Tijekom sljedećih pet dana, šibenski trgovi, ulice i tvrđave postaju pozornice

Jubilarno 15. izdanje Šibenik Dance Festivala u ponedjeljak je svečano otvoreno na punom Trgu Republike Hrvatske ispred Katedrale sv. Jakova u Šibeniku. Tijekom šest festivalskih dana, od 13. do 18. srpnja, publiku na više šibenskih lokacija, od gradskih trgova do Tvrđave Barone i Tvrđave sv. Mihovila, očekuju izvedbe domaćih i međunarodnih umjetnika, dok će se dio programa ove godine prvi put održati i u Vodicama.

Kroz petnaest godina postojanja Šibenik Dance Festival izrastao je u platformu za susrete umjetnika, razmjenu znanja i međunarodnu suradnju, stvarajući prostor u kojem suvremeni ples povezuje različite kulture, generacije i umjetničke prakse. „Ono što je 2011. počelo kao mali projekt bez budžeta i s puno entuzijazma, danas je međunarodni festival koji naše trgove, ulice i tvrđave pretvara u žive pozornice svjetskog suvremenog plesa, a ove godine prvi put izlazimo izvan granica grada, u Vodice. Festival iz godinu u godinu raste, ne samo umjetnički, nego i kao platforma za susrete, razmjenu znanja i međunarodnu suradnju”, rekla je umjetnička direktorica Zorana Mihelčić.

Ovogodišnji festival održava se pod temom „Kad riječi izgube moć, umjetnost progovara glasnije!“, naglašavajući ples kao univerzalni jezik koji povezuje različite kulture, identitete i umjetničke prakse te ističe ulogu umjetnika kao pokretača solidarnosti i empatije.

Večer otvorenja obilježili su nastupi istaknutih međunarodnih umjetnika, turskog plesača i koreografa Ziye Azazija, koji je izveo predstavu Dervish in Progress, te portugalske plesačice i koreografkinje Caroline Batalhe sa solo izvedbom Sketch: The Girl Who Wore Skirts on Windy Days. U programu su sudjelovali i mladi hrvatski plesači: učenici Plesnog odjela Umjetničke škole Franje Lučića iz Velike Gorice, Plesni studio Step'n Jazz iz Dubrovnika te domaćini, šibenski Plesni teatar Sjene.

Vrhunac ovogodišnjeg izdanja održat će se 17. srpnja na Tvrđavi sv. Mihovila, gdje će nastupiti njemačka nacionalna plesna kompanija Ballet Staatstheater Cottbus s predstavom Mit Herz und Verstand renomiranih koreografa Cayetana Sota i Maura Bigonzettija.

Foto: Valerio Baranović

Uz gostovanje jednog od uglednih europskih ansambala, večer donosi i premijernu izvedbu novog međunarodnog autorskog rada, čime festival zadržava ravnotežu između etabliranih kompanija i aktualnog autorskog stvaralaštva. Festival završava 18. srpnja u Vodicama, u Centru za kulturu i umjetnost, čime program prvi put proširuje svoj doseg u županiji.

Jubilarno izdanje donosi i iskorak u stručnom programu Foruma SDF 2026, koji pod temom „Kulturna diplomacija – ples kao most suradnje" okuplja umjetnike, producente, festivalske programere i edukatore radi otvaranja novih prostora za dijalog, međunarodnu suradnju i koprodukcije. Među istaknutim sudionicima su Pamela Pietro s njujorške NYU Tisch School of the Arts te Atanas Maev iz mreže European Dancehouse Network. Uz to, festival i ove godine donosi program intenzivnih plesnih seminara otvoren svima, od profesionalaca do najmlađih, pod vodstvom međunarodno priznatih koreografa i pedagoga.

Šibenik Dance Festival podupiru Grad Šibenik, Šibensko-kninska županija, Ministarstvo kulture i medija, Turističke zajednice Šibenika i Šibensko-kninske županije, te NP Krka. Festival se održava u suorganizaciji s Tvrđavom kulture Šibenik. Gostovanje španjolskih umjetnika na ovogodišnjem izdanju Šibenik Dance Festivala omogućeno je uz potporu Acción Cultural Española (AC/E) kroz njihov program PICE (Program za internacionalizaciju španjolske kulture).

Informacije o programu i festivalskim novostima dostupne su na službenoj web stranici festivala, web stranici Tvrđave kulture Šibenik te na Instagram i Facebook stranicama festivala.