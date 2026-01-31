Naši Portali
Trijumf hrvatskog filma

"Planina" Biljane Tutorov i Petra Glomazića najbolji je dokumentarni film velikog Sundancea

Autor
Milena Zajović
31.01.2026.
u 13:08

Na ceremoniji koja označava kraj jedne ere za najvažniji festival nezavisnog filma, glavnu nagradu za najbolji svjetski dokumentarac odnio je film "Planina" Biljane Tutorov i Petra Glomazića, sniman sedam godina na Sinjajevini. U američkoj konkurenciji slavila je potresna drama "Josephine" s Channingom Tatumom u jednoj od glavnih uloga.

Ceremonijom u The Ray Theatreu u Park Cityju, Utah, dodijeljene su nagrade najboljim ostvarenjima velikog Sundance Film Festivala. Ovo je ujedno bio i posljednji ples na toj lokaciji, jer se Sundance od 2027. godine seli u Boulder, Colorado, ostavljajući iza sebe nasljeđe koje je oblikovalo karijere redatelja poput Quentina Tarantina i Darrena Aronofskog.

Među pobjednicima koji će sasvim digurno obilježiti filmsku godinu regije posebno se ističe hrvatska koprodukcija "Planina", koja je osvojila Veliku nagradu žirija u kategoriji najboljeg svjetskog dokumentarnog filma. Film redatelja Petra Glomazića i Biljane Tutorov, nastao u koprodukciji Crne Gore, Srbije, Slovenije, Hrvatske i Francuske, sedam je godina sniman na prostranstvima Sinjajevine, najvećeg pašnjaka na Balkanu.

Kroz intimnu priču o pastirici Gari i njezinoj kćeri Nadi, koje se bore za očuvanje svoje zemlje i nomadskog načina života pred prijetnjom pretvaranja planine u NATO-ov vojni poligon, autori su stvorili, kako su ga kritičari opisali, "tihu, ali moćnu feminističku bajku". Žiri Sundancea bio je jednako impresioniran, opisavši film kao "vizualno i emocionalno zapanjujuće ostvarenje koje nas prenosi na udaljeni planinski vrh i u najintimnije trenutke obitelji koja se bori zaštititi ne samo svoju zemlju, već i svoj način života". 

U srcu filma leži dirljiv i kompleksan odnos između Gare i Nade, koje zapravo nisu majka i kći, već teta i nećakinja. Gara je preuzela brigu o Nadi nakon što je Nadina majka, Garina sestra, ubijena u činu femicida. Ta skrivena obiteljska trauma daje filmu dodatnu dubinu, pretvarajući borbu za planinu u metaforu borbe za sigurnost, dostojanstvo i prekidanje kruga nasilja. Redatelji su proveli više od 250 dana snimajući s obitelji, postajući i sami dio zajednice i pokreta otpora. Ta bliskost omogućila im je da zabilježe sirovu istinu života, od svakodnevnih poslova poput mužnje krava i pravljenja sira do dramatičnih trenutaka spašavanja tek oteljenog teleta u surovoj prirodi. "Shvatili smo da nas je možda Gara odabrala, a ne mi nju", izjavili su autori, ističući kako je upravo ona inzistirala na dijeljenju svoje priče, kao načina da osnaži svoju obitelj.

Dok je "Planina" trijumfirala u svjetskoj dokumentarnoj konkurenciji, u najprestižnijoj kategoriji američkog igranog filma pobjedu je odnio film "Josephine" redateljice Beth de Araújo. Ova potresna drama, koja prati osmogodišnju djevojčicu (Mason Reeves) nakon što slučajno svjedoči zločinu u parku Golden Gate, osvojila je dvostruku krunu: Veliku nagradu žirija i Nagradu publike. Film u kojem glumačke zvijezde Channing Tatum i Gemma Chan tumače sporedne uloge, žiri je pohvalio zbog "dubine i nijansiranosti pripovijedanja" te "delikatne i elegantne izvedbe teške teme". Dvostruka pobjeda svrstava "Josephine" među najzapaženije filmove festivala i najavljuje ga kao ozbiljnog kandidata za daljnje uspjehe.

Osim glavnih nagrada, Sundance je i ove godine prepoznao niz izvanrednih filmskih glasova. Veliku nagradu žirija za američki dokumentarac dobio je "Nuisance Bear", film koji prati polarnog medvjeda u srazu s modernim svijetom, dok je u kategoriji svjetskog igranog filma slavio njemačko-kosovski film "Shame and Money" Visara Morine o obitelji koja se pokušava snaći u hiperkapitalističkom društvu. Nagrade publike također su otišle raznolikim pričama, od filma "American Pachuco: The Legend of Luis Valdez" o začetniku chicano teatra, do britanskog dokumentarca "One In A Million" koji deset godina prati epsko putovanje sirijske djevojčice. Među nagrađenima za režiju istaknuo se Andrius Blaževičius za litvansku crnu komediju "How to Divorce During the War".

Ovogodišnji festival, na kojem je prikazano 97 dugometražnih i 54 kratka filma odabranih među više od šesnaest tisuća prijavljenih, bio je ispunjen osjećajem oproštaja. "Dok zaključujemo ovo nezaboravno izdanje, slavimo sve umjetnike koji su sudjelovali u festivalu", izjavio je direktor Eugene Hernandez, zahvalivši se publici i zajednici u Utahu koja je desetljećima bila dom viziji osnivača Roberta Redforda.

trijumf hrvatski film nagrada Sundance film planina

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
13:32 31.01.2026.

nigdje ni riječi objašnjenja zbog čega se mijenja lokacija festivala...

