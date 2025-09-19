Ovaj vikend u Dugom Selu oživite okuse djetinjstva - stara jela z dugog sela gdje tradicija dotiče suvremenost

Program počinje u petak, 19. rujna u 18 sati promocijom knjige recepata „Dugoselski spomenar – na žlicu“ i izložbom fotografija KUD-a Preporod pod imenom „Oglavlja našeg kraja“, a večer će obilježiti koncert Bajage i Instruktora.

Svečano otvaranje manifestacije održat će se u subotu, 20. rujna u 12 sati. Posjetitelji manifestacije „Stara jela z Dugog Sela“ moći će osjetiti okuse i mirise na tradicionalnom sajmu te ponovno probuditi dijete u sebi na Festivalu igračaka.

Također, posjetitelje očekuje raznolik program radionica koje slave tradiciju i kreativnost. Moći će se okušati u radionici posvećenoj kvascu i pripremi tradicijskog kruha, naučiti više o kukuruzu i njegovoj ulozi u lokalnoj kuhinji, iskušati se u makrame radionici te sudjelovati na tkalačkoj radionici – vještinama koje povezuju baštinu i suvremenost. Radionice su osmišljene tako da pruže iskustvo svima, od najmlađih do odraslih, pretvarajući učenje u doživljaj. Uz bogat gastro i kulturni program, posjetitelje očekuju i nastupi mažoretkinja, zbora Benette, KUD-a Preporod, puhačkog orkestra Fužine te Trio Gušta.

Večer je rezervirana za glazbene zvijezde. Subotnja večer, 20. rujna, u znaku je tradicije i tamburice uz koncert Miroslava Škore, dok će u nedjelju, 21. rujna, manifestaciju zatvoriti Luka Nižetić, koji će publiku pozvati da zaplešu s njim i završiti vikend zabavom na otvorenom.

Poseban šarm donosi i nedjeljni Kotlowina show, najzabavnije natjecanje u pripremi kotlovine za sve koji se u toj vještini okušavaju po prvi put.

Manifestacija „Stara jela z Dugog Sela“ potvrđuje status jedne od prepoznatljivih manifestacija Zagrebačke županije. Spojem tradicijske gastronomije, kulturnog programa i nastupa vrhunskih glazbenika, manifestacija predstavlja jedinstveno iskustvo za posjetitelje svih generacija.