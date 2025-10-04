Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
Zen Contemporary Art galerija

Po povratku iz Indije, jedan od ključnih autora suvremene likovne scene izlaže ciklus 'Slika iz pozadine'

Izložba "Slika iz pozadine" Matka Vekića
Zen Contemporary Art
Autori: vecernji.hr, Hina
04.10.2025.
u 10:29

Izložba pod nazivom "Slika iz pozadine" nagrađivanog umjetnika Matka Vekića 3. listopada otvorena je u galeriji Zen Contemporary Art. Njegova nova serija radova, nastala neposredno nakon povratka iz Indije, dočarava ubrzani ritam života, transformaciju javnog prostora te tiho ispreplitanje različitih kultura u urbanim sredinama, a u galeriji na Črnomercu možete je pogledati do 23. studenog

Samostalna izložba Matka Vekića, jednog od najznačajnijih predstavnika hrvatskog suvremenog slikarstva, otvorena je u petak, 3. listopada, u zagrebačkoj galeriji Zen Contemporary Art, gdje je predstavljen njegov novi slikarski ciklus ulja na platnu “Slika iz pozadine”.

Nova serija radova, nastala neposredno nakon povratka iz Indije, dočarava ubrzani ritam života, transformaciju javnog prostora te tiho ispreplitanje različitih kultura u urbanim sredinama, ostavljajući pritom prostor za osobni doživljaj i različite interpretacije, stoji u najavi Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU).

Tijekom više od tri desetljeća umjetničkog djelovanja Vekić je oblikovao prepoznatljiv likovni rukopis i potvrdio se kao jedan od ključnih autora suvremene likovne scene. Njegov jedinstven umjetnički jezik snažno odražava duh vremena, dok njegov opus, ponekad bliži apstrakciji, a ponekad jasno figurativan, otvara prostor za nove interpretacije i suvremene dijaloge.

"Slojevitost planova i enformelistički pristup obradi površine svjedoče o njegovoj stalnoj potrebi da propituje granice slikarskog medija. Dinamika i napetosti koje proizlaze iz susreta različitih tekstura i materijala otkrivaju umjetnikovu želju da istraži i iscrpi puni potencijal slike, čineći svako njegovo djelo sugestivnim i vizualno dojmljivim iskustvom", napominje se.

Izložba "Slika iz pozadine" Matka Vekića
Foto: Zen Contemporary Art

Vekićevi motivi obuhvaćaju širok raspon, od urbanih prizora i predmeta svakodnevice do figura i simbola s društveno-kritičkim značenjem, dok mu slike "svjedoče o njegovoj neiscrpnoj energiji i intelektualnoj znatiželji, ali i o rijetkoj sposobnosti da različite motive i tematske zaokrete uvijek pretoči u snažan i vizualno sugestivan izraz".

"Matko Vekić se time potvrđuje kao autor iznimne stvaralačke snage i širokog opusa, čiji rad nadilazi lokalne okvire te zauzima relevantno mjesto u širem kontekstu suvremene umjetnosti, istovremeno ostajući nezaobilazna figura hrvatskog slikarstva", ističu iz HDLU-a.

Nagrađivani umjetnik, rođen 1970. u Zagrebu, diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti, izlagao na brojnim izložbama diljem svijeta, predstavljao Hrvatsku na Bijenalu u Kairu i na Bijenalu u Veneciji. Studijski je boravio u Japanu, Turskoj i Indiji, a djela su mu u fundusima mnogih muzeja i galerija, javnim i privatnim zbirkama. Redoviti je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Njegova izložba u Zen Contemporary Art Gallery u Gradišćanskoj ulici na Črnomercu ostaje otvorena do 23. studenoga.

Ključne riječi
kultura Zen Contemporary Art galerija izložba vizualna umjetnost matko vekić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

"Susret društvenog JA"
zatvaranje retrospektive andreje kulunčić

Alma Prica i Jadranka Đokić izvode 'živu radio dramu' čiji aktivni sudionik postaje i sama publika

U sklopu izložbe "Činiti svijet boljim mjestom" Andreje Kulunčić, 7. listopada održat će se završna akcija izrade skulptura za "Antispomenik" 850 žena za 850 žena, 9. listopada očekuje nas koncert harfe i violine u izvedbi sestara Alisiye i Katarine Mudryk na krovu MSU-a, a 11. listopada na rasporedu je radionica indonezijske glazbe gamelan. Cjelokupni program zaokružuje predstava "Susret društvenog JA" u izvedbi Alme Price i Jadranke Đokić, koju možete pogledati 8., 11. i 12. listopada

The Met Gala red carpet arrivals in New York City
London vs New York

Britanski muzej udara konkurenciju Met Gali. Najavili su svoj prvi bal svjetske elite

Londonski događaj najavljen je za 18. listopada i bit će samo za pozvane, slično kao i Met Gala. Prva tematska Gala, održana 1973. godine, bila je posvećena dizajneru Cristóbalu Balenciagi, postavljajući temelje za buduće spektakle. Status Met Gale kao globalnog fenomena zacementiran je 1995. godine, kada je predsjedanje preuzela Anna Wintour. Pod njezinim vodstvom, događaj je premješten na prvi ponedjeljak u svibnju, termin rezerviran u kalendarima svjetske elite

Proširena stvarnost Milana Trenca

Posjetitelji pomoću aplikacije na izložbi sami kreiraju postav, a slike mogu i animirati

U zagrebačkoj galeriji Spirit of Art otvorena je izložba Milana Trenca na kojoj su izloženi njegova 'interaktivna' grafička mapa 'Tvornička jutra' i akrilne slike iz serije Spirale. Kultna 'Tvornička jutra' sastavljena su od izdvojenih i sitotiskom uvećanih kadrova Trencova stripa 'Maljčiki' (1981), nastalog kao interpretacija istoimene pjesme Idola, a 'Spirale' konceptualno-performativno odražavaju autopoetički princip samo-proizvodnje koji ih definira

Slavonski Brod: Otvorenje izložbe Realizam ćorava sokaka akademskog slikara Mislava Lešića
Šokačka avangarda

Lordu Čardaku Slavonija je inspiracija, a ne 'slučaj' ili ćoravi sokak iz kojeg se bježi

Izložba "Realizam ćorava sokaka Vol. VIII' Mislava Lešića, u Slavonskom Brodu traje do 15. listopada i toplo ju preporučamo jer Lešićeva umjetnost ne govori samo o Slavoniji kao geografskom ili kulturnom prostoru, već i o univerzalnoj ljudskoj potrebi za povratkom sebi, zajednici i onome što nas oblikuje. Ona otvara pitanje identiteta i pripadnosti, istovremeno potvrđujući da ono što proizlazi iz korijena nije ograničenje, nego izvor slobode i snage

Učitaj još