Ovih deset serija prikovale su Hrvate uz male ekrane: Prvo mjesto uvjerljivo drži 'Stranger Things'

Streaming platforme ponovno su postale središnje mjesto okupljanja ljubitelja televizijskog sadržaja, a ovoga tjedna hrvatska publika pokazuje izrazitu sklonost prema kombinaciji nostalgije, napetih trilera i misterija.

Na samom vrhu ljestvice suvereno vlada "Stranger Things", američka znanstveno-fantastična serija koja je postala globalni kulturni fenomen. Interes publike eksplodirao je izlaskom prve četiri epizode pete i finalne sezone, što je potaknulo gledatelje da masovno osvježavaju gradivo prethodnih nastavaka ili se po prvi puta upuste u avanturu. Zbog toga su se sve četiri prijašnje sezone istovremeno našle na Netflix Top 10 ljestvici, što je presedan u povijesti ove platforme. Radnja smještena u fiktivni gradić Hawkins u Indiani tijekom 80-ih godina i dalje savršeno pogađa žicu gledatelja željnih bijega u prošlost ispunjenu avanturom i nadnaravnim elementima, dok serija nastavlja rušiti rekorde gledanosti na streaming platformi.

Odmah iza nostalgije 80-ih, na drugom mjestu gledanosti nalazi se "The Beast in Me", američka psihološka triler miniserija koja je premijeru doživjela sredinom studenog 2025. godine. Serija donosi intenzivnu priču o Aggie Wiggs, koju tumači sjajna Claire Danes. Aggie je povučena spisateljica koja se nakon obiteljske tragedije bori s kreativnom blokadom, no njezin se život mijenja iz temelja kada se u susjednu kuću useli Nile Jarvis, kojeg glumi Matthew Rhys. Jarvis je nekretninski mogul s mračnom prošlošću, nekadašnji glavni osumnjičenik za nestanak svoje supruge. Ono što slijedi je napeta igra mačke i miša u kojoj Aggie, tražeći inspiraciju za svoju novu knjigu, započinje opsesivnu istragu. Serija je brzo osvojila publiku svojom sugestivnom atmosferom i vizualnim stilom koji podsjeća na trilere 70-ih godina. Kritika posebno hvali kemiju između glavnih glumaca i Rhysovu interpretaciju karizmatičnog, ali zastrašujućeg antagonista, dok gledatelji uživaju u slojevitom istraživanju ljudske prirode i moralnih dilema koje priča postavlja.

Treće mjesto zauzima "Absentia", triler drama koja je, unatoč tome što je originalno emitirana ranije na Amazon Prime Video servisu, doživjela novu mladost dolaskom na Netflix. U središtu radnje je Emily Byrne, specijalna agentica FBI-a koju utjelovljuje Stana Katić. Nakon što nestane tijekom lova na serijskog ubojicu i bude proglašena mrtvom, Emily se šest godina kasnije vraća bez sjećanja, samo da bi otkrila kako joj je život nepovratno promijenjen – suprug joj se ponovno oženio, a sin je ne prepoznaje. Situacija eskalira kada Emily postane glavna osumnjičena za novi niz ubojstava. Gledatelji u Hrvatskoj prepoznali su kvalitetu ove serije koja vješto miješa elemente misterija, akcije i obiteljske drame. Iako neki kritičari zamjeraju neujednačenost u produkciji zvuka, većina se slaže da je izvedba Stane Katić maestralna, noseći na svojim leđima težinu lika koji se transformira iz žrtve u borca za vlastitu istinu. Njezin povratak na ekrane u ovoj ulozi bio je pun pogodak, a serija uspješno drži gledatelje u neizvjesnosti do samog kraja.

