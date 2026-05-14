Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 168
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
zabrinjavajući trend

Pjevač dobio potres mozga: Ludi fanovi na pozornicu bacaju mobitele pa i pepeo pokojnika

tDrugi dan Leeds Festivala
Katja Ogrin/EMPICS Entertainment
VL
Autor
Tia Špero
14.05.2026.
u 16:00

Frontmenu benda Bring Me the Horizon, Oliju Sykesu, nedavno razbili su gavu mobitelom, a Claptona gađali pločom

Frontmen benda Bring Me the Horizon, Oli Sykes, posljednja je žrtva opasnog trenda bacanja predmeta na pozornicu, jer prije nekoliko dana, zadobio je potres mozga nakon što ga je u glavu pogodio mobitel. Na koncertu tog britanskog benda u St. Louisu, povampireni obožavatelj pjevača je gađao dok je izvodio pjesmu "Happy Song".

Iako je uspio nastaviti s nastupom, bend je morao skratiti setlistu za jednu pjesmu. U objavi na Instagramu Sykes potvrdio je da je sve u redu, ali i rekao: "Udarac mobitelom u glavu definitivno je zabolio i na kraju sam završio s blagim potresom mozga, ali oteklina se već pristojno smanjila", napisao je i ispričao se publici na, kako je rekao, mlakoj izvedbi, jer je bio dezorijentiran. 

Nažalost, Sykesov slučaj nije usamljen. Samo nekoliko dana ranije, 7. svibnja, sličnu je neugodnost doživio i legendarni Eric Clapton. Tijekom njegova koncerta u Madridu, netko iz publike bacio je vinilnu ploču koja je 81-godišnjeg gitarista pogodila u prsa. Incident se dogodio pred sam kraj nastupa, nakon čega je Clapton napustio pozornicu i, na razočaranje obožavatelja, nije se vratio na očekivani bis. Iako srećom nije ozlijeđen, događaj je ponovno pokrenuo raspravu zabrinjavajućem i neshvatljivom trendu bacanja predmeta na izvođače. 

Pop zvijezda Bebe Rexha prije nekoliko godina završila je sa šavovima i masnicom na oku nakon što ju je obožavatelj u New Yorku pogodio mobitelom, a kasnije je izjavio kako je mislio da bi to bilo smiješno. Čak je i Harry Styles, koji je u više navrata bio meta, pogođen neidentificiranim predmetom u oko tijekom koncerta u Beču.

Neki su se izvođači suočili s predmetima koji su bili više bizarni nego opasni, kao pjevačica Pink u Londonu, kada je obožavatelj na pozornicu bacio plastičnu vrećicu s, kako se ispostavilo, pepelom svoje pokojne majke. Vidno zbunjena Pink prekinula je nastup, podigla vrećicu i rekla samo: "Ne znam kako se osjećam u vezi ovoga". 

Ključne riječi
pink Harry Styles Eric Clapton Bring Me The Horizon koncert glazba

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

David Bowie
piše hrvoje horvat

'You're Not Alone' o Davidu Bowieju novi je londonski multimedijalni hit

"You're Not Alone" nije postavljen kronološki, nego uvodi publiku u Bowiejev rad kroz tematske cjeline poput kreativnosti i transformacije, identiteta i performansa, duhovnosti i smrtnosti ili procesa pisanja i kreativnog izraza. Sve to obuhvaća rijetke, a u pojedinim slučajevima i dosad neobjavljene koncertne snimke, fotografije, crteže, rukopise i bilješke, originalne tekstove pjesama, audiozapise i intervjue...

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!