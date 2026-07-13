VIDEO Neprepoznatljiv je! Pogledajte prve kadrove u kojima slavni glumac glumi poremećenog naftnog magnata

Filmski studio Warner Bros. objavio je prvi službeni trailer za dugoočekivani film "Digger", u kojem Tom Cruise izgleda kao nikada do sada. U satiričnoj crnoj komediji slavnog redatelja Alejandra G. Iñárritua, 64-godišnji Cruise glumi Digera Rockwella, neobuzdanog naftnog magnata i "najmoćnijeg čovjeka na svijetu" koji kreće u mahnitu misiju kako bi dokazao da je spasitelj čovječanstva, i to neposredno prije nego što katastrofa koju je sam pokrenuo uništi apsolutno sve.

Trailer započinje scenom u kojoj je Digger zabrinut za zdravlje svoje mačke, dok istovremeno bijesno viče na zaposlenika koji želi zaustaviti projekt na kojem njegova tvrtka radi. Ubrzo postaje jasno da bi upravo taj projekt mogao dovesti do katastrofe vrijedne nevjerojatnih 18 bilijuna dolara, stavljajući tako Digera u novu i neočekivanu ulogu: spasitelja svijeta. Fizička transformacija glumca je zapanjujuća, a u kadrovima se pojavljuje s prorijeđenom kosom i u kaubojskim čizmama, što je daleko od uglađenog izgleda na koji su obožavatelji navikli.

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Ovo je prvi film na engleskom jeziku za meksičkog redatelja Iñárritua, dvostrukog dobitnika Oscara, još od hvaljenog "Povratnika" iz 2015. godine. Suradnja između njega i Cruisea priželjkivala se više od dva desetljeća, još otkako je glumac bio oduševljen Iñárrituovim debitantskim filmom "Pasja ljubav" iz 2000. godine. Sam Cruise je na Q&A događaju u Los Angelesu, gdje je trailer premijerno prikazan, govorio o dramatičnoj transformaciji i izazovu koji je ova uloga predstavljala. "Nikada nisam imao nešto što bi me moglo izazvati na ovaj način, kao ni Alejandro kad smo krenuli u ovo. A kad vidite ovaj film, shvatit ćete da je potpuno originalan", izjavio je Cruise, koji je ujedno i jedan od producenata filma. Scenarij potpisuje tim koji je radio na Oscarom nagrađenom filmu "Birdman", a čine ga Iñárritu, Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone i Sabina Berman.

O samom filmu se dosad znalo vrlo malo. Prošlog prosinca objavljen je tek kratki teaser koji je prikazivao siluetu Cruisea kako pleše s lopatom u rukama na ogradi, no novi trailer konačno otkriva više. Slogan filma opisuje ga kao "komediju katastrofalnih razmjera", a snimljen je u potpunosti u tehnici VistaVision. Uz gotovo neprepoznatljivog Cruisea, glumačku postavu čini impresivna ekipa koja uključuje Jesseja Plemonsa, Sandru Hüller, Riza Ahmeda, Sophie Wilde, Emmu D'Arcy, Michaela Stuhlbarga i Johna Goodmana. Film je najavljen kao brutalna komedija s politički nabijenom pričom koja se dotiče tema klimatskih promjena i utjecaja svjetskih oligarha, što predstavlja značajan odmak od uloga po kojima je Cruise poznat u posljednjem desetljeću.

Za Toma Cruisea, "Digger" označava povratak u svijet autorskog filma i prvu ulogu koja ne pripada nekoj od velikih franšiza, poput "Top Guna" ili "Nemoguće misije", još od filma "American Made" iz 2017. godine. Mnogi ovu ulogu vide kao priliku za potpunu reinvenciju i glumački pothvat koji bi se mogao usporediti s njegovom kultnom transformacijom u liku Lesa Grossmana u komediji "Tropska grmljavina". Kako piše People.com, ovaj projekt dio je novog strateškog partnerstva između Cruisea i studija Warner Bros., čiji je cilj na velika platna donijeti originalne i ambiciozne filmske priče.

Dolazak filma u kina najavljen je za 2. listopada 2026. godine, što ga savršeno pozicionira za sezonu filmskih nagrada. S obzirom na to da je Alejandro G. Iñárritu već dokazano ime u svijetu Akademije, mnogi predviđaju da bi upravo ova uloga mogla Tomu Cruiseu donijeti njegovog prvog natjecateljskog Oscara, nakon što je 2025. primio počasnu nagradu. Očekivanja su velika, ne samo zbog suradnje dviju velikih holivudskih figura, već i zbog obećanja da će publici ponuditi nešto potpuno drugačije i satirično, u skladu s današnjim društvenim i političkim trenutkom.