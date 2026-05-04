Znate li potresnu priču Christophera McCandlessa? Večeras gledamo remek-djelo koje je režirao Sean Penn

Što bi natjeralo mladića koji je upravo s najvišim ocjenama diplomirao na prestižnom sveučilištu, pred kojim je bila blistava budućnost, da se odrekne svega? Da svoju ušteđevinu od 24.000 dolara donira u dobrotvorne svrhe, spali ostatak novca, uništi sve dokumente i jednostavno nestane, ostavljajući iza sebe šokiranu obitelj i život pun privilegija.

Upravo to je učinio Christopher McCandless, glavni protagonist filma "U divljini", kojeg večeras imate priliku pogledati na HTV-u 2. U potrazi za autentičnim iskustvom i bijegom od, kako je smatrao, ispraznog materijalizma modernog društva, McCandless pod pseudonimom Alexander Supertramp kreće na dvogodišnje putovanje američkim prostranstvima. Njegov konačni cilj je Aljaska, posljednja granica divljine, gdje se nada pronaći istinski smisao života.

Ovo filmsko remek-djelo, koje je istovremeno inspirativno i duboko tragično, majstorski je režirao Sean Penn, koji potpisuje i scenarij i produkciju. Penn ne slika McCandlessa kao nepogrešivog heroja, već kao kompleksnog, idealističnog, ali i naivnog mladića. Film vjerno prati njegov put, ali i prikazuje drugu stranu priče - agoniju njegovih roditelja (izvrsni William Hurt i Marcia Gay Harden) i sestre Carine (Jena Malone), koji se nose s njegovim nestankom. Na svom putu Chris susreće galeriju živopisnih likova koji će oblikovati njegovu perspektivu, od para hipija u raspadu do usamljenog starca Rona Franza, kojeg je maestralno odglumio Hal Holbrook, zaradivši za tu ulogu i nominaciju za Oscara. Kroz te susrete, Penn istražuje ljudsku potrebu za povezanošću, čak i kod nekoga tko je očajnički tražio samoću.

Pennova posvećenost projektu bila je tolika da je na pristanak obitelji McCandless za snimanje filma čekao punih deset godina, želeći ispričati priču s dubokim poštovanjem. Ta predanost vidljiva je u svakom kadru. Sniman na autentičnim lokacijama diljem SAD-a, film je vizualna gozba koja oduzima dah. No, Penn je iz poštovanja prema Chrisu odbio snimati u pravom autobusu broj 142, takozvanom "Čarobnom autobusu" u kojem je McCandless proveo svoje posljednje dane, pa je umjesto toga filmska ekipa izgradila njegovu vjernu repliku. Fascinantna je i fizička transformacija glavnog glumca Emilea Hirscha, koji je za potrebe snimanja scena izgladnjivanja smršavio gotovo 20 kilograma, dajući svojoj izvedbi zastrašujuću razinu autentičnosti. Dodatnu čar daje i činjenica da se u filmu pojavljuje Jim Gallien, stvarna osoba koja je posljednja vidjela McCandlessa živog, glumeći samog sebe u sceni u kojoj mladom putniku daje čizme i posljednje savjete.

Film, međutim, ne bježi od kontroverzi koje i danas okružuju istinitu i potresnu priču Christophera McCandlessa. Dok ga jedni vide kao romantičnog vizionara u duhu Thoreaua, mnogi, osobito stanovnici Aljaske, smatraju ga tek arogantnim i nepripremljenim mladićem koji je podcijenio surovost prirode i platio krajnju cijenu. Njegova smrt, službeno pripisana izgladnjivanju, predmet je brojnih rasprava. Film sugerira trovanje zamjenom jestive biljke otrovnom, no kasnije analize i teorije upućivale su na druge moguće uzroke, uključujući i neurotoksin prisutan u sjemenkama koje je konzumirao, a koji je opasan samo za pothranjene osobe. Ta zagonetka samo pridonosi mitu koji se stvorio oko njegove sudbine.

Tragična priča o Christopheru McCandlessu dobila je gotovo mitski status, a napušteni autobus na zabačenoj stazi Stampede postao je opasno mjesto hodočašća. Privučeni njegovom pričom, deseci avanturista pokušavali su doći do autobusa, često potpuno nespremni za opasnosti koje ih čekaju. Nekoliko je osoba moralo biti spašeno u skupim akcijama, a dvoje turista je i smrtno stradalo pokušavajući prijeći nabujalu rijeku Teklaniku. Zbog toga su vlasti Aljaske u lipnju 2020. godine vojnim helikopterom trajno uklonile "Čarobni autobus" kako bi spriječile buduće tragedije.

S druge strane, glazba iz filma živi vječno. Eddie Vedder iz benda Pearl Jam stvorio je nezaboravan soundtrack koji je postao neodvojiv dio priče, a njegova pjesma "Guaranteed" osvojila je Zlatni globus. "U divljini" je film koji će vas protresti, natjerati na razmišljanje o vlastitim životnim izborima, slobodi i cijeni koju smo za nju spremni platiti. To je priča koja ostaje s gledateljem dugo nakon odjavne špice.