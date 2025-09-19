Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 126
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
Stara jela iz Dugog Sela

Ovaj vikend u Dugom Selu oživite okuse djetinjstva - stara jela z dugog sela gdje tradicija dotiče suvremenost

Foto: Grad Dugo Selo
1/6
VL
Autor
promo
19.09.2025.
u 13:46

Gastro manifestacija „Stara jela z Dugog Sela“ vraća se ovog vikenda od petka do nedjelje, 19. do 21. rujna i to u svom najraskošnijem izdanju dosad! Ovogodišnja zemlja partner je Republika Italija, a u ime veleposlanstva svoje gastronomsko i kulturno predstavljanje organizira Njegova Ekselencija Paolo Trichilo, koji će zajedno s gradonačelnikom Grada Dugog Sela Nenadom Panianom svečano otvoriti manifestaciju.

Program počinje u petak, 19. rujna u 18 sati promocijom knjige recepata „Dugoselski spomenar – na žlicu“ i izložbom fotografija KUD-a Preporod pod imenom „Oglavlja našeg kraja“, a večer će obilježiti koncert Bajage i Instruktora.

Svečano otvaranje manifestacije održat će se u subotu, 20. rujna u 12 sati.  Posjetitelji manifestacije „Stara jela z Dugog Sela“ moći će osjetiti okuse i mirise na tradicionalnom sajmu te ponovno probuditi dijete u sebi na Festivalu igračaka.

Također, posjetitelje očekuje raznolik program radionica koje slave tradiciju i kreativnost. Moći će se okušati u radionici posvećenoj kvascu i pripremi tradicijskog kruha, naučiti više o kukuruzu i njegovoj ulozi u lokalnoj kuhinji, iskušati se u makrame radionici te sudjelovati na tkalačkoj radionici – vještinama koje povezuju baštinu i suvremenost. Radionice su osmišljene tako da pruže iskustvo svima, od najmlađih do odraslih, pretvarajući učenje u doživljaj. Uz bogat gastro i kulturni program, posjetitelje očekuju i nastupi mažoretkinja, zbora Benette, KUD-a Preporod, puhačkog orkestra Fužine te Trio Gušta.

Večer je rezervirana za glazbene zvijezde. Subotnja večer, 20. rujna, u znaku je tradicije i tamburice uz koncert Miroslava Škore, dok će u nedjelju, 21. rujna, manifestaciju zatvoriti Luka Nižetić, koji će publiku pozvati da zaplešu s njim i završiti vikend zabavom na otvorenom.

Poseban šarm donosi i nedjeljni Kotlowina show, najzabavnije natjecanje u pripremi kotlovine za sve koji se u toj vještini okušavaju po prvi put.

Manifestacija „Stara jela z Dugog Sela“ potvrđuje status jedne od prepoznatljivih manifestacija Zagrebačke županije. Spojem tradicijske gastronomije, kulturnog programa i nastupa vrhunskih glazbenika, manifestacija predstavlja jedinstveno iskustvo za posjetitelje svih generacija.

Ključne riječi
PR promo

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Završilo je 58. izdanje Međunarodnog festivala kazališta lutaka PIF
završio je Međunarodni festival kazališta lutaka

Glavnu nagradu 'Milan Čečuk' osvojilo je španjolsko kazalište Trukitrek za predstavu "Klik"

Stručni žiri, u sastavu Mario Drmać, Nina Maliková i Olga Vujović, nagradu za najbolju režiju dodijelio je Santiagu Tobaru za predstavu "Antuco", a nagrada "Tibor Sekelj", koja se tradicionalno dodjeljuje predstavi s najhumanijom porukom, jednoglasnom je odlukom ove godine dodjeljena se doktorici Liviji Kroflin, urednici službenog programa festivala

Nezaboravno iskustvo

Scenografija se pred publikom doslovno urušila – kuća se raspala ciglu po ciglu

Francusku predstavu "Sans Tambour" redatelja Samuela Achachea koja je oduševila europsku publiku, Zagrepčani mogu pogledati 20. rujna u kazalištu Gavella gdje gostuje u sklopu Festivala svjetskog kazališta. Predstava spaja glazbu, arhitekturu i raspad identiteta u jedinstvenu kazališnu strukturu, to je priča o iznenadnom urušavanju kuće i ljudi koji u njoj žive, a scenografija je neponovljiva

Učitaj još