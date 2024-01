Ovo će biti godina dobrih serija na svim platformama

TV serije i igre već godinama preuzimaju nekadašnju ulogu filmova kako po kvaliteti izvedbe tako i po broju poklonika. Gledajući najave za 2024. godinu, čini se da se taj trend nastavlja u najboljem mogućem smjeru.

Među zvjezdanim najavama svakako se ističu "Masters of the Air", limitirana serija smještena u vrijeme Drugog svjetskog rata, koju na temelju knjige Donalda L. Millera koproduciraju Steven Spielberg i Tom Hanks, a prva od devet epizoda snimljenih za Apple TV+ premijerno će biti prikazana već krajem ovog mjeseca. Serija prati američku zrakoplovnu brigadu koju su zbog ogromnih gubitaka na europskoj bojišnici prozvali "krvavom stotkom", a mnogi je već smatraju svojevrsnim nastavkom izrazito popularne serije "Band of Brothers".

Za titulu miniserije godine na neviđeno se već natječe i "Režim", u kojem naslovnu ulogu ima Kate Winslet, a tu su i Hugh Grant, Andrea Riseborough i druga velika glumačka imena. Ovaj HBO-ov adut prati kancelarku fiktivne srednjoeuropske zemlje koja se pretvara u diktaturu, prikazujući jednu godinu na njezinu modernom dvoru. Serija žanrovski spada u političke parodije, a prvi objavljeni materijali itekako su obećavajući. Premijera je zakazana za 3. ožujka.

Dok se njihovi rivali bave povijesnim i političkim temama, nakon uspjeha serije "One Piece", Netflix nastavlja crpiti inspiraciju iz popularnih animea. Novi korak adaptacija je serije "Avatar the Last Airbender", najavljena za 22. veljače. Smještena u ratom razoren azijski i starosjedilački američki svijet u kojem posebno nadareni ljudi imaju moć kontrolirati jedan od četiri osnovna elementa, serija prati mladog Aanga, posljednjeg "savijača" zraka koji s prijateljima pokušava spasiti svijet.

Fanovima videoigara možda i najvažnija najava dolazi iz Amazonovih studija, u kojima je dovršeno snimanje "Fallouta", serije temeljene na istoimenim igrama smještenima u postnuklearnu pustoš kojom vladaju mutirana bića i drogirane pljačkaške bande. Britanskoj glumici Elli Purnell povjerena je uloga žene koja izlazi iz jednog od posljednjih skloništa čiji su stanovnici bili zaštićeni od negativnih učinaka radijacije, a osim opasnosti koje ju čekaju u ruševinama staroga svijeta, morat će se nositi i s često mrzilačkim reakcijama fanova originalnih igara koji već viču da će nova serija biti previše "woke".

Fanovi stripova mogli bi doći na svoje novom serijom "Pingvin", koju je u suradnji s izdavačkom kućom DC i Warner Brosom najavio HBO. Naslanjajući se na film "Batman" Matta Reevesa iz 2022. godine, "Pingvin" će pratiti kriminalni uspon omiljenog negativca istražujući njegovu nakaznu podlost, ali i unutarnji život "čovjeka slomljenog srca". U glavnoj ulozi zvjezdani je glumac Colin Farrell, a premijera će biti tek krajem godine.

Netflix je za lipanj najavio i zanimljivu novu seriju koja bi mogla privući pažnju ljubitelja "Igre prijestolja". Temeljena na istoimenoj knjizi kineskog autora znanstvene fantastike Liu Cixina, serija "The Three Body Problem" pratit će astrofizičarku Ye Wenjie čija odluka donesena 1960-ih prijeti uništenju današnjeg svijeta. Pripremaju je autori "Igre prijestolja" David Benioff, D. B. Weiss i Alexander Woo, a u njoj će igrati i John Bradley, kojeg znamo kao Samwella Tarlyja iz njihova ranijeg hita.

Što se spin-offova tiče, iz CBS-ovih studija krajem veljače dolazi novi naslov smješten u svijet uspješnica "Good Fight" i "Good Wife", ovaj se put fokusirajući na lik Elsbeth Tascioni. Glumica Carrie Preston u seriji "Elsbeth" iznova će utjeloviti ovu ekscentričnu odvjetnicu koja napušta karijeru u Chicagu kako bi se kao suradnica pridružila newyorškoj policiji.

ABC je najavio već sedmu seriju naslonjenu na franšizu "Walking Dead": nova serija "The Walking Dead: The Ones Who Live" navodno će nam dati potpuno drukčiji pogled na poznate junake, među kojima je bivši vođa sigurne zone Rick Grimes, zapovjednica CRM-a Jadis Stokes koja je nestala zajedno s njim, te Grimesova partnerica Michonne koja nije odustala od potrage za čovjekom kojeg su smatrali mrtvim.

Od omiljenih serija koje već pratimo nove sezone dobit će "Zmajeva kuća", "Bridgerton", kao i neuništivi "Uvod u anatomiju", koji već broji dvadeset sezona!