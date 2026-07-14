Preminula istaknuta slikarica, kostimografkinja i prva hrvatska stilistica Snježana Vego

U 71. godini života preminula je profesorica Snježana Vego, istaknuta članica Sekcije za oblikovanje odijevanja i Sekcije za tekstilno stvaralaštvo ULUPUH-a, javili su iz ULUPUH-a.

Snježana Vego rođena je 1956. godine u Zagrebu, gdje je završila Školu primijenjene umjetnosti i dizajna te Višu tekstilnu školu, Odjel odjevnog dizajna. Od 1981. do 1986. godine studirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, na Slikarskom odjelu u klasi profesora Josipa Biffela. Diplomirala je 1987. godine stekavši zvanje akademske slikarice.

Tijekom bogate umjetničke i profesionalne karijere sudjelovala je na više od 50 modnih događanja u Hrvatskoj, samostalno i u suradnji s drugim autorima. Među njezinim značajnijim samostalnim projektima ističu se izložba u Galeriji Meneghello u Münchenu 1988. godine, izložba modne avangarde u Muzejskom prostoru Mimara 1989. godine te samostalna modna revija „Hrvatska korota“, održana u sklopu Hrvatskog tjedna u Münchenu 1995. godine.

Kao kostimografkinja surađivala je s televizijskim kućama te je bila među prvim stilisticama u Hrvatskoj. Ostvarila je zapažene suradnje s brojnim glazbenim umjetnicima, uključujući kreiranje kostima za eurovizijske nastupe Tajči i grupe Riva. Od 1987. godine surađivala je i s brojnim kazalištima, među kojima su Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, ITD, Mala scena, Komedija, Gavella te Narodno pozorište u Sarajevu.

Od 1987. godine predavala je na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U zvanje izvanredne profesorice izabrana je 2002. godine, a 2018. godine postala je redovita profesorica u trajnom zvanju.

Članica ULUPUH-a bila je od 1978. godine, ostavivši dubok trag u području modnog i tekstilnog oblikovanja te u obrazovanju brojnih generacija studenata.

Prof. Snježana Vego ostat će zapamćena po svojoj umjetničkoj predanosti, kreativnosti i iznimnom doprinosu hrvatskoj likovnoj, modnoj i tekstilnoj sceni.

Posljednji ispraćaj održat će se u četvrtak, 16. srpnja u 10.45 sati u krematoriju na Mirogoju.