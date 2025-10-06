Od Haustora do prvog hrvatskog kralja: Donosimo program Mediteran film festivala

Mediteran Film Festival u svom 26. izdanju prikazuje 19 filmskih ostvarenja iz 13 zemalja, uključujući i one iz Hrvatske, a program počinje u utorak, 7. listopada, u Širokom Brijegu. Ovaj festival, koji je drugi najvažniji filmski događaj u BiH nakon Sarajevo Film Festivala, specijaliziran je za dokumentarne filmove, a ove godine donosi bogat program s međunarodnim i domaćim filmskim ostvarenjima.

Festival će otvoriti film "Treći svijet" redatelja Arsena Oremovića, a u službenoj konkurenciji bit će prikazano deset kratkometražnih i devet dugometražnih dokumentarnih filmova koji se bore za glavne nagrade festivala. U programu dugometražnih dokumentaraca, uz "Treći svijet", natječu se: "Ova dobra zemlja" Vladimira Perovića, "Ponesi dušu na dlanu i hodaj" iranske redateljice Sepideh Farsi, "Zauvijek zajedno" Anastasiye Miroshnichenko, "Grandpa Guru" Silvija MIrošničenka, "Fiume o morte!" Igora Bezinovića, "Underground top lista" Lidije Špegar, "Čuvar pastira" Hadare Oren i "Osmica štapova" Cesarea Bedognéa.

U natjecateljskom programu kratkometražnih filmova gledat ćemo: "Nožarije" Ivana Mokrovića, "Projekt Nika" Tadije Tadića, "San" Juana Roma, "San o Aleksandriji" Cecilije Oruete i Chema Conesa, "Rudnik" Rande Maroufi, "Šapat koji čujem" Alekse Bujišića, "Mawtini" Marianne Barakat, "Brod budala" Alije Haju, "Sjeme iz Kivua" Néstora Lópeza i Carlosa Vallea te "Koze!" Tonćija Gaćine.

U sklopu OFF programa, publika će imati prilike vidjeti i film "Kralj Tomislav" redatelja Dražena Klarića, koji prikazuje život prvog hrvatskog kralja, a na festivalu će također biti prikazana najava za film "Urotnici" redatelja Bobbya B. Grubića, kreiranog po scenariju književnika Mire Gavrana.

U subotu, 11. listopada, okviru programa MFF Fora, organizirane su projekcije filma "Bumbarovo ljeto" Daniela Kušana te projekcije kratkih ostvarenja koja su nastala na dječjem kampu "Zelenkapica" te na radionici "Zabavator". Također, subotnje projekcije donose dokumentarac "TOVA – najbolja ruka, najlošiji lakat" Damira Jelića, posvećen legendarnom stolnotenisaču Antunu Tovi Stipančiću, te "Vrijeme stradanja" Joze Patljaka, koji prikazuje potresno svjedočanstvo o tragičnim događajima u Bosanskoj Posavini tijekom Drugog svjetskog rata.

Kino Borak bit će domaćin projekcija domaćih autora. Publika će ondje moći pogledati film "Labirint uma i tijela" Katje Jurić i Lucije Delić, zatim "Andrej Meets a Flower" Milija Đukića, te "Međugorski brevijar" Zdenka Jurilja, poetski kratkometražni dokumentarac posvećen fenomenu Međugorja.

Direktor festivala Tomislav Topić istaknuo je kako je program ovogodišnjeg festivala izuzetno kvalitetan. Dodao je i da je na festival pristiglo više od 300 prijava, a Zdravko Mustać odabrao je 50 filmova, od kojih je 19 uvršteno u službeni dio festivala. O najboljima na festivalu odlučivat će međunarodni žiri u tri kategorije – najbolji dugometražni film MFF Grand Prix, najbolji kratki film MFF Best Short te nagrada Best Camera koju dodjeljuje Asocijacija snimateljica i snimatelja u BiH, a pobjednici će biti proglašeni u petak, 10. listopada. Tradicionalno, svoju će nagradu dodijeliti i publika.

Producent festivala Robert Bubalo naglasio je važnost kulturne suradnje festivala i grada Širokog Brijega, a rekao je i kako festival cijelo vrijeme ima intenciju da, uz film, promovira i dodatni kulturni sadržaj te kako se raduju većoj integraciji festivala s gradom.

Uz filmske projekcije festival će predstaviti i bogat popratni program koji uključuje forume o turizmu, likovne radionice i kulturne razgovore. Festival će zatvoriti projekcija francuskog dokumentarca "Miyazaki: Duh prirode" redatelja Léa Faviera, koji istražuje život i stvaralaštvo legendarnog japanskog animatora.