Ovaj film trenutačno ima savršenih 0% na Rotten Tomatoesu

Novi horor triler "Psycho Killer" u kina je stigao s velikim očekivanjima, no umjesto da prestraši, uspio je jedino šokirati filmsku industriju svojim nevjerojatnim neuspjehom. Projekt koji je okupio talentiranu ekipu, uključujući scenarista Andrewa Kevina Walkera, koji potpisuje i kultni "Sedam" Davida Finchera, redateljskog debitanta Gavina Polonea (producenta hitova poput "Zombieland") i zvijezdu horora "Barbarian" Georginu Campbell, pretvorio se u fijasko o kojem će se još dugo pričati.

Priča prati policajku iz Kansasa, Jane Archer (Georgina Campbell), koja kreće u osvetnički pohod nakon što joj brutalni serijski ubojica poznat kao "Satanic Slasher" (Sotonski koljač) ubije supruga, a njezina potraga odvodi je u mračan svijet sotonističkih. Studio 20th Century očito nije imao povjerenja u konačni proizvod, jer je film pušten ravno u distribuciju bez prethodnih projekcija za novinare, što je u Hollywoodu gotovo uvijek znak za uzbunu.

Na stranici Rotten Tomatoes film trenutno ima okruglih 0% pozitivnih recenzija, a konsenzus kritičara ironično citira stihove istoimene pjesme grupe Talking Heads: "Qu'est-ce que c'est? Better run, run, run, run, run, run, run away" Stvari ne stoje puno bolje ni kod publike pa je tako na Rotten Tomatoesu ocjena gledatelja tek 32%.

"Psycho Killer" je imao i grozno kino otvaranje. S budžetom manjim od deset milijuna dolara, u prvom danu prikazivanja zaradio je mizernih 250.000 dolara. Gledatelji koji su ga ipak odlučili pogledati žalili su se na loše CGI efekte, posebno na umjetnu krv te na generičku radnju. Jedan je gledatelj film čak nazvao "doslovno najgorim hororom koji je ikad pogledao", dok je drugi rekao: "Uopće nemam pojma što sam upravo pogledao. Ovaj film je smeće".

Da stvar bude bizarnija, put ovog filma do velikog platna trajao je gotovo dva desetljeća. Scenarij Andrewa Kevina Walkera u Hollywoodu kruži još od 2007. godine, a u jednom trenutku kao redatelj je bio najavljen čak i Fred Durst, pjevač benda Limp Bizkit. Možda bi prošao bolje da je napravljen tada, jer od žanra horora smo u međuvremenu naučili očekivati puno više.