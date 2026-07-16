Čak 15 filmova ovog ljeta na Braču natječe se za Zlatnu Srdelu

Postira Seaside Film Festival, čije se 16. izdanje održava od 21. do 26. srpnja, donosi međunarodni natjecateljski program u kojem se 15 kratkometražnih filmova natječu za nagradu publike - Zlatnu Srdelu, te projekciju domaćih kratkih filmova i Midnight Shorts program u uvali Prja.

Francuska komedija "Please Hold" redatelja Solala Bouloudninea, dobitnik je nagrade publike i Canal+ Awarda na prestižnom festivalu Clermont-Ferrand. Film donosi duhovitu priču o stručnjaku za sastavljanje namještaja koji, zbog administrativnog propusta, umjesto sat vremena provede znatno dulje u stanu mladog bračnog para koji iščekuje dolazak prvog djeteta.

"Jazz Infernal" kanadskog redatelja Willa Niave, dobitnika nagrade za najbolji kratkometražni film na Sundance Film Festivalu, a film prati mladog trubača Koffija iz Obale Bjelokosti koji po dolasku u Montréal pokušava pronaći tetu kojoj dolazi u posjet.

Finska komedija "Pantyhose" Fabiana Munsterhjelma priča o bračnom paru čiji pokušaj odlaska na važnu gala večer prerasta u sve apsurdniju bračnu svađu. Film je uvršten na uži izbor za nagradu Oscar 2026. u kategoriji kratkometražnog filma.

Film "Agapito" filipinskog redateljskog dvojca Arvina Belarmina i Kyle Danelle Romero, prati voditeljicu kuglane Miru koja jednom mjesečno ranije zatvara radno mjesto kako bi sa zaposlenicima uljepšala dan svom bratu u invalidskim kolicima. Film se prikazivao na brojnim međunarodnim festivalima, uključujući Cannes, Toronto International Film Festival, Flickerfest i Clermont-Ferrand.

U suradnji s norveškim festivalom Kortfestivalen Grimstad, posjetitelji će imati priliku pogledati norveški EGO redatelja Vergarda Dahlea. Naizgled ugodno druženje dvaju prijateljskih parova pretvara se u niz neugodnih situacija nakon što jedan par objavi da očekuje dijete, što kod drugoga izazove potpuno neočekivanu reakciju.

Postira Seaside Film Festival nastavlja predstavljati mlade hrvatske autore pa u suradnji sa splitskim UMAS-om prikazat će se filmovi "MALEN" redateljice Lune Jovane Stamenković, "5 STAGES" Mikule Nižetića i Duje Vlastelića te "PROMAJA" Jadrana Parunova.

Svoj će film "Traje veliko finale" publici predstaviti i zadarski redatelj Luka Galešić, u kojem glavne uloge tumače Stipe Radoja i Franko Jakovčević. Na programu je i "Diorama" redateljice Vide Skerk, film koji je imao uspješan festivalski put na međunarodnim smotrama.

Ponoćni program Midnight Shorts u uvali Prja, rezerviran je za, kako organizatori navode, pomaknutije, odvažnije i žanrovski razigrane filmove. Projicirat će španjolski "Talk Me" redatelja Joecara Hanne, pomaknuta fantastična priča koja zamišlja svijet u kojem su riječi i intimni odnosi zamijenili mjesta. Film je prikazan na festivalima u Cannesu, Torontu i Flickerfestu.

Partnerski Festival istočnoeuropskog filma u Cottbusu predstavlja ovogodišnjeg dobitnika svoje posebne nagrade, rumunjsku komediju "Love Is in the Air" redatelja Claudiua Mitcua. Iz UMAS-a dolazi i glazbeni kratkometražni film "Suha zemlja" redateljice Petre Crnjac.

Filipinski kratki film "Sammy; Who Can Detach His Body Parts redatelja Reina Mayhaelsona, jedan od najoriginalnijih kratkih filmova posljednje festivalske sezone, stigao je s Berlinalea i berlinskog festivala kratkog filma Interfilm u Postiru.

Festival će zatvoriti četverominutni film "Son of God" austrijskog autora Jakoba Vyzine, a kako navode u priopćenju, kratki završetak filma obećava snažan posljednji dojam.