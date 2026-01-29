Vandalizirana proukrajinska galerija u kojoj radi Putinova navodna kći: "Smrt Putinu, ubojico!"

U noći s ponedjeljka na utorak, dvadeset sedmog siječnja, pariška umjetnička galerija probudila se uz prizor koji je odjeknuo daleko izvan granica dvadesetog arondismana. Izlozi i fasada L Galerie, poznate po promicanju eksperimentalne umjetnosti, osvanuli su išarani grafitima ispisanim jarkom narančastom bojom. Poruke su bile nedvosmislene i brutalne: "Fuck Putin", "Death to Putin" i "Putin is a killer". Ovaj čin vandalizma nije bio nasumičan; galerija je posljednjih mjeseci dospjela u središte pozornosti jer u njoj kao menadžerica radi dvadesetdvogodišnja Elizaveta Krivonogikh, djevojka za koju brojni istraživački novinari tvrde da je izvanbračna kći ruskog predsjednika Vladimira Putina. Pariška policija pokrenula je istragu kako bi identificirala počinitelje i utvrdila je li napad bio planirana akcija usmjerena izravno protiv obitelji ruskog vođe.

Elizaveta Krivonogikh, u umjetničkim krugovima i na društvenim mrežama poznatija pod pseudonimom Luiza Rozova, a u Francuskoj navodno s dokumentima na ime Elizaveta Rudnova, dio je tima galerije od listopada 2025. godine. Njen dolazak u Pariz uslijedio je nakon što je 2024. diplomirala na prestižnoj pariškoj školi za kulturni menadžment ICART. Njezina majka je Svetlana Krivonogikh, bivša čistačica koja je, prema navodima neovisnog ruskog medija Proekt, nakon navodne veze s Putinom devedesetih godina postala multimilijunašica i dioničarka sankcionirane Banke Rossiya. Unatoč novom životu u Parizu, čini se da Elizavetu prošlost ne pušta na miru, što je potvrdio i incident u prosincu 2025., kada su je ukrajinski novinari presreli ispred galerije. Tada je izjavila da "nema nikakve veze" s očevom politikom, ali je znakovito odbila osuditi rusku agresiju na Ukrajinu.

Da stvar bude luđa, L Galerie, koju vodi udruženje L Association, poznata je kao jedno od ključnih mjesta za rusku i ukrajinsku emigrantsku umjetničku scenu u Parizu, a program je često posvećen upravo antiratnim izložbama i radovima umjetnika koji su pobjegli od Putinovog režima. Upravo ta činjenica izazvala je žestoku debatu i podijelila zajednicu. Ruska umjetnica Nastja Rodionova, koja je i sama dobila azil u Francuskoj, prva je javno progovorila o zaposlenju Putinove navodne kćeri, ističući etičku i sigurnosnu dilemu. "Govorimo o umjetnicima koji su žrtve režima. Nedopustivo je da se osoba iz obitelji koja profitira od tog istog režima nađe u direktnom kontaktu s njima", izjavila je, te prekinula odnose s galerijom.

Sama Elizaveta, koja se nekoć na Instagramu hvalila dizajnerskom odjećom i luksuznim životom, sada navodno na privatnim kanalima piše kriptične poruke protiv tiranije. Njemački Bild je tvrdio da je vidio njezinu objavu o "čovjeku koji je uzeo milijune života i uništio moj". Nakon novog aktivističko-vandalskog čina, vodstvo galerije objavilo je na Instagramu zahvalu "nepoznatim umjetnicima" na izražavanju mišljenja koje, kako kažu, "u potpunosti dijele", no grafite su uklonili kako ne bi ometali posjetitelje.