Absentia Foto: IMDb

Nastavljajući niz napetih priča, na četvrtom mjestu nalazi se "The Crystal Cuckoo", španjolska miniserija temeljena na romanu Javiera Castilla. Ova psihološka drama prati mladu studenticu medicine Claru Merlo, čiji život spašava transplantacija srca. No, njezina potraga za identitetom donora vodi je u mračno selo prepuno tajni i nerazjašnjenih nestanaka povezanih s obitelji donora. Španjolska produkcija još jednom dokazuje svoju kvalitetu u stvaranju atmosferskih trilera koji gledatelje drže na rubu sjedala, a Clara se nenadano nalazi u smrtonosnoj zamci koja testira njezine granice.

Sredinu ljestvice presijeca nešto sasvim drugačije – "Kevin Hart: Acting My Age". U ovom stand-up specijalu snimljenom u Miamiju, slavni komičar bavi se temom starenja i životom u srednjim četrdesetima. Hart na svoj prepoznatljiv, energičan način publici donosi priče o obiteljskoj dinamici, roditeljstvu i fizičkim promjenama koje donose godine, pružajući gledateljima prijeko potrebnu dozu smijeha i opuštanja. Njegov specifičan stil humora očito rezonira s hrvatskom publikom koja traži predah od teških kriminalističkih tema koje dominiraju vrhom ljestvice.

Šesto mjesto pripada dokumentarnoj seriji "Missing: Dead or Alive". Ovaj "true crime" format prati službenike šerifovog odjela u Južnoj Karolini u njihovim hitnim istragama nestalih osoba. Za razliku od fikcijskih serija, ovdje je napetost stvarna, a emocionalni ulog nemjerljiv. Svaka od četiri epizode fokusira se na novi slučaj, pružajući intiman uvid u rad policije, ali i patnju obitelji koje čekaju vijesti. Serija je hvaljena zbog svog realističnog pristupa koji izbjegava senzacionalizam, fokusirajući se na ljudsku stranu policijskog posla i nepredvidivost života.

Man On The Inside Foto: IMDb

Na sedmom mjestu smjestila se serija "Man on the Inside", humoristična uspješnica u kojoj glavnu ulogu tumači legendarni Ted Danson. Inspirirana dokumentarcem "The Mole Agent", serija prati Charlesa, umirovljenog profesora koji pronalazi novu životnu svrhu kao tajni agent u staračkom domu. Njegova misija razotkrivanja misterija ukradenog nasljeđa isprepliće se s toplim ljudskim pričama i humornim situacijama, dok Charles usput pokušava obnoviti odnos sa svojom kćeri. Ova topla i duhovita priča nudi savršen balans između detektivskog žanra i komedije.

Završni dio ljestvice donosi raznolikost formata. Na osmom mjestu nalazi se "Is It Cake? Holiday", blagdansko izdanje popularnog natjecateljskog showa. Gledatelji uživaju u nevjerojatnim kreacijama slastičara koji torte maskiraju u svakodnevne predmete, a božićna tematika dodatno doprinosi šarmu emisije. Odmah iza, na devetom mjestu, nalazi se naslov "Last Samurai Standing", brutalna drama o preživljavanju smještena u Japan 1878. godine. Priča prati očajne bivše samuraje koji su prisiljeni sudjelovati u smrtonosnoj igri "Kodoku" kako bi osvojili golemu novčanu nagradu, putujući od Kyota do Tokija u borbi na život i smrt koja je oduševila ljubitelje povijesnih spektakala i akcije.

Last Samurai Standing Foto: IMDb

Ljestvicu deset najgledanijih zaključuje "Mark Rober's CrunchLabs". Poznat po svojim genijalnim inženjerskim pothvatima na YouTubeu, Mark Rober u ovom formatu vjerojatno donosi zabavnu znanost široj publici, kombinirajući edukaciju s eksplozivnim eksperimentima. Ovakav poredak jasno pokazuje da hrvatska publika na Netflixu traži eklektičan miks – od vrhunske drame i horora, preko istinitih zločina, pa sve do lagane zabave i edukativnog sadržaja.