Triptih koji je proslavio Zlatka Burića i Madsa Mikkelsena: U KIC-u gledamo trilogiju 'Pusher' Nicolasa Windinga Refna

Tuškanac u gostima od 17. do 19. srpnja u Kulturno informativnom centru (KIC) prikazuje trilogiju "Pusher" danskog redatelja Nicolasa Windinga Refna, koja je jedno od ključnih ostvarenja modernog europskog kriminalističkog filma.

"Pusher" je triptih koji je proslavio Zlatka Burića i Madsa Mikkelsena i prati različite protagoniste kopenhaškog podzemlja – sitnog dilera Franka, izgubljenog kriminalca Tonnyja i srpskog narko-bosa Mila, stvarajući brutalni portret svijeta obilježenog nasiljem, dugovima i neizbježnim posljedicama kriminalnog života.

Snimljena u gotovo dokumentarističkom stilu, trilogija je stekla kultni status među ljubiteljima žanra, lansirala karijere Madsa Mikkelsena i Zlatka Burića te označila proboj Nicolasa Windinga Refna, danas jednog od najcjenjenijih suvremenih europskih redatelja, navodi Tuškanac u priopćenju.

Prvi film, "Pusher" (1996.), odlikuje se naturalizmom u prikazu nasilja i kriminalnog podzemlja. Prati Franka (Kim Bodnia), dilera droge koji nakon propale transakcije ostaje dužan opasnom narko-bosu Milu te očajnički pokušava vratiti dug prije nego što ga sustigne osveta. Uloga Mila bila je filmski debi Zlatka Burića u Danskoj i označila je početak njegove međunarodne karijere koja je kulminirala zapaženom ulogom u filmu "Trokut tuge" (2022.).

Oblikovan kao studija karaktera, "Pusher II" (2004.) u središte stavlja Tonnyja (Mads Mikkelsen), sporednog lika iz prvog filma, koji nakon izlaska iz zatvora neuspješno pokušava promijeniti život, steći očevu naklonost i preuzeti odgovornost za novorođeno dijete. Mnogi ga smatraju najboljim nastavkom trilogije, ponajviše zahvaljujući izvedbi Madsa Mikkelsena, koji je nakon serijala "Pusher" postao jedan od najistaknutijih danskih glumaca te za svoju ulogu osvojio dvije najuglednije danske filmske nagrade – Bodil i Robert.

Završni dio triptiha "Pusher III" (2005.) fokus prebacuje na Mila (Zlatko Burić), srpskog narko-bosa čiji se život tijekom jednog kaotičnog dana raspada između borbe s ovisnošću, kriminalnih poslova i organizacije kćerine rođendanske proslave. Smješten u svijet balkanske mafije u Kopenhagenu, film spaja brutalnost i crni humor te donosi slojevit portret čovjeka koji, unatoč moći, više ne uspijeva kontrolirati vlastiti život.