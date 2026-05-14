filmska priča

Nakon 30 godina u bijegu, uhićen ubojica pjevača kultnog punk benda

Cold As Life Band
VL
Autor
vecernji.hr
14.05.2026.
u 09:44

U Panami je uhićen Richard Werstine, optužen da je 1993. godine ubio svog cimera Rodneyja Bargera, nakon čega se dao u bijeg i uspješno se skrivao više od 30 godina

Richard Werstine (56), optužen da je 1993. ubio svog cimera i frontmena benda Cold as Life, Rodneyja Bargera, uhićen je u panamskom parku za pse. Više od 30 godina živio je pod lažnim imenima, a nakon uhićenja priznao je da je mislio kako ga nikada neće uhvatiti. Iako je imao lažne dokumente, otisci prstiju potvrdili su njegov pravi identitet. Suočen s dokazima, Werstine je priznao tko je i izručen je SAD-u. 

Werstine je optužen da je 15. rujna 1993. u snu ubio svog 23-godišnjeg cimera, Rodneyja Bargera, poznatog kao "Rawn Beauty", karizmatičnog pjevača hardcore punk benda Cold as Life. Werstine je uhićen nekoliko dana nakon zločina, međutim, u lipnju 1994. nije se pojavio na suđenju i jednostavno je nestao. 

"Od 1994. bio je duh. Vrlo lukav i vješt", medijima su opisali agenti koji su ga godinama lovili. Werstine je koristio brojne alijase, a tijekom godina bio je čak i uhićivan zbog manjih prekršaja, no pravi identitet mu nikada nije otkriven. Godine 2005. ilegalno je ušao u Panamu gdje je izgradio potpuno novi život. Oženio se, skrasio i proveo gotovo dvadeset godina vjerujući da je siguran.

Preokret se dogodio u svibnju 2022., kada je detroitski tim američkih maršala preuzeo taj zaboravljeni slučaj i koristeći modernu tehnologiju, uspjeli su pratiti tragove koji su ih doveli do Wersteina. 

Rodney "Rawn Beauty" Barger bio je kultna figura detroitskog podzemlja. Njegova sirova energija definirala je bend Cold as Life i njegovo ubojstvo ostavilo je dubok trag na sceni. Menadžer benda godinama kasnije je u jednom dokumentarcu poručio: "Ako si tamo negdje, Rich Werstine, pronaći ćemo te." Uhićenje je napokon donijelo olakšanje obitelji i prijateljima žrtve, koji su na pravdu čekali više od trideset godina. 

