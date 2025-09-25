Ne zaboravite ostaviti recenziju – novi serijal o hrvatskom turizmu 21. stoljeća

Što se zapravo krije iza savršenih Instagram objava s turističkih destinacija i recenzija koje odlučuju o reputaciji pa i sudbini hotela i restorana? Od 30. rujna na prvom programu HRT-a, u večernjem terminu, serijal „Ne zaboravite ostaviti recenziju“ gledatelje vodi kroz turističku sezonu u Hrvatskoj, otkriva pozitivne i negativne strane turizma, i istražuje kako su novi, digitalni alati promijenili način na koji putujemo, a time i svijet u kojem živimo. Društvene mreže, tražilice, online booking platforme i recenzije promijenile su način na koji gosti biraju destinacije, a posljedično i turističku ponudu. Konkurencija između destinacija je nemilosrdna, regionalni identitet se mijenja, tradicije se falsificiraju, običaji kopiraju, a atrakcije ponekad izmišljaju.

Ovaj dokumentarni serijal od osam epizoda po 26 minuta kronološki prati turističku sezonu kroz ključne teme koje oblikuju putničko iskustvo. Prva epizoda posvećena je kulturi, zatim slijedi pogled na svijet online recenzija i njihov utjecaj na reputaciju destinacija. Nakon toga serija vodi gledatelje kroz gastronomiju, prirodu, smještaj, prometne izazove, zabavu i na kraju sezonu izvan glavnih turističkih mjeseci, kada se gradovi i destinacije vraćaju u svoju rutinu. Svaka epizoda detaljno analizira kako se turizam mijenja i kako digitalni alati, društvene mreže i online recenzije oblikuju način na koji putujemo, ali i same destinacije.

„Turizam više nije samo putovanje – on je iskustvo za društvene mreže: fotografija za lajkove i recenzija koja može popraviti ili uništiti reputaciju. Serija prikazuje pozitivne i negativne aspekte turizma, njegove smiješne, tragične i ponekad lude strane, te utjecaj novih tehnologija na naš svijet“, ističu autori.

Serija je snimana tijekom turističke sezone 2024. i 2025. diljem Hrvatske, a iza formata stoje producentica Rea Rajčić i produkcijska kuća Eclectica, koja je u posljednjih nekoliko godina realizirala niz zanimljivih i međunarodno uspješnih projekata – od trilera Stric, preko filma Proslava, do vrlo zapažene dokumentarne serije Kolaži o laži. Redatelj i ko-kreator serije je Ivan Grgur, koji se upravo vratio s premijere svog dokumentarnog filma na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu (TIFF), a kao redatelj dvije epizode pridružio se i Rino Barbir poznat kao autor brojnih zapaženih glazbenih spotova (Vojko V, Pips chips & videoclips, ROLO), ali i nagrađivani filmski redatelj i snimatelj, što seriji daje dodatnu autorsku snagu i prepoznatljiv vizualni potpis. Kreativni suradnik na seriji je i naš svjetski proslavljeni redatelj - Nebojša Slijepčević.

Ne zaboravite ostaviti recenziju – novi serijal o hrvatskom turizmu 21. stoljeća

U eri kada recenzija vrijedi više od stvarnog iskustva, pogledajte priče s pet zvjezdica – i one koje ih možda ne zaslužuju. Turistički vrtuljak vrti se sve brže i brže, i nitko ne zna kad će izmaći kontroli. Ili je već izmakao? Odgovor potražite svakog utorka od 30. rujna do 18. studenog, u 20:15 na prvom programu HRT-a.