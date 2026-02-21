Volite li više titlove ili sinkronizaciju? Karta otkrila navike Europljana, evo gdje je Hrvatska

Ako ste se ikada našli na putovanju u, recimo, Njemačkoj ili Austriji, sigurno ste primijetili da su svi filmovi i serije na televiziji sinkronizirani - što kod nas nije običaj, osim kada je riječ o animiranim filmovima. Ta vječna dilema među ljubiteljima filmova i serija, "sinkronizacija ili titlovi", dobila je svoju vizualnu interpretaciju na popularnom Instagram profilu Very Useful Maps, koji se specijalizirao za izradu tematskih i estetski privlačnih geografskih karti. Najnovija objava prikazuje Europu podijeljenu u tri tabora: zemlje koje preferiraju titlove, one koje biraju sinkronizaciju te one u kojima je situacija podjednaka.

Hrvatska je obojena plavom bojom, čime je svrstana u veliku skupinu zemalja čiji stanovnici preferiraju gledanje sadržaja s titlovima. U istom su društvu i Skandinavija, Portugal, Nizozemska, Rumunjska i Grčka. S druge strane, crvenom bojom označene su zemlje u kojima dominira sinkronizacija, poput Španjolske, Njemačke, Austrije i Mađarske. Francuska je označena žutom bojom, kao zemlja u kojoj su mišljenja podijeljena.

U opisu objave, autor pojašnjava kako zemlje koje preferiraju titlove to često čine kako bi sačuvale autentičnost originalnog djela i glumačkih izvedbi, ali služi to i kao pomoć pri učenju stranih jezika. S druge strane, sinkronizacija nudi imerzivnije iskustvo gledanja te je pristupačnija osobama koje ne uče jezik ili imaju poteškoća s vidom. Podaci za kartu prikupljeni su iz istraživanja Eurobarometra i platforme Preply.

Kao što smo mogli i očekivati, ova objava je izazvala lavinu komentara u kojima su pratitelji dijelili svoja iskustva. Jedan korisnik iz Španjolske napisao je kako je odrastao uz sinkronizirane filmove, ali je s vremenom zavolio titlove. "Kad pitam druge zašto gledaju sinkronizirano, kažu mi da su preumorni nakon dugog radnog dana i da im se ne da naprezati čitajući titlove", objasnio je.

"Kad čitam titlove, ne mogu pratiti glumu pa moram premotavati. Zato i ne vozim, mogu se koncentrirati samo na jednu stvar", našalio se drugi pratitelj. No, više korisnika iz Italije istaknulo je kako je, prema njihovom iskustvu, u njihovoj zemlji sinkronizacija standard, a ne titlovi kao što tvrdi karta.

Iza profila "Very Useful Maps" stoji kreator čeških i talijanskih korijena koji je stranicu pokrenuo krajem 2021. godine iz hobija. Danas je profil izrastao u sjajan izvor zanimljivih vizualizacija podataka i ima gotovo sto tisuća pratitelja, a njegove karte često postaju viralne i prenose ih svjetski mediji.