje Horvat
04.05.2026.
u 10:04

Iako je "Trostruki salto" formom više pop i soul, ima dovoljno poznatog repanja, a nema dileme da pjesme poput "Ona ne voli" ili "Trče djeca" – sa stalnim spominjanjem onih koji su otišli, ili nisu, a trebali su, u Irsku – zadržavaju kritičku oštricu, na malo ležerniji, ali itekako rječit način

Po opsežnosti projekta koji je zakoturao zadnjim albumom "Trostruki salto", nedavno objavljenim i u vinilnom formatu, Kandžija je nakon šest godina stanke iskazao ozbiljnu ambicioznost. Od vizualne prezentacije s pažljivo pripremanim videospotovima i konceptualnim narativom, velikim koncertom u Tvornici krajem veljače s dugim popisom gostiju s kojima je svoju slavonsku hip-hop operetu pretvorio u dojmljiv scenski program.

A sve na temelju pjesama povratničkog albuma "Trostruki salto" (Menart) kojim je jedan od pionira domaćeg rapa "skrenuo" na širi pop teritorij, skoro na tragu recentne američke produkcije. Ali uvijek s domaćim temama u mislima, pa je iza Kandžije opet ostalo pjesama (i neizbježnih komaraca) koje seciraju aktualnu tematiku na način da zbog sveprisutne ironije kojom zamata istinu ne znaš bi li radije plakao ili skakao. I jedno i drugo može se uz teme poput uvodne "Idemo po sreću" ili "Mate Rimca" koje satiru i zapažanja u tekstovima "provode" kroz privlačnu plesnu glazbu čiji je producent Luka Tralić Shot, koji je usporedno radio i na zadnjem albumu Elementala "Dobra djeca".

Za razliku od 13 pjesama u 56 minuta trajanja CD-a, vinilno izdanje "Trostrukog salta" donosi dvije manje, zbog prilagodbe LP formatu. Iako je "Trostruki salto" formom više pop i soul, ima dovoljno poznatog repanja, a nema dileme da pjesme poput "Ona ne voli" ili "Trče djeca" – sa stalnim spominjanjem onih koji su otišli, ili nisu, a trebali su, u Irsku – zadržavaju kritičku oštricu, na malo ležerniji, ali itekako rječit način.

Kao što se moglo shvatiti iz nastupa na Dori, Kandžija se prilagodio medijskim zahtjevima trenutka u kojem i s kojim živimo, ali taj kompromis ne smanjuje domete odličnog, sadržajnog albuma koji će zbog njegove privlačnosti čuti mnogi koji ranije nisu "naletjeli" na Kandžiju.

Ključne riječi
kultura hip hop Dora kandžija vinil album glazba

Ponta lopud jazz festival

Bubnjarska legenda i vrhunska pijanistica: Glazbeno-bračni par Hakim dolazi na Lopud

Bubnjarska legenda Omar Hakim koja stoji iza suradnji s Dire Straitsima, Madonnom i Michaelom Jacksonom i pijanistica Rachel Z Hakim koju je The Guardian usporedio s Herbiejem Hancockom – gostovat će na četvrtom izdanju Ponta Lopud Jazz Festivala Omar Hakim i Rachel Z Hakim, čije su karijere obilježile neke od najvažnijih glazbenih priča posljednjih četrdeset godina, od 27. do 29. kolovoza na Lopudu otvaraju vrata svog glazbenog svijeta mladim talentima

