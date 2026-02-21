Naši Portali
filmofili podijeljeni

Volite li više titlove ili sinkronizaciju? Karta otkrila navike Europljana, evo gdje je Hrvatska

VL
Autor
vecernji.hr
21.02.2026.
u 19:46

Popularni Instagram profil 'Very Useful Maps' objavio je kartu koja prikazuje preferiraju li Europljani gledati strane filmove sa sinkronizacijom ili titlovima, i izazvao burnu raspravu među svojim pratiteljima diljem kontinenta

Ako ste se ikada našli na putovanju u, recimo, Njemačkoj ili Austriji, sigurno ste primijetili da su svi filmovi i serije na televiziji sinkronizirani - što kod nas nije običaj, osim kada je riječ o animiranim filmovima. Ta vječna dilema među ljubiteljima filmova i serija, "sinkronizacija ili titlovi", dobila je svoju vizualnu interpretaciju na popularnom Instagram profilu Very Useful Maps, koji se specijalizirao za izradu tematskih i estetski privlačnih geografskih karti. Najnovija objava prikazuje Europu podijeljenu u tri tabora: zemlje koje preferiraju titlove, one koje biraju sinkronizaciju te one u kojima je situacija podjednaka.

Hrvatska je obojena plavom bojom, čime je svrstana u veliku skupinu zemalja čiji stanovnici preferiraju gledanje sadržaja s titlovima. U istom su društvu i Skandinavija, Portugal, Nizozemska, Rumunjska i Grčka. S druge strane, crvenom bojom označene su zemlje u kojima dominira sinkronizacija, poput Španjolske, Njemačke, Austrije i Mađarske. Francuska je označena žutom bojom, kao zemlja u kojoj su mišljenja podijeljena.

U opisu objave, autor pojašnjava kako zemlje koje preferiraju titlove to često čine kako bi sačuvale autentičnost originalnog djela i glumačkih izvedbi, ali služi to i kao pomoć pri učenju stranih jezika. S druge strane, sinkronizacija nudi imerzivnije iskustvo gledanja te je pristupačnija osobama koje ne uče jezik ili imaju poteškoća s vidom. Podaci za kartu prikupljeni su iz istraživanja Eurobarometra i platforme Preply.

Kao što smo mogli i očekivati, ova objava je izazvala lavinu komentara u kojima su pratitelji dijelili svoja iskustva. Jedan korisnik iz Španjolske napisao je kako je odrastao uz sinkronizirane filmove, ali je s vremenom zavolio titlove. "Kad pitam druge zašto gledaju sinkronizirano, kažu mi da su preumorni nakon dugog radnog dana i da im se ne da naprezati čitajući titlove", objasnio je. 

"Kad čitam titlove, ne mogu pratiti glumu pa moram premotavati. Zato i ne vozim, mogu se koncentrirati samo na jednu stvar", našalio se drugi pratitelj. No, više korisnika iz Italije istaknulo je kako je, prema njihovom iskustvu, u njihovoj zemlji sinkronizacija standard, a ne titlovi kao što tvrdi karta. 

Iza profila "Very Useful Maps" stoji kreator čeških i talijanskih korijena koji je stranicu pokrenuo krajem 2021. godine iz hobija. Danas je profil izrastao u sjajan izvor zanimljivih vizualizacija podataka i ima gotovo sto tisuća pratitelja, a njegove karte često postaju viralne i prenose ih svjetski mediji. 

Biste li voljeli da je više filmova sinkronizirano na hrvatski?

Avatar appsalar
appsalar
20:09 21.02.2026.

Ne želim da mi Bruce Willis zvuči kao Rene Bitorajac ili "Thor" kao Navojec 😡 Želim original, u svemu! Uostalom na streaming platformi možeš ukloniti titl pa ako znaš jezik ne moraš čitati. TV ionako ne daje ništa novo, aa dokumentarci, koji jedino i vrijede, i tako imaju naratore i pola/pola. ....Uostalom za mene je i glas dio karaktera lika i ogroman broj glumaca prepoznam po glasu ..nitko ne može reći Jipikajej maderfaker kao Bruce!

HA
Harakan
19:59 21.02.2026.

Normalno da smo navikli na titlove jer kod nas je sinkronizacija na HR SF eventualni izuzetak animirani filmovi....

Avatar future Gohan
future Gohan
19:55 21.02.2026.

U Italiji titlovi ne postoje, osim ta torrent...

