Pjevač dobio potres mozga: Ludi fanovi na pozornicu bacaju mobitele pa i pepeo pokojnika

Frontmen benda Bring Me the Horizon, Oli Sykes, posljednja je žrtva opasnog trenda bacanja predmeta na pozornicu, jer prije nekoliko dana, zadobio je potres mozga nakon što ga je u glavu pogodio mobitel. Na koncertu tog britanskog benda u St. Louisu, povampireni obožavatelj pjevača je gađao dok je izvodio pjesmu "Happy Song".

Iako je uspio nastaviti s nastupom, bend je morao skratiti setlistu za jednu pjesmu. U objavi na Instagramu Sykes potvrdio je da je sve u redu, ali i rekao: "Udarac mobitelom u glavu definitivno je zabolio i na kraju sam završio s blagim potresom mozga, ali oteklina se već pristojno smanjila", napisao je i ispričao se publici na, kako je rekao, mlakoj izvedbi, jer je bio dezorijentiran.

Nažalost, Sykesov slučaj nije usamljen. Samo nekoliko dana ranije, 7. svibnja, sličnu je neugodnost doživio i legendarni Eric Clapton. Tijekom njegova koncerta u Madridu, netko iz publike bacio je vinilnu ploču koja je 81-godišnjeg gitarista pogodila u prsa. Incident se dogodio pred sam kraj nastupa, nakon čega je Clapton napustio pozornicu i, na razočaranje obožavatelja, nije se vratio na očekivani bis. Iako srećom nije ozlijeđen, događaj je ponovno pokrenuo raspravu zabrinjavajućem i neshvatljivom trendu bacanja predmeta na izvođače.

Pop zvijezda Bebe Rexha prije nekoliko godina završila je sa šavovima i masnicom na oku nakon što ju je obožavatelj u New Yorku pogodio mobitelom, a kasnije je izjavio kako je mislio da bi to bilo smiješno. Čak je i Harry Styles, koji je u više navrata bio meta, pogođen neidentificiranim predmetom u oko tijekom koncerta u Beču.

Neki su se izvođači suočili s predmetima koji su bili više bizarni nego opasni, kao pjevačica Pink u Londonu, kada je obožavatelj na pozornicu bacio plastičnu vrećicu s, kako se ispostavilo, pepelom svoje pokojne majke. Vidno zbunjena Pink prekinula je nastup, podigla vrećicu i rekla samo: "Ne znam kako se osjećam u vezi ovoga".