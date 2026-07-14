Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 95
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Svečano otvoren Šibenik Dance Festival

Tijekom sljedećih pet dana, šibenski trgovi, ulice i tvrđave postaju pozornice

Foto: Valerio Baranović
1/4
VL
Autor
vecernji.hr
14.07.2026.
u 13:07

Program se prvi put širi izvan grada, u Vodice, a uz scenske izvedbe festival donosi i pojačan stručni program okupljanja plesne struke. Vrhunac izdanja je gostovanje njemačke nacionalne kompanije Ballet Staatstheater Cottbus na Tvrđavi sv. Mihovila

Jubilarno 15. izdanje Šibenik Dance Festivala u ponedjeljak je svečano otvoreno na punom Trgu Republike Hrvatske ispred Katedrale sv. Jakova u Šibeniku. Tijekom šest festivalskih dana, od 13. do 18. srpnja, publiku na više šibenskih lokacija, od gradskih trgova do Tvrđave Barone i Tvrđave sv. Mihovila, očekuju izvedbe domaćih i međunarodnih umjetnika, dok će se dio programa ove godine prvi put održati i u Vodicama.

Kroz petnaest godina postojanja Šibenik Dance Festival izrastao je u platformu za susrete umjetnika, razmjenu znanja i međunarodnu suradnju, stvarajući prostor u kojem suvremeni ples povezuje različite kulture, generacije i umjetničke prakse. „Ono što je 2011. počelo kao mali projekt bez budžeta i s puno entuzijazma, danas je međunarodni festival koji naše trgove, ulice i tvrđave pretvara u žive pozornice svjetskog suvremenog plesa, a ove godine prvi put izlazimo izvan granica grada, u Vodice. Festival iz godinu u godinu raste, ne samo umjetnički, nego i kao platforma za susrete, razmjenu znanja i međunarodnu suradnju”, rekla je umjetnička direktorica Zorana Mihelčić. 

Ovogodišnji festival održava se pod temom „Kad riječi izgube moć, umjetnost progovara glasnije!“, naglašavajući ples kao univerzalni jezik koji povezuje različite kulture, identitete i umjetničke prakse te ističe ulogu umjetnika kao pokretača solidarnosti i empatije.

Večer otvorenja obilježili su nastupi istaknutih međunarodnih umjetnika, turskog plesača i koreografa Ziye Azazija, koji je izveo predstavu Dervish in Progress, te portugalske plesačice i koreografkinje Caroline Batalhe sa solo izvedbom Sketch: The Girl Who Wore Skirts on Windy Days. U programu su sudjelovali i mladi hrvatski plesači: učenici Plesnog odjela Umjetničke škole Franje Lučića iz Velike Gorice, Plesni studio Step'n Jazz iz Dubrovnika te domaćini, šibenski Plesni teatar Sjene.

Vrhunac ovogodišnjeg izdanja održat će se 17. srpnja na Tvrđavi sv. Mihovila, gdje će nastupiti njemačka nacionalna plesna kompanija Ballet Staatstheater Cottbus s predstavom Mit Herz und Verstand renomiranih koreografa Cayetana Sota i Maura Bigonzettija.

Foto: Valerio Baranović

Uz gostovanje jednog od uglednih europskih ansambala, večer donosi i premijernu izvedbu novog međunarodnog autorskog rada, čime festival zadržava ravnotežu između etabliranih kompanija i aktualnog autorskog stvaralaštva. Festival završava 18. srpnja u Vodicama, u Centru za kulturu i umjetnost, čime program prvi put proširuje svoj doseg u županiji.

Jubilarno izdanje donosi i iskorak u stručnom programu Foruma SDF 2026, koji pod temom „Kulturna diplomacija – ples kao most suradnje" okuplja umjetnike, producente, festivalske programere i edukatore radi otvaranja novih prostora za dijalog, međunarodnu suradnju i koprodukcije. Među istaknutim sudionicima su Pamela Pietro s njujorške NYU Tisch School of the Arts te Atanas Maev iz mreže European Dancehouse Network. Uz to, festival i ove godine donosi program intenzivnih plesnih seminara otvoren svima, od profesionalaca do najmlađih, pod vodstvom međunarodno priznatih koreografa i pedagoga.

Šibenik Dance Festival podupiru Grad Šibenik, Šibensko-kninska županija, Ministarstvo kulture i medija, Turističke zajednice Šibenika i Šibensko-kninske županije, te NP Krka. Festival se održava u suorganizaciji s Tvrđavom kulture Šibenik. Gostovanje španjolskih umjetnika na ovogodišnjem izdanju Šibenik Dance Festivala omogućeno je uz potporu Acción Cultural Española (AC/E) kroz njihov program PICE (Program za internacionalizaciju španjolske kulture).

Informacije o programu i festivalskim novostima dostupne su na službenoj web stranici festivala, web stranici Tvrđave kulture Šibenik te na Instagram i Facebook stranicama festivala.

Ključne riječi
Šibenik suvremeni ples kazalište ples Šibenik Dance Festival

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: U sklopu Ljetnih večeri ispred HNK izvedena skraćena opera Seviljski brijač
susret s međunarodnim umjetnicima

Očekuju nas Zagrebački operni festival i praizvedba 'Pičmana' Dore Šustić: HNK Zagreb novu sezonu predstavio u Francuskoj

U Avignonu predstavljeno je izdanje „Eight Plays”, koje okuplja osam suvremenih dramskih tekstova europskih autora prevedenih s izvornih jezika na engleski u sklopu europskog projekta DoSEL. Među njima se nalazi i drama "Pičman" hrvatske autorice Dore Šustić, koja je za ovu dramu 2024. godine dobila prvu nagradu „Marin Držić” za suvremeni dramski tekst

Premium sadržaj
Mirna Sporiš Miani o aferi u HNK Split

Napadaju me, otpužuju, dobivam i prijetnje. Vjerujem da sve to ima veze s ambicijom nekih ljudi da dođu na moje mjesto

Mirnu Sporiš Miani, v.d. ravnateljicu Baleta HNK Split, pretvorili su "junakinju" kazališne crne kronike, prozivajući je zbog nepriličnog namještanja posla samoj sebi i uzimanja nezasluženih honorara. No, ovaj razgovor tim povodom mnogo je više od "ispravljanja krivih navoda". Ovo je priča o jednoj iznimnoj umjetnici i njezinu pogledu na život, kazalište i umjetnost kojoj služi

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!