Po povratku iz Indije, jedan od ključnih autora suvremene likovne scene izlaže ciklus 'Slika iz pozadine'

Samostalna izložba Matka Vekića, jednog od najznačajnijih predstavnika hrvatskog suvremenog slikarstva, otvorena je u petak, 3. listopada, u zagrebačkoj galeriji Zen Contemporary Art, gdje je predstavljen njegov novi slikarski ciklus ulja na platnu “Slika iz pozadine”.

Nova serija radova, nastala neposredno nakon povratka iz Indije, dočarava ubrzani ritam života, transformaciju javnog prostora te tiho ispreplitanje različitih kultura u urbanim sredinama, ostavljajući pritom prostor za osobni doživljaj i različite interpretacije, stoji u najavi Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU).

Tijekom više od tri desetljeća umjetničkog djelovanja Vekić je oblikovao prepoznatljiv likovni rukopis i potvrdio se kao jedan od ključnih autora suvremene likovne scene. Njegov jedinstven umjetnički jezik snažno odražava duh vremena, dok njegov opus, ponekad bliži apstrakciji, a ponekad jasno figurativan, otvara prostor za nove interpretacije i suvremene dijaloge.

"Slojevitost planova i enformelistički pristup obradi površine svjedoče o njegovoj stalnoj potrebi da propituje granice slikarskog medija. Dinamika i napetosti koje proizlaze iz susreta različitih tekstura i materijala otkrivaju umjetnikovu želju da istraži i iscrpi puni potencijal slike, čineći svako njegovo djelo sugestivnim i vizualno dojmljivim iskustvom", napominje se.

Foto: Zen Contemporary Art

Vekićevi motivi obuhvaćaju širok raspon, od urbanih prizora i predmeta svakodnevice do figura i simbola s društveno-kritičkim značenjem, dok mu slike "svjedoče o njegovoj neiscrpnoj energiji i intelektualnoj znatiželji, ali i o rijetkoj sposobnosti da različite motive i tematske zaokrete uvijek pretoči u snažan i vizualno sugestivan izraz".

"Matko Vekić se time potvrđuje kao autor iznimne stvaralačke snage i širokog opusa, čiji rad nadilazi lokalne okvire te zauzima relevantno mjesto u širem kontekstu suvremene umjetnosti, istovremeno ostajući nezaobilazna figura hrvatskog slikarstva", ističu iz HDLU-a.

Nagrađivani umjetnik, rođen 1970. u Zagrebu, diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti, izlagao na brojnim izložbama diljem svijeta, predstavljao Hrvatsku na Bijenalu u Kairu i na Bijenalu u Veneciji. Studijski je boravio u Japanu, Turskoj i Indiji, a djela su mu u fundusima mnogih muzeja i galerija, javnim i privatnim zbirkama. Redoviti je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.



Njegova izložba u Zen Contemporary Art Gallery u Gradišćanskoj ulici na Črnomercu ostaje otvorena do 23. studenoga.