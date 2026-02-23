Hrvatski film „Samoća“, posljednja uloga Duška Valentića, osvaja Ameriku

Nagrađivani kratki igrani film "Samoća / Lonely" redatelja i producenta Bobbyja B. Grubića, snimljen po kratkoj priči Mire Gavrana, nastavlja svoju američku festivalsku turneju. Film je do sada prikazan u Louisiani na Cinema on the Bayou 24. siječnja, te u Južnoj Karolini na Beaufort International Film Festivalu 18. veljače gdje je upravo osvojio nagradu za najbolji kratki film u konkurenciji od 28 filmova.
Američka publika "Samoću" će moći pogledati i u Arizoni na Sedona International Film Festivalu 26. i 28. veljače, nakon čega mu, 11. ožujka, slijedi hollywoodska premijera na Hollywood Reel Independent Film Festival u Kaliforniji.
"Samoća / Lonely" intimna je drama o nadi i empatiji koja se rađa između razočaranog starca i mladog muškarca — njihov susret u bolničkoj sobi prerasta u neočekivano prijateljstvo. Legendarni hrvatski glumac Duško Valentić u filmu je ostvario maestralnu oproštajnu ulogu, što filmu daje dodatnu emocionalnu težinu. U filmu nastupa i Sven Jakir, uz Gorana Grgića, Petru Kurtelu, Jakova Gavrana i Mladena Gavran. Snimatelj je Ivan Zadro, a film je nastao u produkciji MAG Produkcije (Hrvatska), uz manjinsku koprodukciju Artonix Studios (SAD).
"Pobjeda u Beaufortu i nagrada za najbolji kratki film velika su potvrda da film na hrvatskom jeziku može snažno komunicirati s publikom u SAD-u. Posebno mi je drago što se, kroz ‘Samoću’, Duškova prisutnost nastavlja na najljepši mogući način,” kaže redatelj Bobby B. Grubić.
"Američka turneja sjajna je prilika da film dođe do nove publike… No uistinu sam ponosan na cijelu ekipu i na put kojim ‘Samoća’ nastavlja živjeti,” kaže redatelj Bobby B. Grubić. „Priču o čovjeku koji se, unatoč životnim olujama, vraća svojoj rijeci, doživljavam kao intimni podsjetnik na ono bitno. Drago mi je da će se ‘Samoća’ prikazati u više američkih saveznih država — to je dokaz univerzalnosti ovog filma", dodao je Miro Gavran.
U dosad iznimno uspješnoj festivalskoj turneji po regiji i Europi, film je osvojio nagradu na AsterFestu u Sjevernoj Makedoniji (Nagrada za najbolji scenarij — Gjorgi Abadžiev Award), na Bihać Avant & Una Film Festivalu osvojio je nagrade za Najbolji kratki film i Najbolji zvuk, a na CIFF Šibenik (Didovo Oko) osvojio je još jednu Nagradu za najbolji scenarij.
Film je predstavljen na domaćim premijerama u Zagrebu, Vukovaru, Hvaru, Sisku i Šibeniku, dok je u inozemstvu premijerno prikazan u Parizu, Rimu, Sofiji, Bengaluruu, Dubaiju, San Diegu, San Pedru (Los Angeles) i drugim gradovima.
