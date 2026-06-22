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TOP ŠEST

Od kultnih 'Ralja' do 'Sharknada', ovo su najbolji filmovi o morskim psima za ljetnu dozu adrenalina

Film "Jaws", 1975.
The Legacy Collection
VL
Autor
vecernji.hr
22.06.2026.
u 11:57

S dolaskom ljeta i sezone kupanja, raste i naša fascinacija filmovima koji istražuju zastrašujuće morske dubine. Otkrivamo zašto nas privlači napetost koju pružaju horori o morskim psima i donosimo listu šest najboljih naslova koji su obilježili žanr

Ljeto je stiglo, a s njim i neobičan ritual – što su dani topliji, raste popularnost filmova o morskim psima. Iako zvuči paradoksalno, za to postoji psihološko objašnjenje. Gledanje napetih scena iz sigurne udobnosti doma, kažu neka istraživanja, aktivira oslobađanje adrenalina i dopamina.

To stvara osjećaj uzbuđenja, slično kao vožnja na vlaku smrti, jer iskušavamo strah na kontroliran način. Upravo to čini filmove o morskim grabežljivcima savršenom ljetnom razbibrigom i katarzičnim iskustvom koje nas podsjeća na snagu prirode, ubrzava puls i budi volju za životom.

Naravno, nijedna rasprava o ovom žanru ne može započeti bez filma koji ga je definirao. "Ralje" Stevena Spielberga iz 1975. stvorile su pojam ljetnog blockbustera i zauvijek promijenile naš odnos prema moru. Priča o trojici muškaraca u lovu na divovsku veliku bijelu psinu majstorski gradi napetost, ponajviše zahvaljujući odluci da se morski pas rijetko prikazuje. Njegova je prisutnost zato prikazana kroz legendarnu glazbenu temu Johna Williamsa, a danas se "Ralje" s pravom smatraju bezvremenskim remek-djelom koje i danas ledi krv u žilama.

Usput budi rečeno, "Ralje" možete pogledati i na velikom platno u Ljetnom kinu Ribnjak  i to idućeg ponedjeljka 29. lipnja, u sklopu programa Kino Tuškanac u gostima u 21.30!

Dva desetljeća kasnije, 1999., "Duboko modro more" unio je svježinu u žanr. Smješten u izoliranu podvodnu postaju, film prati znanstvenike koji, u potrazi za lijekom protiv Alzheimera, genetski modificiraju mako psine. Eksperiment krene po zlu i stvori super-inteligentne predatore koji sustavno love svoje stvoritelje. Film je prepun akcije i napetosti, a najviše se pamti po odvažnosti da se poigra s očekivanjima publike, pogotovo u kultnoj sceni u kojoj Samuel L. Jackson, usred inspirativnog govora, biva iznenada pojeden!

Godine 2016. "Opasnost iz dubine" je dokazao da za vrhunski triler nije potrebna složena priča. Film redatelja Jaumea Collet-Serre vodi formulu na esenciju – jedna žena, jedna stijena i morski pas. Blake Lively glumi surfericu Nancy, koja nakon napada ostaje zarobljena na stijeni nedaleko od obale. Slijedi iscrpljujuća igra mačke i miša u kojoj mora iskoristiti svu snalažljivost kako bi preživjela. Redatelj Jaume Collet-Serra stvara nepodnošljivu napetost, a izvedba Blake Lively nosi cijeli film. "Opasnost iz dubine" je moderan, vizualno impresivan i brutalno učinkovit triler koji vas drži na rubu sjedala.

Za razliku od fantastičnih prikaza, "Pučina straha" iz 2003. udara tamo gdje najviše boli – u sferu realnosti. Film je temeljen na tragičnoj istinitoj priči o paru koji je greškom ostavljen na pučini tijekom ronilačkog izleta. Njihova borba za preživljavanje nije protiv čudovišta, već protiv prirode, dehidracije i psihološkog sloma. Snimljen s minimalnim budžetom i s pravim morskim psima, film stvara zastrašujuće autentičan osjećaj bespomoćnosti i izolacije. U njemu nema spektakla, već samo polagan, mučan prikaz ljudske krhkosti u beskrajnom plavetnilu, što ga čini jednim od najuznemirujućih filmova u žanru.

Žanr je puni krug zatvorio 2018. filmom "Meg: Predator iz dubina". Ovaj blockbuster s Jasonom Stathamom vraća se korijenima spektakla, suprotstavljajući modernog junaka prapovijesnom, 23-metarskom megalodonu. Film je svjesno zabavan, glasan i vizualno impresivan, nudeći čistu eskapističku zabavu. 

Na kraju, počasno priznanje treba odati filmu "Sharknado", ili kako je odlično preveden na hrvatski – "Vjetrovito s morskim psima" – iz 2013. godine, koji je dobio čak šest nastavaka, a sprema se i sedmi! U njemu, svaka nada o realizmu pada u vodu, ali zato morski psi lete zrakom. Može li bolje?

*uz korištenje AI-ja

Ključne riječi
ljetni blockbuster ljetni filmovi Sharknado Steven Spielberg film Ralje

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