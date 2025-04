Od distopije do komedije, ovo je 6 serija koje ne smijete propustiti ovog proljeća

Tražite li kvalitetne serije koje će vas prikovati uz ekran ovog proljeća? U moru sadržaja ponekad je teško odabrati, no neke se serije ističu iznimnim kritikama i oduševljenom publikom. Donosimo vam šest naslova s visokim ocjenama – preko 80% na Rotten Tomatoesu – različitih žanrova, koje svakako vrijedi pogledati. Od uznemirujućih distopija i SF antologija do mračnih trilera i urnebesnih komedija – ovaj popis nudi ponešto za svakoga, .

Sluškinjina priča (The Handmaid's Tale)



O čemu se radi i zašto je trebate pogledati: Smještena u distopijsku Ameriku, sada Gilead, totalitarnu državu u kojoj plodne žene (Sluškinje) služe kao reproduktivno roblje eliti, serija prati June Osborne (izvanredna Elisabeth Moss) u njezinoj borbi za slobodu i rušenje opresivnog režima. Temeljena na istoimenom romanu Margaret Atwood, serija zadire duboko u teme moći, otpora i ženske izdržljivosti. "Sluškinjina priča" jedna je od najhvaljenijih i najnagrađivanijih serija posljednjeg desetljeća, ovjenčana s 15 Emmyja, uključujući i onaj za najbolju dramsku seriju. Njezina snaga leži u uznemirujućoj relevantnosti – svijet Gileada čini se jezivo mogućim. Kritičari hvale posljednju, šestu sezonu kao "moćno finale" koje ne preza ni pred čim, a izvedbe Elisabeth Moss i Yvonne Strahovski opisuju kao revolucionarne i potresne. Serija je majstorski primjer kako završiti oštru, politički važnu priču u vremenima moralne krize. Prve tri epizode posljednje, šeste sezone, izašle su jučer 8. travnja, a možete ih pogledati na HBO Max (sada Max) platformi.

Crno zrcalo (Black Mirror)



O čemu se radi i zašto je trebate pogledati: Ova britanska antologijska SF serija, u duhu "Zone sumraka", istražuje mračnu stranu tehnologije i njezin utjecaj na ljudske živote. Svaka epizoda je samostalna priča smještena u blisku budućnost ili alternativnu sadašnjost, koristeći tehnološke inovacije (od implantata do umjetne inteligencije) kao polazište za propitivanje suvremenih društvenih problema i ljudske prirode. Iako kvaliteta varira, kao kod svake antologije, Black Mirror konzistentno isporučuje neke od najprovokativnijih i najviše raspravljanih SF priča posljednjih 15 godina. Epizode poput "San Junipero" ili "The Entire History of You" postale su moderni klasici. Serija služi kao jezivo relevantno upozorenje o nekontroliranom tehnološkom napretku i etičkim dilemama koje on postavlja, tjerajući nas da preispitamo naš odnos s tehnologijom i potencijalne posljedice naših izbora. "Black Mirror" možete pogledati na Netflixu, a nova, sedma sezona stiže sutra, 10. travnja.

The Last of Us



O čemu se radi i zašto je trebate pogledati: Temeljena na istoimenoj, kritički hvaljenoj videoigri, serija prati Joela (Pedro Pascal), prekaljenog preživjelog, i Ellie (Bella Ramsey), tinejdžericu imunu na smrtonosnu infekciju koja je desetkovala čovječanstvo. Njih dvoje kreću na opasno putovanje kroz postapokaliptičnu Ameriku u nadi da će pronaći lijek.

Serija maestralno spaja napetu akciju s duboko emotivnim trenucima, vjerno prenoseći kompleksan odnos između Joela i Ellie. Izvedbe Pascala i Ramsey sirove su i dojmljive, stvarajući snažnu povezanost s publikom. Vizualno je zapanjujuća, s pedantno izrađenim setovima koji oživljavaju razoreni svijet. Iako tempo ponekad može biti sporiji, emocionalna dubina i napetost čine je nezaobilaznim iskustvom. Druga sezona na Max stiže 13. travnja.

Ti (You)



O čemu se radi i zašto je trebate pogledati: Ova psihološka triler serija prati Joea Goldberga (Penn Badgley), naizgled šarmantnog knjižara koji razvija ekstremne, toksične i smrtonosne opsesije ženama koje mu privuku pažnju. Svaka sezona vodi Joea na novu lokaciju (New York, Los Angeles, London...) gdje pronalazi novu "žrtvu" svoje ljubavi, dok istovremeno bježi od posljedica svojih prethodnih djela. Unatoč mračnoj premisi koja prati serijskog ubojicu, "You" je postigla ogroman uspjeh i popularnost, zadržavajući visoke ocjene kritičara kroz sezone. Velik dio privlačnosti leži u karizmatičnoj, premda uznemirujućoj, izvedbi Penna Badgleyja koja gledatelje uvlači u Joeov iskrivljeni um. Promjena okruženja svake sezone održava seriju svježom, a napeta priča puna preokreta garantira da ćete je teško prestati gledati. Petu sezonu "You" možete gledati na Netflixu od 24. travnja.

Pokus (The Rehearsal)



O čemu se radi i zašto je trebate pogledati: Majstor apsurda i neugodne komedije, Nathan Fielder, glumi fiktivnu verziju sebe pomažući običnim ljudima da se pripreme za teške razgovore ili važne životne događaje. Kako? Stvaranjem nevjerojatno detaljnih replika stvarnih lokacija i angažiranjem glumaca kako bi njegovi "klijenti" mogli uvježbati svaki mogući ishod situacije, ponekad i bez njihovog potpunog znanja. "Pokus" je jedinstveno televizijsko iskustvo koje pomiče granice dokumentarnog i komedije. Počinje kao relativno razumljiv koncept, ali Fielderova metoda ubrzo prerasta u divlji, meta-eksperiment koji propituje granice stvarnosti i glume. Serija je hvaljena zbog svoje originalnosti, humora i filozofske dubine, često uspoređivana s radovima Charlieja Kaufmana. Ako tražite nešto potpuno drugačije i nepredvidivo, ovo je serija za vas. Svi koji ste gledali njegovu legendarnu reality emisiju "Nathan for You", znat ćete o čemu se radi, pa kad smo već kod toga, ako niste, pogledajte i nju. A i prvu sezonu "Pokusa" stignete odbingeati do 20. travnja, kada na Max dolazi druga sezona.

Hacks



O čemu se radi i zašto je trebate pogledati: Legendarna, ali pomalo zaboravljena stand-up komičarka Deborah Vance (fenomenalna Jean Smart) nevoljko pristaje surađivati s mladom, drskom TV spisateljicom Avom (Hannah Einbender) kako bi osvježila svoj materijal i privukla mlađu publiku. Njihov sukob generacija i ega pokreće ovu pametnu i duhovitu seriju o ambiciji, komediji i neobičnom prijateljstvu. Jean Smart apsolutno briljira u ulozi Deborah, za koju je osvojila brojne nagrade, uključujući Emmyje za svaku dosadašnju sezonu. Njezina izvedba sama je dovoljan razlog za gledanje. No, "Hacks" nudi puno više – oštru satiru showbusinessa, inteligentan humor i sjajnu kemiju između glavnih glumica. Serija je konstantno smiješna i pametna, zasluženo hvaljena od strane kritike kao jedna od najboljih komedija na Maxu, gdje sutra, 10. travnja stiže i prva epizoda četvrte sezone.