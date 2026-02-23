Ovako su se odmarale riječke djevojke u 19. stoljeću. Otkupljena glasovita slika poznatog slikara!

Muzej grada Rijeke otkupio je ovih dana vrijednu sliku sliku glasovitoga riječkog slikara Giovannija Fumija koja je, nakon podužeg lutanja po svijetu, pronašla stalno i, uvjereni smo, konačno boravište u fundusu Muzeja grada.

Fumi je jedan od ponajboljih riječkih slikara 19. stoljeća, a njegovih djela u matičnom gradu ima manje nego što bismo željeli. Riječ je o slici Djevojke se odmaraju, nastaloj u zrelom Fumijevom razdoblju, između 1890. i 1895. godine. To je ulje na platnu, dimenzija 58,7 x 84,5 cm. Slika je otkupljena od aukcijske kuće Kontura zahvaljujući financijskoj potpori Grada Rijeke – Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade.

Slika će biti predstavljena na tiskovnoj konferenciji u Palači šećera, i to u središnjoj prostoriji na prvom aktu Palače, koju nazivamo – Fumijeva dvorana. Naziv duguje izvrsnim oslicima stropa dvorane koji su nastali u istom, slikarovom najzrelijem razdoblju, 90-ih godina 19. stoljeća. Fumi u Fumijevoj, logično. Na predstavljanju slike sudjelovat će ravnatelj Muzeja grada Rijeke Mladen Urem, direktor aukcijske kuće Kontura i stalni sudski vještak za likovnu umjetnost Zdravko Mihočinec, te Zlatko Tot, kustos/voditelj Likovne zbirke Muzeja grada.

Što znamo o Giovanniju Fumiju? Slikar i restaurator Fumi rođen je u Veneciji 1849. godine. U Rijeku dolazi 1883. i u njoj ostaje sve do prerane smrti 1900. godine. U 17 godina, koliko je djelovao u gradu na Rječini, Fumi se afirmirao kao najproduktivniji slikar toga razdoblja, stvarajući niz slika, zidnih dekoracija i oslika interijera za javne i privatne naručitelje. Tako je izradio oltarnu sliku Sv. Antona Padovanskog (1883.) za zbornu crkvu u Rijeci.

Također, autor je oltarnih slika u Dominikanskoj (Sv. Blaž, 1892.) i Kapucinskoj (Sv. Franjo, 1896.) crkvi te slika u župnoj crkvi u Fužinama (Sv. Josip s djetetom i Sv. Ivan,1896.). Među javnim javnim ostvarenjima treba spomenuti fresko sliku u ljetnikovcu Đure Ružića u Fužinama, ukrašavanje dvorane Filharmonijskog dramskog društva (Filodramatica, 1884.), također bivši hotel Europa u kojmeu oslikava slobodne plohe te potpunu restauraciju municipalne dvorane u Rijeci 1883. (to je zgrada u kojoj je danas smješten Kanal Ri).

Kao autor brojnih ulja na platnu, nije se ograničio na jednu temu, već je slikao portrete, pejzaže, žanrovske scene, vedute i marine. Danas imamo sačuvane portrete važnih osoba iz javnog života grada (npr. Alojza Bačića i Dionizije Bačić), također primjere pejzaža i veduta. Nekadašnji ravnatelj Moderne galerije Rijeka, povjesničar umjetnosti Boris Vižintin, zapisao je 1993. kako je Motiv iz Lopače (1891.) među najboljim i najsvježijim Fumijevim pejzažima. Jedini je od riječkih umjetnika sudjelovao na Nacionalnoj izložbi slika u Rijeci održanoj 1892. godine. Tragično je preminuo nakon pada sa skele, oslikavajući strop vile Ruhr na Orehovici 17. listopada 1900. godine.

Predstavljanje slike održat će se u petak, 27. veljače, s početkom u 12.00 sati, u Fumijevoj dvorani Palače šećera.