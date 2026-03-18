K-pop hit 'Golden', koji je osvojio Oscara za najbolju originalnu pjesmu, uskoro uživo u Zagrebu, Rijeci i Zadru

Kako se približavaju datumi velikog K-pop spektakla K-POP FOREVER!, domaća publika dobit će priliku uživo čuti pjesmu koja je upravo ušla u filmsku povijest. Pjesma „Golden“ iz Netflixovog animiranog hita K‑POP Demon Hunters osvojila je Oscara za najbolju originalnu pjesmu, dok je sam film nagrađen i Oscarom za najbolji animirani film, čime je dodatno potvrđen globalni utjecaj K-pop kulture.

Ova dvostruka pobjeda na Academy Awards snažan je signal koliko je K-pop odavno prerastao okvire glazbenog žanra. „Golden“ u filmu ima ključnu narativnu ulogu – spaja zaraznu pop melodiju s epskim emotivnim nabojem – a upravo je ta kombinacija osvojila i publiku i filmsku akademiju.

Upravo tu pjesmu publika će uskoro moći čuti i uživo, jer se približavaju koncerti spektakla K-POP FOREVER! u Hrvatskoj. Prvi koncert u Areni Zagreb zakazan za 20. ožujka rasprodan je u manje od 15 dana, zbog čega je otvoren i dodatni termin 21. ožujka. Turneja se potom seli 22. ožujka u dvoranu Zamet u Rijeci, dok će 29. ožujka spektakl stići u dvoranu Višnjik u Zadru.

Foto: Neo Production

Animirani film K‑POP Demon Hunters donosi neobičnu, ali iznimno uspješnu fuziju: svijet blještavih K-pop pozornica isprepleten je s fantastičnom pričom o idolima koji se, iza reflektora i koreografije, bore protiv mračnih sila. Film je osvojio publiku vizualnim stilom, snažnom produkcijom i glazbom koja spaja moderni K-pop s tamnijom, gotovo gotičkom atmosferom – kombinacijom koja mu je donijela i dva Oscara.

K-pop danas nije samo glazbeni pravac, već globalni kulturni pokret koji objedinjuje glazbu, ples, modu, film i digitalnu kulturu. Inspiriran izvođačima poput BTS, BLACKPINK i TWICE, projekt K-POP FOREVER! donosi više od 90 minuta vrhunske scenske produkcije: live vokale, profesionalne plesače, monumentalnu scenografiju, LED ekrane visoke rezolucije i impresivne vizualne efekte.



Upravo u tom spektaklu publika će moći doživjeti i „Golden“ uživo – pjesmu koja je K-pop dovela do same granice filmske povijesti.