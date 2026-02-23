Hrvatski film „Samoća“, posljednja uloga Duška Valentića, osvaja Ameriku

Nagrađivani kratki igrani film "Samoća / Lonely" redatelja i producenta Bobbyja B. Grubića, snimljen po kratkoj priči Mire Gavrana, nastavlja svoju američku festivalsku turneju. Film je do sada prikazan u Louisiani na Cinema on the Bayou 24. siječnja, te u Južnoj Karolini na Beaufort International Film Festivalu 18. veljače gdje je upravo osvojio nagradu za najbolji kratki film u konkurenciji od 28 filmova.

Američka publika "Samoću" će moći pogledati i u Arizoni na Sedona International Film Festivalu 26. i 28. veljače, nakon čega mu, 11. ožujka, slijedi hollywoodska premijera na Hollywood Reel Independent Film Festival u Kaliforniji.

"Samoća / Lonely" intimna je drama o nadi i empatiji koja se rađa između razočaranog starca i mladog muškarca — njihov susret u bolničkoj sobi prerasta u neočekivano prijateljstvo. Legendarni hrvatski glumac Duško Valentić u filmu je ostvario maestralnu oproštajnu ulogu, što filmu daje dodatnu emocionalnu težinu. U filmu nastupa i Sven Jakir, uz Gorana Grgića, Petru Kurtelu, Jakova Gavrana i Mladena Gavran. Snimatelj je Ivan Zadro, a film je nastao u produkciji MAG Produkcije (Hrvatska), uz manjinsku koprodukciju Artonix Studios (SAD).

"Pobjeda u Beaufortu i nagrada za najbolji kratki film velika su potvrda da film na hrvatskom jeziku može snažno komunicirati s publikom u SAD-u. Posebno mi je drago što se, kroz ‘Samoću’, Duškova prisutnost nastavlja na najljepši mogući način,” kaže redatelj Bobby B. Grubić.

Bobby Grubić na Beaufort International Film Festivalu Foto: promo

"Američka turneja sjajna je prilika da film dođe do nove publike… No uistinu sam ponosan na cijelu ekipu i na put kojim ‘Samoća’ nastavlja živjeti,” kaže redatelj Bobby B. Grubić. „Priču o čovjeku koji se, unatoč životnim olujama, vraća svojoj rijeci, doživljavam kao intimni podsjetnik na ono bitno. Drago mi je da će se ‘Samoća’ prikazati u više američkih saveznih država — to je dokaz univerzalnosti ovog filma", dodao je Miro Gavran.

U dosad iznimno uspješnoj festivalskoj turneji po regiji i Europi, film je osvojio nagradu na AsterFestu u Sjevernoj Makedoniji (Nagrada za najbolji scenarij — Gjorgi Abadžiev Award), na Bihać Avant & Una Film Festivalu osvojio je nagrade za Najbolji kratki film i Najbolji zvuk, a na CIFF Šibenik (Didovo Oko) osvojio je još jednu Nagradu za najbolji scenarij.

Film je predstavljen na domaćim premijerama u Zagrebu, Vukovaru, Hvaru, Sisku i Šibeniku, dok je u inozemstvu premijerno prikazan u Parizu, Rimu, Sofiji, Bengaluruu, Dubaiju, San Diegu, San Pedru (Los Angeles) i drugim gradovima.