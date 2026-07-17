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Budućnost Zagrebačke katedrale

Nadbiskup Kutleša i ministrica razgovarali o najzahtjevnijoj obnovi važnog hrvatskog kulturnog dobra

Foto: Ministarstvo kulture i medija
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VL
Autor
Vecernji.hr
17.07.2026.
u 10:56

Ministrica Obuljen Koržinek zahvalila je Zagrebačkoj nadbiskupiji na suradnji te svima uključenima u obnovu na nastojanjima da katedrala u budućnosti bude sigurna za vjernike i posjetitelje te otporna na buduće nepogode. Putem Ministarstva kulture i medija za obnovu kulturnih dobara oštećenih u potresu za 511 objekata osigurano je do sada više od 1,7 milijardi eura iz Fonda solidarnosti Europske unije, Državnog proračuna i putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

U Nadbiskupijskom pastoralnom institutu, ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek susrela se sa zagrebačkim nadbiskupom mons. Draženom Kutlešom kako bi razgovarali o nastavku najsloženije i najzahtjevnije obnove,  jednog od najvrednijih kulturnih dobara - Zagrebačke katedrale.

Nadbiskup Kutleša izrazio je zadovoljstvo napretkom obnove katedrale, u kojoj se od Božića prošle godine odvijaju liturgijska slavlja. Uputio je zahvalu Vladi Republike Hrvatske na podršci i suradnji u obnovi ne samo katedrale nego i ostalih sakralnih objekata stradalih u potresima 2020. godine. Nadbiskup je naglasio važnost zajedništva u nastavku procesa obnove.

Govoreći o važnosti očuvanja kulturne baštine, ministrica Obuljen Koržinek zahvalila je Zagrebačkoj nadbiskupiji na suradnji te svima uključenima u obnovu na nastojanjima da katedrala u budućnosti bude sigurna za vjernike i posjetitelje te otporna na buduće nepogode. Osim o obnovi zagrebačke prvostolnice, okupljeni su razgovarali i o obnovi i restauraciji drugih sakralnih objekata i predmeta na području Zagrebačke nadbiskupije.

Podsjećamo, putem Ministarstva kulture i medija za obnovu kulturnih dobara oštećenih u potresu za 511 objekata osigurano je do sada više od 1,7 milijardi eura iz Fonda solidarnosti Europske unije, Državnog proračuna i putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Susretu su, uz nadbiskupa Kutlešu, prisustvovali rektor Zagrebačke katedrale i kanonik mons. Zlatko Koren, rektor Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Stjepan Lakušić, dekan Građevinskog fakulteta Domagoj Damjanović, autor koncepta obnove dr. sc. Damir Lazarević, projektant konstrukcije dr. sc. Josip Atalić, voditelj operacije Ivan Sertić, voditelj projekta Krešimir Gluhak, glavni projektant Igor Gojnik, projektantica dr. sc. Zorana Sokol Gojnik, projektanti Mario Todorić i Juraj Pojatina, revidenti Milan Crnogorac i Ivan Palijan, nadzorni inženjer Zoran Kržišnik, inženjer gradilišta Ante Mlinar, pročelnica Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Lana Križaj, voditeljica Odjela za financiranje programa zaštite kulturne baštine Maja Gorjanc Čumbrek, ravnatelj Hrvatskog konzervatorskog zavoda Boris Mostarčić i konzervatorica dr. sc. Ana Azinović Bebek.

Uz ministricu Obuljen Koržinek, nazočili su i glavna tajnica Marica Mikec, glavni konzervator Milan Pezelj, načelnica Sektora za provedbu projekata i financiranja zaštite kulturne baštine Melinda Trbojević, zamjenica pročelnika područnog Konzervatorskog odjela Zagreb Martina Knezović, ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za zaštitu kulturne baštine Tomislav Petrinec, pročelnica područnog ureda za konzervatorske poslove Eva Radolović i voditeljica Službe za pokretnu, etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu Tatjana Horvatić.

Ključne riječi
zagrebačka katedrala Nadbiskup Kutleša Nina Obuljen Koržinek Ministarstvo kulture i medija

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