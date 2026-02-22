Tko je John Davidson i zašto je na dodjeli BAFTA-i vikao "dosadno" i "od*ebite"

Nitko, a najmanje on sam, nije očekivao ovakav ishod. Mladi britanski glumac Robert Aramayo, do sada poznat publici po ulozi Elronda u seriji "Gospodar prstenova: Prstenovi moći", u nedjelju navečer je u londonskom Royal Festival Hallu postao jedna od najvećih senzacija u povijesti BAFTA nagrada. U kategoriji za najboljeg glavnog glumca, Aramayo je trijumfirao u konkurenciji koju je činila holivudska A-lista, Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Ethan Hawke, Jesse Plemons i Michael B. Jordan.

Vidno šokiran i u suzama, glumac se popeo na pozornicu i jedva pronalazio riječi. "Apsolutno ne mogu vjerovati. Ne mogu vjerovati da gledam ljude poput vas, da sam u istoj kategoriji s vama, a kamoli da stojim ovdje. Iskreno ne mogu vjerovati da sam osvojio ovu nagradu", poručio je svojim nominiranim kolegama, dodavši da ga svatko od njih iznimno inspirira. Večer je za njega bila dvostruko uspješna jer je ranije osvojio i nagradu EE za nadolazeću zvijezdu.

Nagradu je itekako zaslužio svojom izvanrednom izvedbom u dirljivoj biografskoj drami s elementima komedije "I Swear", filmu koji je jednako oduševio kritiku i publiku. Temeljen na stvarnoj priči, u njemu Aramayo tumači Johna Davidsona, škotskog aktivista koji se od osamdesetih godina bori s teškim oblikom Touretteovog sindroma. Radnja prati Davidsonov život u vrijeme kada je društvo imalo malo ili nimalo razumijevanja za taj neurološki poremećaj koji karakteriziraju nevoljni motorički i vokalni tikovi, ponekad uključujući i psovke. Film redatelja Kirka Jonesa prikazuje Davidsonovu borbu s odbacivanjem obitelji i okoline, njegovu izolaciju te konačni uspon do statusa nacionalnog heroja u podizanju svijesti o Touretteovom sindromu. Kritičari su Aramayovu glumu opisali kao besprijekornu i emocionalno slojevitu, a sam film zaradio je 100% ma stranici Rotten Tomatoes.

Stvarni John Davidson bio je i počasni gost na dodjeli nagrada BAFTA. A tijekom prijenosa, iz publike se u nekoliko navrata moglo čuti glasne povike i psovke, poput "dosadno" i "od*ebite", što su bili Davidsonovi vokalni tikovi. Kako su kasnije izvijestili britanski mediji, Davidson je u jednom trenutku, tijekom prezentacije nagrade, protiv svoje volje izgovorio i rasnu uvredu kada je na pozornicu izašao Michael B. Jordan, zbog čega je naposljetku sam napustio dvoranu kako ne bi dalje ometao program.

No, voditelj dodjele, škotski glumac Alan Cumming, reagirao je s iznimnom empatijom i profesionalnošću. Obratio se publici i gledateljima, zahvalivši im na razumijevanju. Objasnio je da su uzvici koje su mogli čuti, jednostavno ponekad dio manifestacije Touretteovog sindroma te je zamolio sve za poštovanje i podršku, pretvorivši potencijalno neugodnu situaciju u pouku o inkluzivnosti i razumijevanju. Cijeli je događaj, zajedno s Aramayovom pobjedom, stoga uspio usmjeriti globalnu pozornost na Touretteov sindrom i važnost Davidsonove životne borbe.

Uspjeh filma "I Swear" već je učinio mnogo za vidljivost i razumijevanje tog rijetkog poremećaja koji je dugo bio marginaliziran i karikaturalno prikazivan u medijima. Organizacije koje se bave pružanjem podrške oboljelima, poput Tourettes Action, izvijestile su o značajnom porastu poziva i upita, kako od ljudi iz same zajednice, tako i od onih koji su prvi put saznali više o ovom stanju. Robert Aramayo je u pripremama za ulogu proveo mnogo vremena s Davidsonom kako bi što vjernije prikazao ne samo vanjske manifestacije, već i unutarnju borbu osobe koja živi s ovim poremećajem, izbjegavajući pritom pojednostavljene stereotipe da je Touretteov sindrom samo "smiješna bolest psovanja".

Aramayo je svoju večerašnju pobjedu posvetio upravo Johnu Davidsonu, nazvavši ga "najčudesnijim čovjekom kojeg je ikad upoznao"