Evo što donosi Noć muzeja: 700 događanja, otvorenja sto izložbi, 95 radionica, 30 igraonica, niz predavanja i performansa!

Noć muzeja održat će se u petak, 30. siječnja u 287 muzeja, galerija i baštinskih ustanova u 155 gradova i mjesta diljem Hrvatske, kao i na šest lokacija u Bosni i Hercegovini, ove godine bez posebne teme kako bi sudionici mogli odabrati sadržaje po vlastitim mogućnostima i afinitetima.

„Priređeno je 700 različitih događanja, otvara se sto izložbi, održat će se 95 radionica, tridesetak igraonica, niz predavanja, projekcija, glazbenih programa i performansa”, rekla je predsjednica Hrvatskog muzejskog društva Vlasta Krklec u srijedu, na konferenciji za novinare u novoj Čuvaonici Etnografskog muzeja.

Podsjetila je kako je Noć muzeja pokrenuta 2005. sa samo nekoliko zagrebačkih muzeja, da bi danas došla do skoro 300 sudionika. „U 20 godina imali smo oko 4,5 milijuna posjetitelja što je više nego fenomenalno i pokazuje interes publike za ovom manifestacijom”, istaknula je.

„Neki se pitaju zašto se održava zimi, a ne u proljeće, no većina kolega tako je odlučila jer u to vrijeme nema previše drugih muzejskih sadržaja, pa je za datum održavanja odabran zadnji petak siječnja, kada muzeji od 18 sati do 1 sat iza ponoći otvaraju svoja vrata”, dodala je.

Krklec kaže kako posjet muzejima noću daje drugačiji doživljaj, muzejske zgrade su posebno osvijetljene i imaju posebnu atmosferu. „Svake godine imamo porast obiteljskih posjeta, najmlađih koji dolaze u pratnji roditelja, djedova i baka, kao i posjet mlade generacije koji koriste muzeje kao mjesta duženja, zabave, ali i učenja”, napomenula je.

Ocijenila je da je Noć muzeja proteklih godina pridonijela većoj vidljivosti naših kulturnih institucija, ali je i podrška muzealcima, osobito u manjim sredinama za koje im je osobito važno da se uključuju, dodavši da će se, zahvaljujući Gradu Zagrebu i ZET-u, osigurati besplatan gradski prijevoz koji će povezivati Donji i Gornji grad.

Svečano otvorenje 21. Noći muzeja na nacionalnoj razini bit će u Muzeju Međimurja Čakovec, u dvorištu Staroga grada, a središnji događaj bit će otvorenje izložbe „Bitno” o suodnosu baštine i digitalnog doba, na kojoj će posjetitelji moći vidjeti računala iz 1980-ih proizvedena u Hrvatskoj.

U ovogodišnjoj Noći muzeja posjetitelji će u Zagrebu imati priliku obići i tri nova muzejska prostora - Hrvatski športski muzej, Muzej putovanja i obnovljeni Atelijer Meštrović.

Na konferenciji za novinare svoje su planove za Noć muzeja predstavili Muzej bećarca iz Pleternice, Memorijalna zbirka Jozo Kljaković, Hrvatski školski muzej, Tehnički muzej Nikola Tesla, Likovna udruga Kula Kneginec, Hrvatsko šumarsko društvo, Gradski muzej Korčula, Moneterra - Muzej novca Hrvatske narodne banke, Etnografski muzej u Zagrebu.

Detalji oko programa svakog muzeja koji sudjeluje, njihovog radnog vremena i načina obilaska može se pronaći po lokacijama na web stranicama Noći muzeja.