frank zappa

'Djeca će prije postati čudna zbog roditelja nego zbog TV-a ili rock and roll albuma. Jedina stvar koja ih može izobličiti više su religija i droga'

Frank ZAppa
Sandorf
Autor
Nataša Vlašić Smrekar
01.12.2025.
u 18:15

Legendarni glazbenik prije točno 50 godina nastupio je u Zagrebu, a ovih dana u izdanju Sandorfa izišla je autobiografija "Frank Zappa glavom i bradom" – poput njega vrlo neobična i duhovita

Prošlo je pedeset godina otkad je Frank Zappa svirao u Hrvatskoj. Legendarni američki roker, gitarist, kompozitor i tekstopisac, nastupio je 21. i 22. studenog 1975. u Zagrebu i Ljubljani na jugoslavenskoj turneji koju je nazvao "Iza željezne zavjese" zbog čega su mu ondašnje vlasti umalo zabranile nastupe, a prije oko tri godine napokon je izašao i vinil sa snimkama oba koncerta. A to nije sve, Zappini fanovi ovih su dana konačno došli na svoje: upravo za Interliber izašla je autobiografija ovog velikog kreativca i inovatora bez dlake na jeziku pod naslovom "Frank Zappa glavom i bradom" u izdanju Sandorfa čiji se osnivač Ivan Sršen za ekskluzivna prava na ovu knjigu borio punih dvadeset godina. On je ujedno, zajedno s urednikom Darkom Milošićem, i prevoditelj knjige.

Ključne riječi
kultura Interliber Sandorf knjiga rock and roll glazba Frank Zappa

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

