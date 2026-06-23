Besplatna senzorna projekcija filma 'Toni, Sara i čarobno svjetlo' u Korčuli

Kako izgleda odrastati kada vas ono po čemu ste posebni istovremeno odvaja od drugih? Odgovor donosi animirani film Toni, Sara i čarobno svjetlo, koji će publika imati priliku pogledati u sklopu programa Senzornih projekcija Hrvatskog filmskog saveza.

Glavni junak Toni jedanaestogodišnji je dječak s neobičnom osobinom, on doslovno svijetli!

Zbog toga većinu vremena provodi u sigurnosti svoga doma, daleko od vršnjaka i svakodnevnih dječjih pustolovina. Sve se mijenja dolaskom Sare, odvažne djevojčice koja ga potiče da istraži svijet izvan vlastitog skrovišta. Njihovo prijateljstvo vodi ih kroz neobičnu zgradu punu osebujnih stanara, tajni i iznenađenja, u priči koja slavi različitost, znatiželju i hrabrost. Ova topla animirana pustolovina podsjeća da nas upravo naše posebnosti mogu povezati s drugima i otvoriti vrata neočekivanim prijateljstvima.

Program Senzornih projekcija već deset godina gradi pristupačnije filmsko okruženje za djecu s teškoćama senzorne integracije, njihove obitelji, ali i sve kojima odgovara opušteniji kino doživljaj. Tijekom projekcija uvjeti u dvorani prilagođeni su potrebama publike – svjetla nisu potpuno ugašena, zvuk je smanjene jačine, a gledateljima je omogućeno slobodno kretanje te unošenje igračaka, grickalica, dekica i drugih osobnih predmeta kako bi filmsko iskustvo bilo što ugodnije i bezbrižnije.

Projekcija filma održat će se 6. srpnja 2026. godine u 19:30 sati u Centru za kulturu Korčula. Ulaz na projekciju je besplatan uz obaveznu rezervaciju mjesta putem maila senzorne@hfs.hr.



Program realizira Hrvatski filmski savez u suradnji s Centrom za kulturu Korčula, a podržavaju ga Hrvatski audiovizualni centar i Grad Zagreb.