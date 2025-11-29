Svjetske flautističke zvijezde, Denis Bouriakov i Matthias Ziegler, oduševili su publiku u Lisinskom

Jučerašnji koncert Plavog ciklusa Zagrebačke filharmonije u Velikoj dvorani KD Vatroslava Lisinskog, realiziran u suradnji s Hrvatskim društvom flautista, pretvorio se u istinsku glazbenu poslasticu koja je oduševila publiku. Dvojica vrhunskih svjetskih solista, Denis Bouriakov i Matthias Ziegler, pod ravnanjem maestra Carla Jansa, priredili su publici nezaboravnu večer iznimne glazbene kvalitete i zvučne raskoši.

Koncert je otvorila veličanstvena uvertira Rossinijevu "Wilhelmu Tellu", u kojoj je maestro Carl Jans vodio orkestar s preciznošću, energijom i osjećajem za Rossinijevu dramatsku gradaciju, ostvarivši snažan i efektan početak večeri. Posebno se istaknula sekcija violončela, koja je u samom početku uvertire donijela iznimno profinjenu i izražajnu interpretaciju čuvenog Rossinijeva solističkog uvoda.

U nastavku programa uslijedio je briljantni "Concerto pastoral" Joaquina Rodriga u izvedbi Denisa Bouriakova, prvog flautista losanđeleske filharmonije. Poznat po blistavoj tehnici i besprijekornoj artikulaciji, Bouriakov je još jednom demonstrirao zašto ga mnogi smatraju jednim od najznačajnijih flautista današnjice - umjetnikom koji spaja virtuoznost, plemenit ton i interpretativnu jasnoću najviše međunarodne razine. Njegova izvedba ispunila je dvoranu iznimnom elegancijom i uzbudljivom energijom, zbog čega je publika reagirala dugotrajnim i snažnim pljeskom.

Drugi solistički nastup večeri pripao je Matthiasu Ziegleru, švicarskom virtuozu i jednom od najinovativnijih flautista svoje generacije, poznatom po istraživačkom pristupu i jedinstvenom zvuku koji povezuje klasičnu glazbu, suvremene tehnike i jazz. Ziegler je izveo "Nolu" Benjamina Yusupova – fascinantni koncert za mnogobrojni instrumentarij flauta i gudački orkestar, djelo koje je skladatelj posvetio upravo njemu, a koje je Ziegler premijerno izveo sa Zürcher Kammerorchesterom 1995. godine. U ovoj izvedbi Ziegler je pokazao nevjerojatnu širinu izraza — od suptilnih mikrotonalnih ukrasa do moćnih, dubokih registara kontrabas-flaute. Njegova umjetnička osobnost, osvojila je publiku i stvorila jedan od apsolutnih vrhunaca večeri.

Posebnu vrijednost večerašnjem koncertu dalo je i prisustvo samog skladatelja Benjamina Yusupova, koji je svojim dolaskom uveličao izvedbu "Nole" i izrazio oduševljenje interpretacijom Matthiassa Zieglera i Zagrebačke filharmonije. Program je zaključen energičnom i koloristički raskošnom Ravelovom "Alboradom del gracioso", u kojoj je Zagrebačka filharmonija pod Jansovim sigurnim vodstvom još jednom potvrdila svoju tehničku preciznost, zvukovnu profinjenost i stilsku uvjerljivost.

“Ova izvedba potvrdila je koliko je flauta iznimno bogat i raznolik instrument — od klasične virtuoznosti do suvremenih zvukovnih mogućnosti. Posebna nam je čast ugostiti umjetnike Denisa Bouriakova i Matthiasa Zieglera, čiji nastupi postavljaju najviše standarde na međunarodnoj sceni. Ovaj koncert nije samo glazbeni događaj, nego i potvrda važnosti suradnje koja publici donosi jedinstvene programe i nezaboravna iskustva. Zahvaljujem Renati Penezić, predsjednici Hrvatskog društva flautista, na podršci i suradnji koja nam omogućuje realizaciju ovako iznimnih projekata. Od srca zahvaljujem publici na iznimnom odazivu i snažnoj podršci, koja svakom koncertu daje posebnu energiju", izjavio je nakon koncerta ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak.