Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 65
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Plavi ciklus Zagrebačke filharmonije

Svjetske flautističke zvijezde, Denis Bouriakov i Matthias Ziegler, oduševili su publiku u Lisinskom

Denis Bouriakov i Matthias Ziegler u Lisinskom
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
29.11.2025.
u 10:21

“Ova izvedba potvrdila je koliko je flauta iznimno bogat i raznolik instrument — od klasične virtuoznosti do suvremenih zvukovnih mogućnosti. Posebna nam je čast ugostiti umjetnike Denisa Bouriakova i Matthiasa Zieglera, čiji nastupi postavljaju najviše standarde na međunarodnoj sceni", izjavio je ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak

Jučerašnji koncert Plavog ciklusa Zagrebačke filharmonije u Velikoj dvorani KD Vatroslava Lisinskog, realiziran u suradnji s Hrvatskim društvom flautista, pretvorio se u istinsku glazbenu poslasticu koja je oduševila publiku. Dvojica vrhunskih svjetskih solista, Denis Bouriakov i Matthias Ziegler, pod ravnanjem maestra Carla Jansa, priredili su publici nezaboravnu večer iznimne glazbene kvalitete i zvučne raskoši.

Koncert je otvorila veličanstvena uvertira Rossinijevu "Wilhelmu Tellu", u kojoj je maestro Carl Jans vodio orkestar s preciznošću, energijom i osjećajem za Rossinijevu dramatsku gradaciju, ostvarivši snažan i efektan početak večeri. Posebno se istaknula sekcija violončela, koja je u samom početku uvertire donijela iznimno profinjenu i izražajnu interpretaciju čuvenog Rossinijeva solističkog uvoda.

U nastavku programa uslijedio je briljantni "Concerto pastoral" Joaquina Rodriga u izvedbi Denisa Bouriakova, prvog flautista losanđeleske filharmonije. Poznat po blistavoj tehnici i besprijekornoj artikulaciji, Bouriakov je još jednom demonstrirao zašto ga mnogi smatraju jednim od najznačajnijih flautista današnjice - umjetnikom koji spaja virtuoznost, plemenit ton i interpretativnu jasnoću najviše međunarodne razine. Njegova izvedba ispunila je dvoranu iznimnom elegancijom i uzbudljivom energijom, zbog čega je publika reagirala dugotrajnim i snažnim pljeskom.

Denis Bouriakov izveo je "Concerto pastoral" Joaquina Rodriga, dok je Matthias Ziegler izveo "Nolu" Benjamina Yusupova
Denis Bouriakov i Matthias Ziegler u Lisinskom
1/11

Drugi solistički nastup večeri pripao je Matthiasu Ziegleru, švicarskom virtuozu i jednom od najinovativnijih flautista svoje generacije, poznatom po istraživačkom pristupu i jedinstvenom zvuku koji povezuje klasičnu glazbu, suvremene tehnike i jazz. Ziegler je izveo "Nolu" Benjamina Yusupova – fascinantni koncert za mnogobrojni instrumentarij flauta i gudački orkestar, djelo koje je skladatelj posvetio upravo njemu, a koje je Ziegler premijerno izveo sa Zürcher Kammerorchesterom 1995. godine. U ovoj izvedbi Ziegler je pokazao nevjerojatnu širinu izraza — od suptilnih mikrotonalnih ukrasa do moćnih, dubokih registara kontrabas-flaute. Njegova umjetnička osobnost, osvojila je publiku i stvorila jedan od apsolutnih vrhunaca večeri.

Posebnu vrijednost večerašnjem koncertu dalo je i prisustvo samog skladatelja Benjamina Yusupova, koji je svojim dolaskom uveličao izvedbu "Nole" i izrazio oduševljenje interpretacijom Matthiassa Zieglera i Zagrebačke filharmonije. Program je zaključen energičnom i koloristički raskošnom Ravelovom "Alboradom del gracioso", u kojoj je Zagrebačka filharmonija pod Jansovim sigurnim vodstvom još jednom potvrdila svoju tehničku preciznost, zvukovnu profinjenost i stilsku uvjerljivost.

 “Ova izvedba potvrdila je koliko je flauta iznimno bogat i raznolik instrument — od klasične virtuoznosti do suvremenih zvukovnih mogućnosti. Posebna nam je čast ugostiti umjetnike Denisa Bouriakova i Matthiasa Zieglera, čiji nastupi postavljaju najviše standarde na međunarodnoj sceni. Ovaj koncert nije samo glazbeni događaj, nego i potvrda važnosti suradnje koja publici donosi jedinstvene programe i nezaboravna iskustva. Zahvaljujem Renati Penezić, predsjednici Hrvatskog društva flautista, na podršci i suradnji koja nam omogućuje realizaciju ovako iznimnih projekata. Od srca zahvaljujem publici na iznimnom odazivu i snažnoj podršci, koja svakom koncertu daje posebnu energiju", izjavio je nakon koncerta ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak.

Ključne riječi
kultura Matthias Ziegler Denis Bouriakov flautist koncert koncertna dvorana Vatroslav Lisinski plavi ciklus Zagrebačka filharmonija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Radiohead
piše Hrvoje Horvat

'Hail to the Chief' aluzija je na Busha, a možemo samo zamisliti kakav bi album Radiohead snimio referirajući se na Trumpov mandat

Na albumu "Hail to the Thief (Live Recordings 2003-2009)" (XL/Dallas Records) skupljene su koncertne verzije 12 od 14 pjesama sa studijskog albuma "Hail to the Thief" iz 2003., s nastupa u Londonu, Amsterdamu, Buenos Airesu i Dublinu, a za grupu čiji su koncertni nastupi prave umjetničke instalacije čudno je da je riječ o tek drugom koncertnom albumu

pjevači umiru mlađi

Pazite što želite: Istraživanje dokazalo da je slava jednako opasna kao i pušenje

Snovi o svjetskoj slavi, punim stadionima i obožavateljima koji skandiraju vaše ime za mnoge mlade glazbenike predstavljaju vrhunac životnih ambicija, no nova znanstvena studija otkriva zastrašujuću cijenu takvog uspjeha. Znanstvenici su potvrdili da postizanje statusa superzvijezde drastično povećava rizik od prerane smrti, pretvarajući slavu u faktor rizika opasan poput pušenja

Učitaj još

Kupnja