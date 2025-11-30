Ovo je pet pjesama koje je omiljena serija pretvorila u globalni povratnički hit

Rijetko se događa da televizijska serija, osim što prikuje gledatelje uz ekrane napetom radnjom, uspije iz temelja promijeniti glazbenu industriju i navike slušatelja, no Netflix je sa svojom uspješnicom "Stranger Things" učinio upravo to, pretvorivši zaboravljene hitove osamdesetih u himne generacije Z.

Braća Duffer, tvorci ovog znanstveno-fantastičnog fenomena, od samog su početka koristili glazbu ne samo kao pozadinu, već kao ključni narativni alat koji gradi jezivi i emocionalni svijet Hawkinsa, a taj pristup kulminirao je oživljavanjem pet specifičnih pjesama koje su postale neizostavan dio pop kulture.

Apsolutni predvodnik ovog glazbenog preporoda svakako je Kate Bush i njezina pjesma "Running Up That Hill (A Deal With God)" iz 1985. godine, koja je u četvrtoj sezoni poslužila kao moćan talisman za lik Max Mayfield. Pjesma nije bila samo zvučna kulisa, već doslovni spasitelj života u jednoj od najemotivnijih scena serije, što je rezultiralo eksplozijom popularnosti na streaming servisima gdje je tjednima držala prvo mjesto, nadmašivši čak i tadašnje aktualne hitove najvećih svjetskih zvijezda poput Harryja Stylesa. Kate Bush, koja je zadržala autorska prava, zahvaljujući ovom neočekivanom povratku zaradila je milijune eura, dokazujući da prava kvaliteta doista ne poznaje vremenske granice.

Odmah uz bok emotivnoj himni Kate Bush stoji žestoka metal energija benda Metallica i njihov klasik "Master of Puppets", koji je zahvaljujući liku Eddieja Munsona doživio svoju renesansu u finalu četvrte sezone. Scena u kojoj Eddie na krovu prikolice u "Upside Down" svijetu svira kultni gitarski solo kako bi odvratio pažnju krvoločnim šišmišima, opisana je kao "najmetalniji koncert ikada", a glumac Joseph Quinn čak je naučio svirati dionice kako bi izvedba bila što uvjerljivija. Sama Metallica bila je oduševljena načinom na koji je njihova glazba inkorporirana u ključni trenutak radnje, ističući kako je pjesma savršeno odrazila Eddiejevu transformaciju iz neshvaćenog izopćenika u istinskog heroja koji se žrtvuje za prijatelje.

Ipak, utjecaj serije na glazbene ljestvice počeo je mnogo ranije, još u prvoj sezoni s pjesmom "Should I Stay or Should I Go" legendarnog benda The Clash. Ta je pjesma postala simbolična veza između braće Willa i Jonathana Byersa, služeći kao Willovo utočište dok je bio zarobljen u mračnoj dimenziji, te je gledateljima odmah dala do znanja da glazba u ovoj seriji ima vitalnu ulogu u preživljavanju.

Popis oživljenih hitova ne bi bio potpun bez spomena viralnog fenomena iz treće sezone, pjesme "The NeverEnding Story" izvođača Limahla. Iako se na prvi pogled činilo kao neobičan odabir, trenutak u kojem Dustin i njegova djevojka Suzie preko radija pjevaju ovaj duet u ključnom, po život opasnom trenutku, postao je jedan od najsimpatičnijih i najčešće dijeljenih isječaka na društvenim mrežama, povećavši broj streamova pjesme za nevjerojatnih 825 posto.

Peta pjesma koja je pronašla put do nove publike je "Whip It" benda Devo, koja se savršeno uklopila u arkadnu atmosferu druge sezone kada su dječaci otkrili da je netko pod nadimkom MADMAX srušio njihov rekord u igrici Dig Dug. Ovi primjeri jasno pokazuju kako "Stranger Things" funkcionira kao svojevrsna vremenska kapsula, pažljivo birajući zvukove koji ne samo da evociraju nostalgiju kod starijih gledatelja, već educiraju mlađe generacije o glazbenom bogatstvu prošlog stoljeća, stvarajući most između generacija kakav se rijetko viđa u modernoj pop kulturi.

Dok se prisjećamo glazbenih vrhunaca prošlih sezona, fokus javnosti sada je u potpunosti usmjeren na petu i finalnu sezonu koja je nedavno započela s emitiranjem. Prve četiri epizode, koje čine prvi dio završne trilogije, objavljene su krajem studenog 2025. godine i donose dosad najmračniju atmosferu u seriji. Radnja se nastavlja neposredno nakon katastrofalnih događaja s kraja četvrte sezone; grad Hawkins nalazi se pod strogom vojnom karantenom, a naši junaci, predvođeni Eleven, Mikeom, Willom, Dustinom i Joyce, moraju se suočiti s posljedicama svog poraza. Vlasti intenzivno tragaju za Eleven, smatrajući je odgovornom za kaos, dok se stvarna prijetnja, Vecna, priprema za konačni udarac koji bi mogao uništiti ne samo Hawkins, već i cijeli svijet. Epizode su, u skladu s epskim opsegom priče, značajno duže nego u prethodnim sezonama, trajući između 54 i 83 minute, što gledateljima pruža gotovo filmsko iskustvo u svakom nastavku.

Glazbena podloga pete sezone nastavlja tradiciju izvrsnosti, a Sony Music najavio je i fizička izdanja soundtracka na pločama i kasetama kako bi se zadržao autentičan duh osamdesetih. U prvim epizodama nove sezone gledatelji već mogu čuti klasike poput "Rockin’ Robin" Michaela Jacksona, "Pretty in Pink" benda The Psychedelic Furs, te ponovno Kate Bush, čija glazba i dalje prožima tkivo priče. Zanimljivo je da se u novoj sezoni glazbeni odabiri čine kao svojevrsni "flashback" kroz cijelo desetljeće, kombinirajući rane hitove s onima iz sredine osamdesetih, čime se dodatno naglašava protok vremena i odrastanje likova pred našim očima. Ostatak sezone bit će prikazan u dva navrata; drugi dio stiže na Božić, 25. prosinca, dok će veliko finale serije biti dostupno na samu Staru godinu, 31. prosinca 2025., ili 1. siječnja 2026., ovisno o vremenskoj zoni, simbolično zatvarajući jedno veliko poglavlje televizijske povijesti. Očekivanja su golema, a s obzirom na dosadašnji uspjeh braće Duffer u spajanju vizualnog i auditivnog spektakla, nema sumnje da će i posljednji taktovi "Stranger Thingsa" ostati urezani u kolektivno sjećanje još dugo nakon što se ekran zamrači.