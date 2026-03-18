Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
iz animiranog hita K‑POP Demon Hunters

K-pop hit 'Golden', koji je osvojio Oscara za najbolju originalnu pjesmu, uskoro uživo u Zagrebu, Rijeci i Zadru

K-POP FOREVER!
Foto: Neo Production
1/5
VL
Autor
vecernji.hr
18.03.2026.
u 14:46

Prvi koncert u Areni Zagreb zakazan za 20. ožujka rasprodan je u manje od 15 dana, zbog čega je otvoren i dodatni termin 21. ožujka. Turneja se potom seli 22. ožujka u dvoranu Zamet u Rijeci, dok će 29. ožujka spektakl stići u dvoranu Višnjik u Zadru

Kako se približavaju datumi velikog K-pop spektakla K-POP FOREVER!, domaća publika dobit će priliku uživo čuti pjesmu koja je upravo ušla u filmsku povijest. Pjesma „Golden“ iz Netflixovog animiranog hita K‑POP Demon Hunters osvojila je Oscara za najbolju originalnu pjesmu, dok je sam film nagrađen i Oscarom za najbolji animirani film, čime je dodatno potvrđen globalni utjecaj K-pop kulture.

Ova dvostruka pobjeda na Academy Awards snažan je signal koliko je K-pop odavno prerastao okvire glazbenog žanra. „Golden“ u filmu ima ključnu narativnu ulogu – spaja zaraznu pop melodiju s epskim emotivnim nabojem – a upravo je ta kombinacija osvojila i publiku i filmsku akademiju.

Upravo tu pjesmu publika će uskoro moći čuti i uživo, jer se približavaju koncerti spektakla K-POP FOREVER! u Hrvatskoj. Prvi koncert u Areni Zagreb zakazan za 20. ožujka rasprodan je u manje od 15 dana, zbog čega je otvoren i dodatni termin 21. ožujka. Turneja se potom seli 22. ožujka u dvoranu Zamet u Rijeci, dok će 29. ožujka spektakl stići u dvoranu Višnjik u Zadru.

K-POP FOREVER!
Foto: Neo Production

Animirani film K‑POP Demon Hunters donosi neobičnu, ali iznimno uspješnu fuziju: svijet blještavih K-pop pozornica isprepleten je s fantastičnom pričom o idolima koji se, iza reflektora i koreografije, bore protiv mračnih sila. Film je osvojio publiku vizualnim stilom, snažnom produkcijom i glazbom koja spaja moderni K-pop s tamnijom, gotovo gotičkom atmosferom – kombinacijom koja mu je donijela i dva Oscara.

K-pop danas nije samo glazbeni pravac, već globalni kulturni pokret koji objedinjuje glazbu, ples, modu, film i digitalnu kulturu. Inspiriran izvođačima poput BTS, BLACKPINK i TWICE, projekt K-POP FOREVER! donosi više od 90 minuta vrhunske scenske produkcije: live vokale, profesionalne plesače, monumentalnu scenografiju, LED ekrane visoke rezolucije i impresivne vizualne efekte.

Upravo u tom spektaklu publika će moći doživjeti i „Golden“ uživo – pjesmu koja je K-pop dovela do same granice filmske povijesti.

Ključne riječi
spektakl kultura Golden pjesma glazba Oscar Arena Zagreb koncert K-pop demon hunters K-pop

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Nat 'King' Cole, ameri?ki glazbenik, 1955.-1958.
nat king cole - glazbeni genij

Pušio je tri kutije cigareta dnevno i vjerovao da mu duhanski dim daje baršunastu boju glasa. Ta ga je navika, međutim, i ubila

Iza nezaboravnog osmijeha i glasa koji je desetljećima milovao srca slušatelja diljem svijeta, krio se turbulentan život Nata Kinga Colea, glazbenog genija rođenog na današnji dan 1919. godine. Njegova priča je priča o nevjerojatnom uspjehu, ali i o dubokim ožiljcima rasizma, obiteljskim tajnama i smrtonosnoj navici za koju je vjerovao da mu čuva karijeru

Rijeka: U HNK Ivana pl. Zajca izveden mjuzikl Sunset Boulevard
U koncertnoj dvorani Ive Tijardovića

'Cabaret', 'New York, New York' i 'Don’t Cry for Me Argentina': Leonora Surian Popov na splitsku pozornicu donosi dašak Broadwaya

Program donosi izbor najpoznatijih pjesama iz povijesti mjuzikla i filmske glazbe, među kojima se nalaze naslovi koji su obilježili Broadway i svjetske kazališne pozornice. Publika će čuti pjesme poput "Cabaret", "New York, New York", "Don’t Cry for Me Argentina", "Memory" i "I Dreamed a Dream", ali i popularne brojeve iz filmova i mjuzikala kao što su "Aladdin" i "Mary Poppins"

Zagreb: Grupa Editors nastupila u Domu sportova
frontmen Editorsa u tvornici

Tom Smith poznat je po tome što s publikom ostvaruje neposredan odnos, i to najavama i anegdotama, bez patetike i s puno poštovanja

Smithova umjetnička osobnost oblikovala je generacije slušatelja koji uživaju u melankoliji, grandioznim refrenima i dubokom glasu koji zvuči jednako uvjerljivo u tihim baladama i eksplozivnim himnama. U klupskom okruženju Tvornice kulture te se kvalitete dodatno ističu – bez suvišnih distrakcija, s fokusom na tekst, dinamiku i kontakt s publikom

Pula gostuje u Zagrebu

Poslušajte istinite štorije iz povijesti jadranskih krajeva praćene pjesmama osebujnog autora

Valter Milovan Maer, kantautor i docent na pulskom Sveučilištu Jurja Dobrile, u knjižnici Bogdana Ogrizovića održat će monolog i koncert "Štorije z mora“, a uz pratnju Ane Balog na klaviru. U programu se izmjenjuju različiti jezici (hrvatski, talijanski, engleski) i dijalekti (čakavski, istromletački), na pola puta između kazališta i kantautorskog izričaja, ističući svima razumljive općeljudske tematike

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!