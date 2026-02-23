Winona Ryder stiže u 'Wednesday': Tim Burton u seriju dovodi svoju muzu, a zna se i koga će glumiti

Akademija Nevermore uskoro će u svoje mračne hodnike primiti novu, ali itekako poznatu članicu. Glumačka ikona Winona Ryder, zvijezda koja je definirala generacije, službeno se pridružuje glumačkoj postavi treće sezone Netflixovog megahita "Wednesday".

Ova vijest, koja je odjeknula u svijetu zabave, označava veliko ponovno okupljanje za Ryder, koja će se opet naći pred kamerama s redateljem Timom Burtonom, svojim dugogodišnjim suradnikom i prijateljem, te s mladom zvijezdom Jennom Ortegom, s kojom je nedavno dijelila platno kao majka i kći u filmu "Beetlejuice Beetlejuice". Iako se detalji o njezinoj ulozi drže u tajnosti, potvrđeno je da će utjeloviti lik imena Tabitha, a kreatori serije već su dali naslutiti da se savršeno uklapa u ekscentrični i gotički svijet obitelji Addams.

Reakcije ključnih ljudi iza serije samo potvrđuju koliko je njezino pridruživanje značajno. Tim Burton, redatelj i izvršni producent, nije krio oduševljenje. "Tako sam sretan što nam se Winona pridružila, ona se savršeno uklapa u ovaj svijet. Ona je i draga prijateljica. Uvijek se osjećam sretno kad radim s njom", izjavio je Burton u službenoj objavi. S njim se slažu i tvorci serije, Al Gough i Miles Millar, koji su Ryder opisali superlativima. "Kada je riječ o autsajderima, Winona Ryder je najveća svih vremena (GOAT). Njezino legendarno partnerstvo s Timom Burtonom definiralo je neke od najnezaboravnijih likova u povijesti kinematografije. Obožavali smo suradnju s njom na filmu 'Beetlejuice Beetlejuice' i ne možemo biti uzbuđeniji što joj možemo poželjeti dobrodošlicu u Nevermore", poručili su showrunneri.

Ovaj angažman za Ryder predstavlja i brz povratak na Netflix nakon što je nedavno završila snimanje pete i posljednje sezone serije "Stranger Things", koja ju je vratila na vrhunce slave. Time ostaje u obitelji streaming diva koji dominira globalnim tržištem. Zanimljivo je da su upravo "Wednesday" i "Stranger Things" dvije najmoćnije franšize na Netflixovoj listi najgledanijih serija na engleskom jeziku, zauzimajući čak četiri od prvih pet mjesta. Njezin prelazak iz jedne kultne serije u drugu potvrđuje njezin status zvijezde koja s lakoćom privlači publiku svih generacija i osigurava da će interes za novu sezonu "Wednesday" biti veći no ikad.

Treća sezona, čija je produkcija već započela u okolici Dublina u Irskoj, donosi i čitav niz drugih novih lica koja će unijeti svježu dozu intrige u svijet Nevermorea. Prije potvrde za Winonu Ryder, odjeknula je vijest da se postavi pridružuje još jedna Burtonova muza, Eva Green, koja će tumačiti Ofeliju, otuđenu i misterioznu sestru Morticije Addams. Ofelija je već predstavljena kao problematična vidovnjakinja s mračnom prošlošću, a njezin lik najavljen je na samom kraju druge sezone na vrlo zlokoban način. Uz Green i Ryder, u novim epizodama gledat ćemo i veterane poput Chrisa Sarandona te Noaha Taylora, kao i mlade nade Oscara Morgana i Kennedy Moyer, što obećava slojevitu i uzbudljivu novu priču.

Radnja treće sezone izravno će se nastaviti na dramatične događaje iz finala druge sezone, koje je emitirano u rujnu 2025. godine. Kreatori su najavili kako će se dublje zaroniti u obiteljske tajne klana Addams, a dolazak Ofelije, koja je na kraju druge sezone viđena kako u zatočeništvu krvlju ispisuje poruku "Wednesday mora umrijeti", zasigurno će unijeti kaos u obiteljsku dinamiku. Akademija Nevermore ponovno se suočava s novim prijetnjama i unutarnjim nemirima, a škola je u potrazi i za novim ravnateljem nakon što je Barry Dort (Steve Buscemi) razotkriven kao prevarant. Obožavatelji s nestrpljenjem očekuju kako će se razvijati odnos između Wednesday i njezine cimerice Enid (Emma Myers), čije je prijateljstvo postalo srce serije. S obzirom na kompleksnost produkcije, premijera treće sezone očekuje se tek u ljeto 2027. godine.

Za mlađe generacije, Winona Ryder je Joyce Byers iz "Stranger Thingsa", no njezin status kultne ikone seže desetljećima unatrag. Bila je jedna od najprepoznatljivijih i najutjecajnijih glumica devedesetih, poznata po ulogama neshvaćenih, ekscentričnih i mračnih likova koji su savršeno rezonirali s duhom vremena. Njezina suradnja s Timom Burtonom lansirala ju je u zvijezde, prvo kroz ulogu gotičke tinejdžerice Lydije Deetz u filmu "Bubimir" (1988.), a zatim i kao Kim u fantazijskoj drami "Edward Škaroruki" (1990.). Uloge u kultnim klasicima poput crne komedije "Heathers", Coppoline verzije "Drakule" te drame "Djevojka, prekinuta" zacementirale su njezin status, dok su joj uloge u filmovima "Doba nevinosti" i "Male žene" donijele dvije uzastopne nominacije za nagradu Oscar.

Nakon pauze početkom dvijetisućitih, Ryder je doživjela spektakularan povratak upravo zahvaljujući Netflixu i seriji "Stranger Things". Uloga samohrane i odlučne majke Joyce Byers ne samo da ju je ponovno predstavila globalnoj publici, već joj je donijela i nominaciju za Zlatni globus te pohvale kritike za emotivno snažnu izvedbu. Nedavna uloga u nastavku "Beetlejuice Beetlejuice", gdje je ponovila ulogu Lydije i glumila majku lika Jenne Ortege, stvorila je savršen most prema seriji "Wednesday". Ta kemija i povezanost koju su izgradile sada se prenose u novu, mračniju priču, a dolazak Ryder u već ionako zvjezdanu postavu jamči da će treća sezona biti jedan od najiščekivanijih televizijskih događaja u narednim godinama.