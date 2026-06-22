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hit dokumentarac igora bezinovića

Želite li postati vodič turističke ture 'Fiume o morte'? Požurite, prijave traju još kratko

Fiume o morte!
Pula Film Festival
VL
Autor
Hina
22.06.2026.
u 10:36

Trodnevna obuka petero budućih vodiča ture održat će se u Art-kinu i na lokacijama snimanja filma u središtu Rijeke od 13. do 15. srpnja, pod vodstvom redatelja i scenarista filma Igora Bezinovića. Zainteresirani se mogu prijaviti do 23. lipnja e-poštom na adresu: klub@art-kino.org

Art-kino Rijeka u suradnji s redateljem Igorom Bezinovićem priprema filmsko-turističku gradsku turu “Fiume o morte!”, posvećenu istoimenom dokumentarcu, te je u tijeku poziv za obuku budućih vodiča ture.

Trodnevna obuka petero budućih vodiča ture održat će se u Art-kinu i na lokacijama snimanja filma u središtu Rijeke od 13. do 15. srpnja, pod vodstvom redatelja i scenarista filma Igora Bezinovića. On je osmislio turu kao urbani trekking na kojem se kroz zabavu i pričanje priča jača osjećaj grada kao kolektiva, osjećaj solidarnosti, participacije i socijalne odgovornosti, doprinoseći boljem razumijevanju lokalnog identiteta i društvene kohezije. Zainteresirani se mogu prijaviti do 23. lipnja e-poštom na adresu: klub@art-kino.org.

Za sve polaznike obuke će se 4. srpnja organizirati i edukacijska pilot tura, čiji je cilj u praksi isprobati autorski osmišljen koncept pred stručnim auditorijem, kako bi na temelju prikupljenih povratnih informacija turu mogli poboljšati i prilagoditi za buduće javne izvedbe, navodi Art-kino.

Zagreb: Susret s ekipom filma "Fiume o morte" u Kaptol Boutique Cinema
Redatelj Igor Bezinović
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Nova filmsko-turistička tura u Rijeci priprema se u sklopu međunarodnog projekta REEL - Filmsko putovanje kroz Italiju i Hrvatsku. Ovom se turom građanima Rijeke i stranim posjetiteljima želi predstaviti autentične lokacije snimanja filma te tako proširiti znanja o filmu, procesu snimanja te znanja o povijesti i sadašnjosti Rijeke.

Sudjelovanje na obuci je besplatno, uz obavezno prisustvovanje polaznika tijekom sva tri dana edukacije i edukacijske pilot ture. Broj mjesta je ograničen te će se, u slučaju većeg interesa, provesti odabir sudionika na temelju zaprimljenih prijava. 

Projekt REEL - Filmsko putovanje kroz Italiju i Hrvatsku fokusiran je na razvoj filmskog turizma i produkcijskih uvjeta, s naglaskom na prekograničnu suradnju partnera iz Italije i Hrvatske. Uz brojne programske aktivnosti, projektom REEL Kvarnerska filmska komisija, županijski filmski ured koji djeluje pod okriljem Art-kina, želi iskoristiti turistički potencijal filmova i serija snimljenih na području Rijeke i Primorsko-goranske županije, osnažiti postojeće produkcijske kapacitete za buduća snimanja na ovom području te promicati filmsko stvaralaštvo mladih lokalnih autora. 

Film “Fiume o morte!” govori o povijesnoj epizodi Rijeke, u njemu građani Rijeke prepričavaju i reinterpretiraju priču o 16-mjesečnoj okupaciji grada 1919. godine pod vodstvom talijanskog pjesnika, propovjednika rata i protofašista Gabrielea D’Annunzija.

Film je svjetsku premijeru imao na festivalu u Rotterdamu u veljači 2025., gdje je osvojio glavnu nagradu festivala te nagradu kritičara FIPRESCI. Početkom ove godine je osvojio i Europsku filmsku nagradu za najbolji europski dokumentarni film, a na prošlogodišnjem Pulskom filmskom festivalu film je dobio šest Zlatnih arena.

"Fiume o morte!" je najgledaniji hrvatski dokumentarni film od osamostaljenja.

Ključne riječi
kultura vodič turistička tura Art kino Rijeka Igor Bezinović nagrada dokumentarac film Fiume o morte!

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